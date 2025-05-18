Судьбоносный день в РПЛ! Играют «Зенит», «Спартак» и «Динамо»! 29-й тур — LIVE

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Сегодня, 18 мая, состоятся четыре матча 29-го тура РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», в Грозном сыграют «Ахмат» и махачкалинское «Динамо», «Акрон» приедет в Москву к «Динамо», а «Ростов» встретится дома с «Зенитом».

«Крылья Советов» в безопасности, а «Спартак» – в печали. У клубов абсолютно разная весна: первые спокойно сохранились в элите, а вторые потеряли шансы на титул и уже далеки от топ-3. Наверняка стоит ожидать яркий футбол, ведь команды уже ничего не обременяет.

Кавказская заруба может многое решить в борьбе за сохранение места в РПЛ. Махачкалинцы в случае успеха уже точно никуда не вылетят, а вот грозненцы даже после победы ничего себе ещё не гарантируют. А потому – нервы в этой игре обеспечены всем.

«Динамо» даже после увольнения Марцела Лички сражается за место в тройке. «Акрон» же отлично проводит дебютный сезон в элите и уже точно никуда не вылетит. А значит – рассчитываем на событийную игру. Ещё и голы Артёма Дзюбы можно лицезреть.

Один из важнейших матчей сезона. «Ростов» может отцепить «Зенит» и, по сути, сделать «Краснодар» чемпионом России. Что для этого нужно? Не дать гегемону победить. Реально ли это? Ну, после победы над «Спартаком» в Кубке России кажется, что да.