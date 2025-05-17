Звезда прошлого тура мощно подставил команду! «Пари НН» чудом вытащил матч с «Факелом»

«Факел» после вылета из РПЛ пытается хлопнуть дверью – отнял очки у «Пари НН» на выезде. Но нижегородцы ушли от поражения в меньшинстве.

«Пари НН» требовалось побеждать, чтобы выбраться из зоны стыков, тогда как «Факел» мог играть в своё удовольствие. С первых минут матча стало понятно, что команда Игоря Шалимова вовсе не собирается отбывать номер в Нижнем Новгороде. Воронежцы зарубились с хозяевами не на шутку. Было много единоборств на всех участках поля, команды стремились быстро доставлять мяч вперёд. Впрочем, искали футболисты передачами своих, а находили, как правило, чужих. Избыток брака мешал создавать голевые моменты и «Пари НН», и «Факелу».

В общем, ничто не предвещало гола в ворота хозяев, который случился на 18-й минуте. Эпизод начался с того, что судья Абросимов, похоже, перепутал, в какую сторону давать штрафной. Фолили на Калинском, а рефери зафиксировал нарушение со стороны хавбека нижегородцев. Молодой Ивлев неплохо исполнил стандарт – только сейв Медведева спас «Пари НН» от пропущенного гола. Точнее, отсрочил его. После подачи углового мяч заметался по штрафной, а набежавший Альшин забил с подбора. Воронежцы настолько бурно праздновали, что помяли героя. Альшин получил небольшое повреждение плеча, столкнувшись с партнёром. Бывает и такое.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Даже необходимость отыгрываться не добавила команде Гончаренко в первом тайме скорости и креатива в атаке. «Пари НН» пытался что-то придумать, запутать соперника перемещениями игроков. По возможности шёл вперёд из глубины Гоцук. Однако плохое исполнение у нижегородцев ломало всё, что строилось. Даже Босельи (автор покера «Крыльям Советов») растерял за неделю свой кураж и не феерил. К 43-й минуте уругваец заработал две жёлтые карточки за два жёстких фола и был удалён. До перерыва «Пари НН» нанёс всего пару ударов и лишь однажды попал в створ, а по касаниям мяча в чужой штрафной уступал катастрофически – 1:13!

На второй тайм Гончаренко выпустил другого уругвайского форварда Весино, у которого в РПЛ пока нет голов с игры (единственный – с пенальти). Тренер «Пари НН» в меньшинстве поменял схему, оставив квартет в защите. Но вскоре после перерыва, вероятно, почувствовал себя нехорошо. «Факел» провёл быструю атаку, которую нападающий Ильин завершил одним из самых красивых голов за всю карьеру. Забил ударом через себя после кросса слева. К счастью для хозяев, судьи отменили шедевр. Причина – офсайд у Каштанова, который поспешил, открываясь за спины защитникам.

Тем не менее «Пари НН» действительно сумел перевернуть игру вдесятером. На исходе часа встречи в штрафной «Факела» произошли два спорных эпизода, после которых хозяева выпрашивали пенальти. В первом случае – за возможный фол Гудиева. Голкипер, играя на выходе, попал и по мячу, и по лицу Весино. Абросимов и его ассистенты на VAR решили, что это не фол. С ними можно согласиться.

Затем защитник «Факела» Калинин поднятой рукой заблокировал мяч после удара Гоцука. Тут рефери, поглядев повтор, пришёл к однозначному выводу, что рука защитника не была в естественном положении. К «точке» подошёл Грулёв – и мощно пробил практически по центру. А Гудиев не разгадал замысел соперника.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ничья, видимо, устраивала Гончаренко в таких обстоятельствах. При счёте 1:1 он поменял Грулёва на центрального защитника Магкеева. Впрочем, это не спасло бы «Пари НН» от поражения, если бы не сейв Медведева – голкипер потащил очень непростой удар Каштанова в дальний нижний угол. На последних минутах «Факел» мощно давил, в итоге в два раза перебил хозяев (13:6, из штрафной – 8:5, в створ – 4:3), тем не менее не добыл первую победу при Шалимове.