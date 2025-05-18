Какой топ-клуб РПЛ громче провалился весной? У «Спартака» Станковича мощные конкуренты

В списке — «Зенит» Манчини, ЦСКА Слуцкого и Гончаренко, «Динамо» Шварца, «Анжи» Хиддинка и не только.

На контрасте с отлично проведённой осенью «Спартак» Деяна Станковича — абсолютно точно главный провал нынешней весны в РПЛ среди топов. Но самый ли масштабный за всю историю лиги, когда она перешла на систему «осень-весна»? Давайте сравнивать и голосовать.

Мы собрали похожие случаи и, что важно, учли только те варианты, когда в конце осенней части сезона команда боролась за чемпионство.

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