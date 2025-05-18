Легенды ЦСКА против звёзд футбола! Большой праздник в честь победы в Кубке УЕФА. LIVE

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Друзья, всем привет! Сегодня у ЦСКА, да и у всего российского футбола большой праздник — победе армейцев в Кубке УЕФА исполнилось 20 лет. В честь такого события клуб организовал крутейший матч: игроки из того состава встретятся с легендами игры.

В составе ЦСКА мы увидим тех, кто подарил России первый еврокубок. Это и Вагнер Лав, и Даниэл Карвальо, и другие легенды, которыми будет руководить Валерий Газзаев. А против них выйдут настоящие звёзды европейского футбола, среди которых Дидье Дрогба и Клод Макелеле, да ещё и под руководством Александра Мостового.

Такое зрелище пропускать нельзя. Присоединяйтесь к онлайну «Чемпионата» и ничего не пропустите!