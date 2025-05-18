Два российских футболиста взяли трофей в Европе. Иосифов ярко показал себя в финале

На этой неделе стал известен победитель Кубка Словении. Почему мы обратили на это внимание? Дело в том, что в составе «Целе» — победителя турнира — играют сразу два россиянина. Егор Пруцев завоевал второй для себя трофей в Словении, а Никита Иосифов — первый.

Пруцев вернулся в «Целе» из Сербии. Его дважды включали в сборную тура в Словении

Егор во второй раз зашёл в «Целе» в феврале нынешнего года. Словенский клуб арендовал россиянина у «Црвены Звезды» до конца сезона. Решение выглядело логичным. Почему? В первой части сезона Егор отыграл всего 488 минут в чемпионате Сербии. Смена обстановки в такой ситуации — правильный шаг. К тому же Пруцев вернулся туда, где уже играл в сезоне-2023/2024. 33 матча, пять голов, шесть результативных передач, звание чемпиона Словении — хороший итог первого захода Егора в «Целе».

«Российский волшебник вернулся в чемпионат Словении. Пруцев уже доказал свою состоятельность в прошлом сезоне. Россиянин сыграл одну из ключевых ролей в завоевании чемпионского титула. Его непредсказуемость была настоящим кошмаром для обороны соперника. «Целе» хотел выкупить права на Пруцева по окончании сезона, однако цену сочли слишком высокой», — так прокомментировал возвращение россиянина словенский портал snportal.si.

Егор Пруцев снова играет в словенском клубе в аренде Фото: nk-celje.si

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал решение арендовать 22-летнего российского полузащитника Егора Пруцева из сербской «Црвены Звезды»: «Егор провёл хороший сезон у нас, сделал команду чемпионом Словении — забил решающий гол в ворота «Олимпии». К тому же в «Црвене Звезде» у него не складывалось с игровой практикой. Поэтому мы решили усилить себя таким образом. Пруцев знает команду, а мы хорошо знаем его, что от него ожидать, тренер тоже с ним знаком».

Во второй встрече после возвращения в Словению Пруцев показал восхитительную игру — набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». Его команда раскатала «Радомлье» (9:1). Неудивительно, что россиянина включили в символическую сборную и признали лучшим футболистом тура. За 11 матчей в чемпионате Егор забил шесть мячей и отдал два голевых паса.

В начале мая Пруцева снова включили в сборную тура и признали лучшим футболистом. На этот раз Егор положил двушку в игре с «Приморьем» (5:0). Похоже, «Целе» — идеальный клуб для Пруцева на даном этапе карьеры. Правда, Егора не включили в состав на Лигу конференций. Когда он пришёл в команду, мест в заявке уже не было. А ещё полузащитник не выходил на поле в двух предыдущих встречах, включая победный финал Кубка.

27 апреля появилась информация, что «Целе» выкупит 22-летнего Пруцева у «Црвены Звезды». Источник утверждал, что сумма трансфера составит € 1,5 млн. Правда, спортивный директор словенского клуба Голубин опроверг данные: «Мы не вели переговоров с «Црвеной Звездой» насчёт выкупа Пруцева. Это неверная информация. Тем более никакие суммы не фигурировали, так как не вступали в переговоры. Но мы думаем насчёт этого».

Иосифов почти не играл в первой части сезона. Но выдал крутую весну

Иосифов перешёл в «Целе» летом прошлого года. До этого парень мотался по низшим испанским лигам («Вильярреал Б», «Мирандес», «Кастельон»). Никита переехал в Словению в статусе свободного агента и подписал контракт на один год. В первой части сезона Никита провёл всего четыре матча в чемпионате.

«Иосифов выглядит хорошо, — говорил в начале 2025 года Голубин. — Были проблемы с заявкой, поэтому не получилось много сыграть. Но мы в «Целе» на него рассчитываем, Никита — футболист с большим потенциалом. Думаю, скоро будет играть в плей-офф Лиги конференций».

Никита Иосифов отлично проявил себя весной Фото: nk-celje.si

Иосифов провёл всего семь минут в еврокубке. Его команда показала неплохой результат — добралась до четвертьфинала, где не справилась с «Фиорентиной» (1:2 и 2:2). С конца марта россиянин регулярно играет в чемпионате. В девяти матчах на этом этапе Никита забил два мяча и отдал три голевые передачи. А всего у него 7 (2+5) очков по системе «гол+пас» за весь чемпионат.

Кстати, в той самой встрече с «Приморьем» (Пруцев там оформил дубль) Иосифов отдал две голевые передачи. Итог: попадание в сборную тура вместе с Егором. Однако и это ещё не всё. В финале Кубка Словении «Целе» разнёс «Копер» (4:0), а Никита отметился голом. Россиянин вышел в основе, и его заменили только на 90-й минуте.

В «Целе» работает не доехавший до «Спартака» тренер. Он вляпался в скандал после финала Кубка Словении

В менеджменте «Целе» есть несколько россиян. Валерий Колотило занимает пост президента, а Голубин — спортивного директора. Тренирует команду бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Испании Альберт Риера. Летом 2023 года он сказал коллегам из Sport24, что чувствует себя на 50% русским. Жена Риеры — из России, а свадьбу сыграли в Омске в 2009 году. Летом 2024-го Альберт мог возглавить «Спартак». По крайней мере, испанец сказал, что представители красно-белых связывались с ним, но в итоге сделали выбор в пользу Деяна Станковича.

По итогам сезона-2023/2024 Риера сделал «Олимпию» победителем чемпионата Словении и Кубка страны. А теперь взял второй по значимости внутренний трофей с «Целе». Благодаря этому клуб снова сыграет в еврокубках: на этот раз — в Лиге Европы. Правда, у Риеры не получилось в чемпионате. «Целе» занимает четвёртое место за два тура до финиша, а отставание от топ-3 составляет пять очков.

Альберт Риера привёл «Целе» к победе в Кубке Словении Фото: nk-celje.si

Кстати, Риера после победного кубкового финала чуть не подрался со спортивным директором «Копера» Ивицей Губерацем. Тот полетел на испанца с ногой вперёд, но вмешательство сотрудников правопорядка, а также игроков и тренеров предотвратило мордобой.

А после матча Альберт сорвался на журналиста издания Ekipa. По всей видимости, испанцу не понравилась одна из статей этого СМИ. На вопрос об игре Риера ответил так: «За рубежом принято называть своё имя и название СМИ. Я имею право отвечать тому, кто этого заслуживает. А вы имеете правило писать то, что хотите».

По итогам словесной перепалки Риера попросил удалить журналиста из зала, если его коллеги хотят услышать ответы на вопросы. Никто из сотрудников СМИ не поддержал это предложение, в результате чего разгневанный испанец покинул пресс-конференцию.