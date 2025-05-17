За безвыигрышную серию «МЮ» в АПЛ уже стыдно! Теперь провалились в большом матче

«Манчестер Юнайтед» за пять дней до финала Лиги Европы потерпел очередное поражение в чемпионате Англии. Команда Рубена Аморима уступила на выезде «Челси». А лондонцы благодаря этой победе остаются в борьбе за Лигу чемпионов.

Энцо Мареска наверняка удивил своего коллегу Аморима выбором нападающего в отсутствие дисквалифицированного бомбардира «Челси» Джексона. Итальянский тренер сделал ставку на 19-летнего Джорджа. Тайрик уже неплохо знаком болельщикам, прежде всего по Лиге конференций, но в АПЛ впервые появился в основе. До этого в семи матчах чемпионата Англии он провёл на поле приблизительно 100 минут и забил один мяч «Фулхэму».

Первый момент создал как раз «Челси»: удар Мадуэке на пятой минуте потянул почти на полгола по xG, однако имело значение только одно – он был неточным. Затем в течение длительного отрезка «Манчестер Юнайтед» выглядел более раскованным и инициативным. На команду Аморима, в отличие от хозяев, не давила турнирная ситуация, хотя португальский тренер, конечно, хотел бы иного. Манкунианцы больше владели мячом, развивали свои атаки за счёт игры в полуфлангах и переводов на фланги. В итоге забили на исходе четверти часа. Магуайр, получивший несколькими минутами ранее сильный удар локтем в лицо от Джорджа, отомстил голом. Задержался у штрафной «синих» и пробил в касание после заброса Фернандеша как раз из полуфланга. Но оказалось, что Гарри рано радовался. Он чуть-чуть залез в офсайд.

Гарри Магуайр после отменённого гола Фото: Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Затем игра превратилась в вещь в себе. Болельщики на «Стэмфорд Бридж», должно быть, заскучали. Много борьбы, минимум остроты. «Челси» при владении, как и «Манчестер Юнайтед», оставлял тройку сзади – Кукурелья летел вперёд и открывался в левом полуфланге. Однако какие-то моменты «Челси» создавал не в результате движения фигур, а отчасти случайно. Например, Джеймс зарядил сильно издали, поддерживая атаку вторым темпом, и попал в штангу.

В первом тайме нападающие команд Джордж и Хойлунд ни разу не встретились с мячом в штрафной соперника. «Челси» и «МЮ» на двоих нанесли лишь один удар в створ – его автором стал Палмер. Ещё до перерыва запомнился эпизод со стандартом хозяев, когда мяч заблокировал рукой Хойлунд. Тем не менее судья Кавана не назначил пенальти, а видеоассистенты его поддержали. Хотя рука, вне всяких сомнений, увеличивала площадь тела.

После перерыва «Челси» пытался наступать крупными силами, а команда Аморима отвечала контрвыпадами на скорости. В переходных фазах «Манчестер Юнайтед» соорудил пару моментов. Забить у манкунианцев мог экс-полузащитник лондонцев Маунт, который постоянно попадал под свист трибун. В том эпизоде Мэйсон бил в касание с паса Диалло, но только развеселил своим промахом «Стэмфорд Бридж». А ещё через несколько минут напомнил о себе и незаметный до того Джордж – «Челси» вскрыл оборону «МЮ» проникающим пасом, и Тайрик упал в штрафной. Вот тут судья указал на «точку». Тем не менее повтор показал, что Онана не фолил. Хитрец Джордж просто показал мастерство дайвинга. Изучив повтор, судья отменил 11-метровый. Интересно, что вскоре такой же нырок совершил в штрафной «Челси» Диалло. Ну и трюкачи!

В конце концов гол «Челси» принёс другой ловкий трюк. Сделал его, причём не нарушая правил, капитан Джеймс. Открывшись перед штрафной и получив передачу, Рис ловким финтом ушёл от свежего Гарначо. Развернулся и не глядя подал на дальний угол вратарской, куда уже летел быстрее ветра Кукурелья. Испанец головой вколотил мяч в сетку ворот Онана. Любопытно, что это было первое попадание в створ от обеих команд во втором тайме.

На последних минутах «Челси» вообще не дал шансов «Манчестер Юнайтед». Команда Марески контролировала ситуацию на поле, очень высоко прессинговала и не позволяла противнику развивать атаки. Хозяева здорово засушили игру. Манкунианцы в два раза уступили лондонцам по ударам – 5:11 (в створ – 1:3). Даже играя, можно сказать, без центрфорварда, «Челси» сделал больше и заработал важнейшую победу в борьбе за топ-5.