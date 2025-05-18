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Крылья Советов — Спартак, прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, 18 мая 2025

Судьбоносный день в РПЛ! Играют «Зенит», «Спартак» и «Динамо»! 29-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
29-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 18 мая, состоятся четыре матча 29-го тура РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», в Грозном сыграют «Ахмат» и махачкалинское «Динамо», «Акрон» приедет в Москву к «Динамо», а «Ростов» встретится дома с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» в безопасности, а «Спартак» – в печали. У клубов абсолютно разная весна: первые спокойно сохранились в элите, а вторые потеряли шансы на титул и уже далеки от топ-3. Наверняка стоит ожидать яркий футбол, ведь команды уже ничего не обременяет.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кавказская заруба может многое решить в борьбе за сохранение места в РПЛ. Махачкалинцы в случае успеха уже точно никуда не вылетят, а вот грозненцы даже после победы ничего себе ещё не гарантируют. А потому – нервы в этой игре обеспечены всем.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» даже после увольнения Марцела Лички сражается за место в тройке. «Акрон» же отлично проводит дебютный сезон в элите и уже точно никуда не вылетит. А значит – рассчитываем на событийную игру. Ещё и голы Артёма Дзюбы можно лицезреть.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Один из важнейших матчей сезона. «Ростов» может отцепить «Зенит» и, по сути, сделать «Краснодар» чемпионом России. Что для этого нужно? Не дать гегемону победить. Реально ли это? Ну, после победы над «Спартаком» в Кубке России кажется, что да.

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