Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис

Лучший спорт 18 мая: Миранчук в МЛС, Казахстан против США на ЧМ по хоккею, чемпионская гонка в Серии A, «Барса» и «Реал» в Примере и НБА!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Филадельфия Юнион», МЛС

Интрига: прервёт ли Миранчук серию без голов?

«Атланта» не лучшим образом выступает в нынешнем сезоне. Команда из штата Джорджия выдала серию из семи матчей без побед в регулярном чемпионате. Неудивительно, что «Атланта» оказалась на третьей с конца строчке в таблице Восточной конференции. Впереди — достаточно сложная игра с «Филадельфией», которая занимает второе место на востоке. Алексей Миранчук регулярно выходит на поле в составе «Атланты», однако не забивает уже на протяжении семи встреч.

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🏒 3:00: «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс», НХЛ, плей-офф, 1/4 финала, шестой матч

Интрига: «Даллас» выйдет в полуфинал?

«Звёзды» могли закрывать серию с чемпионами регулярки ещё в пятом матче, однако «Виннипег» во второй раз подряд засушил соперника на своей площадке, победив со счётом 4:0. Чтобы ещё раз вернуть противостояние в Канаду, подопечным Скотта Арниела предстоит сделать то, чего в этом плей-офф у них ещё ни разу не выходило – победить на выезде. Получится ли у «Джетс» обеспечить седьмую встречу в серии или же «Даллас» оформит ремейк прошлогоднего финала Запада?

🏆 🎾 13:00*: Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 3) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия), Рим, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как завершится для Кудерметовой и Мертенс второй финал «тысячника» подряд?

То, что не удалось Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в полуфинале «тысячника» в Риме, может получиться у Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале этого турнира. Напомним, россиянки на подступах к решающему матчу уступили олимпийским чемпионкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Вероника и Элисе уже играли с этим дуэтом две недели назад в Мадриде и тогда добились победы, а затем добрались до финала. Сейчас Кудерметова и Мертенс снова в финале. Удастся ли завоевать заветный титул?

⚽️ 13:30: «Крылья Советов» — «Спартак», РПЛ, 29-й тур

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Интрига: «Спартак» снова проиграет в Самаре?

Концовка сезона складывается для «Спартака» очень тяжело. Команда опустилась на пятое место в таблице РПЛ и вылетела из Кубка России. Шансы на топ-3 ещё остаются, но они минимальные. «Спартак» трижды проиграл в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. А ещё он не забил ни одного мяча в двух прошлых встречах с «Крыльями» в Самаре (0:4 и 0:1) в РПЛ. Волжане ещё не обеспечили себе сохранение места в элитном дивизионе, хотя они близки к этому. Правда, команда Осинькина дважды уступила в двух предыдущих встречах.

⚽️ 14:00: «Ахмат» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли «Ахмат» реванш за поражение в первом круге?

Кавказское дерби в предпоследнем туре РПЛ. «Ахмат» находится в зоне стыков, «Динамо» — недалеко от неё. У обеих команд немало проблем. Грозненский клуб одержал всего одну победу в девяти предыдущих матчах во всех турнирах, а махачкалинский потерпел четыре поражения подряд. По итогам тура оба соперника могут оказаться в зоне переходных встреч. В первом круге «Ахмат» проиграл в Каспийске (0:1). Как будет на этот раз?

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🏎 16:00: Формула-1, Этап 7, Гран-при Эмилии-Романьи, гонка

Интрига: есть ли шанс у Ферстаппена и чего ждать от шин?

Квалификация Ф-1 в Имоле получилась интригующей – как и всегда в нынешнем сезоне. Оскар Пиастри еле-еле опередил Макса Ферстаппена, а Ландо Норрис будет стартовать лишь четвёртым. Но значит ли это, что у конкурентов «Макларена» и конкретно Пиастри есть шансы на победу в гонке? Сказать трудно, но обязательно посмотрите старт: обгонять в Имоле сложно, так что от первых метров будет зависеть ну очень многое! Отдельный вопрос – что с шинами. «Пирелли» привезла на Гран-при Эмилии-Романьи новый сверхмягкий состав С6 – рискнёт ли хоть кто-то использовать его в гонке хотя бы на последних кругах?

⚽️ 16:30: «Динамо» Москва — «Акрон», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» одержит третью победу подряд под руководством Гусева?

После назначения Ролана Гусева на должность и. о. главного тренера «Динамо» одержало две победы подряд. Благодаря этому московская команда сохранила шансы на попадание в топ-3. Отставание от ЦСКА — два очка. «Акрон», в свою очередь, сохранил место в РПЛ на будущий сезон. А ещё он плохо играет с топ-клубами. «Динамо» продлит победную серию? Или же гости преподнесут сенсацию?

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🏒 17:20: Казахстан — США, чемпионат мира, групповой этап

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Интрига: «звёздно-полосатые» повторят прошлогодний разгром?

В последний раз эти команды встречались между собой на предыдущем чемпионате мира, и тогда американцы не оставили камня на камне от подопечных Галыма Мамбеталиева – казахстанцы пропустили 10 шайб, на которые смогли ответить лишь одним точным броском. Ждать ли подобного избиения и на этот раз или же команда Олега Болякина даст более достойный отпор?

🏆 🎾 18:00*: Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Рим, финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто впервые завоюет титул на «Мастерсе» в Риме?

До финала «Мастерса» в Риме добрались теннисисты, которые в понедельник будут первой и второй ракетками мира и под такими же номерами посеяны на ближайшем ТБШ — «Ролан Гаррос» — Янник Синнер и Карлос Алькарас. Никто из них до этого ни разу не добирался до финала римского турнира. По личным встречам счёт 6-4 в пользу испанца, при этом на грунтовом покрытии теннисисты пока пересекались дважды, и счёт на нём ничейный — 1-1. Кому же покорится Рим-2025?

⚽️ 18:30: «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед», АПЛ, 37-й тур

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Интрига: «Арсенал» пропустит «Ньюкасл» на второе место?

В верхней части таблицы АПЛ сумасшедшая плотность — отрыв второй команды от шестой составляет всего три очка. Главный матч предпоследнего тура пройдёт в Лондоне, куда приедут футболисты «Ньюкасла». «Арсенал» пока занимает второе место, «Ньюкасл» — третье. Если гости победят в столице Англии, то обойдут соперника. «Арсенал» в случае успеха почти наверняка гарантирует себе второе место.

⚽️ 19:00: «Ростов» — «Зенит», РПЛ, 29-й тур

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Интрига: «Зенит» обыграет «Ростов» в четвёртый раз в сезоне?

Перед 29-м туром «Зенит» занимает второе место, но отстаёт от «Краснодара» всего на одно очко. Клуб из Санкт-Петербурга сыграет 18 мая, а «быки» — днём ранее. В этом сезоне сине-бело-голубые уже трижды встречались с «Ростовом» (дважды — в Кубке России). Итог: три победы «Зенита» с общим счётом 8:0. Если «Краснодар» победит в Оренбурге, то сине-бело-голубым ни в коем случае нельзя терять очки. «Ростов» давно решил задачу по сохранению места в РПЛ, а на этой неделе ещё и вышел в Суперфинал Кубка страны.

⚽️ 20:00: «Севилья» — «Реал» Мадрид, Примера, 37-й тур

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Интрига: прервёт ли «Севилья» неудачную серию в домашних матчах с «Реалом»?

Для «Реала» эта игра не имеет никакого турнирного значения. Команда Карло Анчелотти уже точно завершит сезон на второй строчке в таблице чемпионата Испании. «Севилья», в свою очередь, не покинет высший дивизион, но в еврокубки не поднимется. Главная мотивация хозяев — одолеть «Реал» на своём стадионе, чего не было с 2018 года. С того момента соперники пять раз встретились в Севилье, и хозяева потерпели четыре поражения.

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⚽️ 20:00: «Барселона» — «Вильярреал», Примера, 37-й тур

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Интрига: как «Барселона» проведёт первый матч в статусе 28-кратного чемпиона Испании?

Первый матч «Барселоны» после оформления чемпионского титула. Да ещё и на своём поле! «Вильярреал» одержал четыре победы подряд и почти обеспечил себе место в топ-5, которое даёт право принять участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Ещё один любопытный факт — «Вильярреал» дважды обыграл «Барсу» в трёх предыдущих гостевых встречах. В прошлом сезоне команды вообще выдали очень увлекательное зрелище — 5:3 в пользу приезжего клуба.

⚽️ 21:45: «Рома» — «Милан», Серия А, 37-й тур

Интрига: сохранит ли «Рома» шансы на место в зоне ЛЧ?

Римляне в прошлом туре прервали впечатляющую серию без поражений. До матча в Бергамо они ни разу не проиграли в Серии А в 2025 году. Тем не менее команда сохраняет шансы на место в зоне Лиге чемпионов. «Милану» нужно завершить сезон хотя бы в зоне еврокубков, поскольку команда уступила в финале Кубка Италии. «Рома» трижды проиграла красно-чёрным в четырёх предыдущих домашних встречах.

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⚽️ 21:45: «Интер» — «Лацио», Серия А, 37-й тур

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Интрига: «Интер» снова обыграет удобного соперника?

«Интер» добрался до финала Лиги чемпионов, но у них есть возможность защитить чемпионский титул. Правда, сейчас не всё в руках у команды Симоне Индзаги. Пока что она отстаёт от «Наполи» на одно очко. С другой стороны, южане в прошлом туре сыграли вничью, так что «Интер» наверняка рассчитывает на очередную осечку лидера турнира. Миланский клуб четыре раза одолел «Лацио» в пяти предыдущих домашних матчах. Римлянам очень нужны очки. поскольку команда ещё не обеспечила себе место в еврокубках на новый сезон.

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⚽️ 21:45: «Парма» — «Наполи», Серия А, 37-й тур

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Интрига: «Наполи» споткнётся в матче с командой бывшего футболиста «Интера»?

«Наполи» может взять скудетто во второй раз за три года. Команда Антонио Конте возглавляет таблицу Серии А за два тура до финиша, но «Интер» отстаёт всего лишь на одно очко. У «Наполи» впереди — поездка в Парму. Местную команду сейчас тренирует Кристиан Киву, который в своё время брал с «Интером» Лигу чемпионов. Сделает ли румын подарок бывшему клубу? Или «Наполи» приблизится к чемпионскому титулу?

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🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс», НБА, плей-офф, 1/4 финала, седьмой матч

Интрига: опыт или молодость?

«Денвер» вторую серию в плей-офф НБА кряду затянул до семи матчей. Правда, на этот раз решающая игра пройдёт не на домашнем паркете «самородков». «Оклахома» выступает явным фаворитом в этом противостоянии, тем более, возможно, не сыграет Аарон Гордон, являющийся важным звеном «Наггетс». Тем не менее у «Тандер» очень молодая команда, у которой могут сдать нервы. В седьмой встрече мы вправе ожидать всё что угодно.