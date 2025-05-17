«Сити» сенсационно остался без трофеев! «Пэлас» ждал этого Кубка всю свою историю

У Хосепа Гвардиолы до этого было всего два выигранных Кубка Англии. Как и любой другой тренер топ-команды, он едва ли придавал этому турниру важное значение. Типичный сценарий, когда до важных стадий в матчах выходили резервисты. Вылет из турнира не принимали за катастрофу, ведь титулы брались в других местах. Но нынешний случай — исключительный. Так уж получилось, что Кубок Англии — единственный трофей в сезоне, доступный «Манчестер Сити». Из других соревнований команда либо вылетела, либо потеряла шансы за что-то побороться. Так что финальная встреча приобретала особенную важность.

Соперник — «Кристал Пэлас». Не самая статусная команда, которая в нынешнем сезоне АПЛ расположилась в середине таблицы. Сезон и вовсе начали провально, выкарабкались к нормальным местам ближе к Новому году. При этом интересный факт: в декабре они умудрились зацепить ничью в очном матче с «Сити». Хотя кто в этом сезоне только не отбирал у Гвардиолы очки.

Вообще, секрет финала в таких турнирах — простая сетка. «Манчестер Сити» повезло: 0 топ-соперников до решающей встречи. К таким разве что можно отнести «Ноттингем Форест». У «Кристал Пэлас» такая же ситуация: они уверенно разбирались со всеми подряд на предварительных стадиях, а в 1/2 финала вынесли «Астон Виллу». Однако всё это было неважно — остался один матч.

Гвардиола выставил довольно атакующий состав: Мармуш, Холанд, Доку, Де Брёйне — все были на поле. В этом вряд ли есть что-то удивительное. Наверняка тренер делал ставку в том числе на стартовое давление — замучить соперника атаками, забить пару мячей и довести встречу до победы. На седьмой минуте возник первый момент, когда Де Брёйне навесил точно на голову Холанда, а тот с шести метров не смог переиграть вратаря. Ещё через пять минут аналогичный шанс был у Гвардиола: снова удар головой, но не туда, куда нужно. Вообще, план зажать соперника у штрафной работал. Однако, как это часто бывает в этом сезоне, чего-то не хватало. То ли последней передачи, то ли удара. Да и вообще все атаки «Сити» заканчивались в основном навесами. Что легко читалось соперником.

А чуть ли не в первой своей атаке «Кристал Пэлас» реализовал шанс: команда убежала вперёд, Муньос прострелил с фланга в центр штрафной на Эзе, и тот не подвёл. Интересно, что сразу после этого Эзе мог забивать второй, но чуть не повезло. Однако эмоциональный буст уверенности футболисты точно получили.

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Правда, этот буст мог быстро потухнуть, ведь на 33-й минуте Бернарду Силва заработал пенальти, влетев в штрафную. К мячу подошёл Мармуш (удивительно, почему не Холанд?) и бесхитростно пробил в угол на удобной для вратаря высоте. Хендерсон справился с ударом. А до перерыва вытащил ещё и классный удар Доку.

В перерыве тренеры обошлись без замен. Тот редкий случай, когда обоих тренеров устраивало происходящее на поле. Но не счёт на табло, который объективно не отражал реальную картину. На 50-й минуте новый шанс появился у Доку, однако его удар вместо девятки улетел чуть выше перекладины. А вскоре всё могло закончиться: на 58-й Муньос после серии рикошетов и спасений затолкал мяч в сетку. Но радость была непродолжительной: видеоассистенты зафиксировали офсайд перед голом.

Казалось, что ещё должно случиться, чтобы «Ман Сити» включился по-настоящему? Однако этого не так и не происходило. Гвардиола упорно не делал замены и наблюдал, как атакующий потенциал команды раз за разом упирается в надёжную оборону. Только на 78-й минуте «Сити» наконец-то освежил атаку, выпустив Фодена и Эчеверри.

Хосеп Гвардиола (по центру) Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На 83-й минуте «Сити» мог сравнять счёт благодаря матч-менеджменту тренера, но удар Эчеверри в ближний отразил Хендерсон — один из героев встречи. Команда Гвардиолы продолжила давить, зажала соперника у ворот, однако не смогла не только забить, но и создать реальные шансы.

«Ман Сити» потерял шансы на единственный трофей в сезоне. А «Кристал Пэлас» завоевал первый Кубок в своей истории.