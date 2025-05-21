Францию достала гегемония «ПСЖ». И теперь Лигу 1 ждёт революция

Конкуренция — главный магнит интереса. АПЛ притягивала бы куда меньше зрителей, легко забирай ежегодные треблы «Манчестер Сити». Ла Лига была бы куда менее популярной без столкновения «Реала» с «Барсой». В Серии А чемпионы вообще меняются каждый сезон последние пять лет. А возможно, и шесть, если преимущество удержит «Наполи». Про французский футбол такого не скажешь.

С 2013 года лишь «Лилль» с «Монако» по разу лишали «ПСЖ» чемпионства. В большинстве розыгрышей Лиги 1 такое понятие, как интрига в борьбе за золото, отсутствует напрочь. Что насчёт Кубка Франции? Там исходные примерно те же: парижане вышли в финал, где сыграют с заметно уступающему им в классе «Реймсу», и близки к седьмому трофею за 10 лет. Французские чиновники посчитали, что с этим нужно бороться. И подготовили ряд реформ.

Появится чемпионский плей-офф?

Как написали в авторитетной L’Equipe, президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло предложил ряд реформ, которые должны будут рассмотреть в местном сенате. Во-первых, и в-главных, речь о плей-офф с четырьмя ведущими командами: с полуфиналами и финалом.

Аналогичный формат уже используют в женском чемпионате, и Диалло он пришёлся по душе. Там есть «Лион», который выносит вообще всех. И «ПСЖ», который выносит всех, кроме «Лиона». В итоге вот уже второй год кряду они сходятся в решающем матче. В 2024-м успешнее оказались футболистки не из столицы. То есть парижанкам предоставляют ещё один шанс, потому что в регулярном сезоне конкурировать те не готовы.

В итоге может получиться, что мужской «ПСЖ» половину розыгрыша Лиги 1 будет откровенно валять дурака. Ведь в плей-офф он в любом случае попадёт. Да и календарь у команды и так до предела загружен, а вскоре в него вклинится клубный чемпионат мира. Куда там ещё втискивать дополнительные два матча? По информации издания, предложение встретило заинтересованность нескольких клубов Лиги 1. Логично, что едва ли парижане среди них. С отрывом лидируешь, а потом вдруг уступаешь в одном матче — и лишаешься короны. Кто из гегемонов готов пойти на такой риск?

«ПСЖ», сезон-2024/2025 Фото: psg.fr

Вернётся Кубок лиги, но для бедняков?

В 2020-м Кубок французской лиги упразднили: чтобы сократить расписание и из-за отсутствия интереса к турниру. Представьте себе, у него даже не было вещателя. Что же хотят теперь? Вернуть Кубок лиги, но не пустить туда участвующие в еврокубках команды! То есть его не смотрели при наличии «ПСЖ», «Лиона», «Марселя» и других грандов, а теперь вдруг начнут? Сомнительно.

Представители клубов-бедняков считают, что лишняя копеечка за счёт старого-нового турнира им не помешает. Как и реальная возможность побороться за трофей. Другой вопрос, кто обратит внимание на турнир из сплошных «Тулуз» и «Осеров»?

Матч «Тулузы» с «Осером» Фото: Sylvain Dionisio ATPImages/Getty Images

Реформа против банкротства

Финансовые проблемы для французских команд не редкость. Поинтересуйтесь хотя бы у поклонников провалившегося в футбольное подземелье «Бордо». Неприятности также испытывал «Лион». Как ни странно, его выручил трансфер Луиса Энрике в «Зенит»: у лионцев и бразильского «Ботафого» общий владелец. Да, такая вот многоходочка.

Уже упомянутый Диалло и министр спорта Франции Мари Барсак объявили: с сезона-2026/2027 Лигу профессионального футбола (LFP) ликвидируют, а на её месте создадут отдельную структуру для управления ТВ-правами и соревнованиями. Её учредителями станут все клубы, и каждый голос будет равен другому.

Таким образом, должны ожесточиться правила административного контроля. Загнать в долги условный «Гавр», у которого тоже непростая денежная ситуация, станет сложнее. Решение видится самым здравым, если сравнивать его с воскрешением Кубка лиги и чемпионским плей-офф.