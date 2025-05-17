Как же «Химки» не хотят вылетать из РПЛ! Ответили суперкамбэком на дубль Даку. Видео

«Химки» перед двумя последними турами застряли в зоне непонятностей. При Магомеде Адиеве команда сыграла три встречи вничью, но это помогло разве что не опуститься в зону стыковых матчей. Хоть к этому всё и шло. «Нижний» после победы над «Крыльями» сравнялся с командой по очкам и уступал по дополнительным показателям. А дальше «Химки» ждали в гости «Рубин», который не хочет в отпуск.

Это вообще удивительно: Казань чуть ли не первая в РПЛ обеспечила себе спокойное будущее. Потеряли шансы и на чемпионство, и на вылет. Застряли в середине таблицы без перспектив на какой-то рывок. Однако этот факт не убил мотивацию. Иначе не было бы камбэка с «Факелом», не было бы битвы до последних минут с «Ростовом». «Рубин» действительно в порядке. А каникулы ещё далеко.

Хотя химчане здорово начали встречу. Создали несколько неплохих подходов, а казанцы словно были потеряны. И не знали, что делать. При этом поле не искусственное, жары нет, так что привыкать ни к чему не приходилось. Нужен был разве что заряд бодрости. И его получили на девятой минуте, когда Вера с угла штрафной выдал пасище на дальний угол шведой. Так, возможно, в нашей лиге и правда может только он. Там передачу ждал Заболотный — и грамотно замкнул в ворота.

Правда, много времени на то, чтобы вернуть равный счёт, Казани не потребовалось. Прошло три минуты, Магомедов потерял мяч, Йочич пасом отправил Даку на выход к вратарю. Тот уверенно реализовал шанс. В чём не было особых сомнений.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть ли не в следующей атаке казанцы могли выходить вперёд, но Йочич умудрился не попасть в створ при выходе один на один. Матч быстро пошёл почти без полузащиты. Все стремились вперёд, в ничьей никто не был заинтересован. Гости действовали острее в финальной трети, у хозяев было больше подходов, которые ни к чему не приводили. На 42-й минуте Шафеев с помощью видеоассистентов разглядел фол в штрафной на Кабутове. И назначил пенальти, который, правда, не реализовал всё тот же Даку.

Однако это был далеко не последний шанс албанца на гол. После выхода с перерыва командам потребовалось немного времени, чтобы найти темп первого тайма. И, когда это случилось, Даку забил второй. Казалось, вообще без сложностей. Получил мяч в штрафной, проигнорировал сопротивление Джикии и бахнул в дальний угол. Вратарь даже не прыгнул.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё через пять минут албанец забил третий. И даже отпраздновал, но видеоассистенты отправились проверять эпизод. И начертили небольшой офсайд у нападающего, забрав хет-трик. А сразу после этого казанцы пропустили. Так 3:1 превратились в 2:2. Опять чудо-пас Веры в штрафную, первый удар отбил Ставер, а на добивании у него уже не было шансов.

Казалось, всё пойдёт к ничьей, ведь «Химки» мастера в этом. Однако проблема в том, что этот результат их совсем не устраивал. Да, абсолютно неясно, что там с лицензированием, но в любом случае лучше остаться в РПЛ по спортивному принципу. Однако на 75-й минуте даже ничья встала под вопрос, ведь Фаринья получил красную карточку.

Впрочем, «Рубин», вместо того чтобы дожать соперника, стал валять дурака. Отдал мяч и больше отбивался, чем атаковал. И уже в добавленное время за это они были наказаны. Химчане вдесятером полетели вперёд, Корредера прострелил чуть ли не во втараскую, где от ноги Руденко мяч заскочил в ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» совсем не хотят вылетать. И после этой победы забрались на 11-е место. Это пока не гарантия пропуска стыковых матчей, но очень большой шаг к этому.