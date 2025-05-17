«Краснодар» терял чемпионство! Но помогла ошибка 20-летнего защитника. Видео

Места команд в таблице не имели никакого значения. В любом другом случае «Краснодар» наверняка был бы абсолютным фаворитом. Ведь первая команда играет с 15-й – о чём вообще разговор? Но не в этот раз. Ведь сверхмотивация была у обеих. Для «Оренбурга» этот матч – последняя возможность зацепиться за РПЛ по спортивному принципу. И только победа оставляла его в борьбе. Аналогичная ситуация по сути сложилась у гостей – «быки» перед началом тура опережали «Зенит» лишь на одно очко. Нет, они могли проиграть и сохранить шансы на золото. Однако было понятно: необходима только победа. Любой другой результат ставил под большие сомнения чемпионские надежды.

Мурад Мусаев выпустил почти оптимальный состав. Обращало на себя внимание разве что присутствие в старте Гонсалеса на правом фланге обороны, Петров же остался в запасе. У Владимира Слишковича было больше экспериментов: Касимов не мог сыграть из-за травмы, полученной в предыдущей встрече. А на его месте оказался 20-летний защитник Сыщенко. Позже оба этих решения сыграют важнейшую роль в матче.

«Оренбург» здорово начал. Но вряд ли это удивило тех, кто смотрит весенние встречи команды. В большинстве случаев отрезками она действительно занимает чужую половину поля вне зависимости от статуса соперника. Также было и в этот раз. На первых минутах, пока гости привыкали к синтетическому газону и противнику, хозяева заперли их на чужой половине поля. И всё это привело к быстрому голу. Хоть и в последнее время у оренбуржцев с этим проблемы.

Зотов после быстрого выхода получил мяч на правом фланге, закинул его в штрафную, а там Мансилья опередил Гонсалеса – первая, но не последняя ошибка защитника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Оренбург» продолжил держать мяч под контролем и напрягать соперника, для которого случившееся явно было неожиданным. Первую более-менее опасную атаку действующие лидеры провели только на 20-й минуте, когда Сидоров чуть не срезал мяч в свои ворота после прострела. На 26-й минуте команды отправились попить воды – и это явно взбодрило «Краснодар». Ведь вскоре он забил. После обиднейшей ошибки Сыщенко. Молодой парень получил мяч не под прессингом, затем развернулся для паса вратарю, однако передача вышла очень слабой. Кордоба вылетел из-за спины, переиграл Сысуева и забил в пустые.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

До конца тайма соперники обменялись опасными моментами, удар Виктора Са даже потрогал штангу, а в перерыве тренеры сделали по две замены. С поля ушли Сыщенко и Гюрлюк, вместо них появились Хотулёв и Марин. А у «Краснодара» поменялись Гонсалес и Ленини – вышли Петров и Кривцов.

Чуть ли не сразу 100-процентный шанс забить упустил Кордоба, который в штрафной легко ушёл от всех, но не попал в угол. А через три минуты у гостей появился неожиданный спаситель. Лукас Оласа подхватил мяч у штрафной после серии отскоков, прорвался в неё, убрал защитника и бахнул в дальний. Максимально эффективно. Вот это первый гол в РПЛ у человека!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше всё было просто: одним требовалось удержать преимущество, а другим – дважды забивать. Однако куда ближе к этому были краснодарцы – на 61-й минуте они могли снять все вопросы, когда вылетали на ворота Сысуева, но пробили прямо во вратаря. Оренбуржцы, конечно, старались атаковать, однако провернуть фокус первого тайма у них никак не получалось. Соперник постоянно вылетал в опасные контратаки, поэтому зажать их на половине поля не получалось. Но на 87-й минуте болельщики на трибуне увидели руку Витора Тормены, куда попал мяч после прострела Караташа. Однако она была прижата к телу, так что видеоассистенты быстро разобрались в эпизоде.

В концовке же вместо навала мы увидели кучу стычек. Даже чудо, что матч закончился без удалений. «Краснодар» в лайв-таблице оформил плюс четыре над «Зенитом», а «Оренбург» по спортивному принципу покинул РПЛ. И если «Зенит» завтра проиграет «Ростову», команда Мусаева досрочно станет чемпионом России.