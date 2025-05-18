Какой топ-клуб РПЛ громче провалился весной? У «Спартака» Станковича мощные конкуренты

На контрасте с отлично проведённой осенью «Спартак» Деяна Станковича — абсолютно точно главный провал нынешней весны в РПЛ среди топов. Но самый ли масштабный за всю историю лиги, когда она перешла на систему «осень-весна»? Давайте сравнивать и голосовать.
Мы собрали похожие случаи и, что важно, учли только те варианты, когда в конце осенней части сезона команда боролась за чемпионство.
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«Спартак» Станковича в сезоне-2024/2025
После 18 туров: третье место, «-2» от «Зенита» и «Краснодара»
После 28 туров: пятое место, «-10» от «Краснодара» и «-9» от «Зенита»
«Спартак» Деяна Станковича вовсе не идеально провёл первую часть сезона. Пока серб осваивался на новом месте, красно-белые болезненно уступили «Оренбургу» (0:2), «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару» (0:3). Зато успехов набралось на порядок больше. Особенно в декабре, когда команда проходилась по всем катком. Дерби с ЦСКА? Легко (2:0). Четыре в ряд разгромных победы? «Акрон», «Локо», «Краснодар» и «Пари НН», выстраивайтесь в очередь: 4:0, 5:2, дважды по 3:0.
Особенно хорош был Манфред Угальде. 15 голов в РПЛ к зимнему перерыву — и СМИ уже отправляют костариканца чуть ли не в «Манчестер Сити» с «Арсеналом» и «Челси». Если что, это реальная новость. А вот весной заглохли и нападающий, и весь «Спартак». У Угальде — лишь гол «Оренбургу». У команды — пять поражений и две ничьих к середине апреля, в том числе вылет из Кубка от «Ростова» (1:2). Топ-2 уже не достать, можно и на шестое место спуститься. Безнадёга.
«Спартак» Карпина и Гунько в сезоне-2013/2014
После 19 туров: третье место, «-1» очко от «Зенита» и «Локомотива»
После 30 туров: шестое место, «-14» от ЦСКА и «-13» от «Зенита»
Леонид Федун уволил Валерия Карпина после 21-го тура, когда в РПЛ ещё ничего потеряно не было. Весной при нём «Спартак» проиграл «Тереку» (0:1) плюс не совладал с уже обедневшим «Анжи» (2:2). И всё же лидирующий «Локо» вёз красно-белым всего четыре очка. Просто, помимо этого, был ещё летний вылет из квалификации Лиги Европы от «Сант-Галлена» (1:1, 2:4), вдобавок случилось фиаско в 1/8 финала Кубка России с «Тосно» (0:1).
Федун объяснил, что устал ждать, и назвал Карпина сбитым лётчиком. В итоге с временным сменщиком Дмитрием Гунько «Спартак» вообще оказался шестым: уступил «Уралу» (0:1), «Рубину» (1:2), «Кубани» (0:2) и «Томи» (1:2), а в матче с «Краснодаром» и вовсе «сгорел» 0:4.
ЦСКА Гончаренко и Олича в сезоне-2020/2021
После 19 туров: второе место, «-4» от «Зенита» и «+2» от «Спартака»
После 30 туров: шестое место, «-15» от «Зенита» и «-7» от «Спартака»
ЦСКА даже лидировал после 14 туров. А затем началось падение: ничьи с «Сочи» (1:1), «Химками» и «Уралом» (по 2:2), отлёт от «Рубина» (0:1). Ничего удивительного, потому что ещё летом, в конце предыдущего сезона, Виктор Гончаренко приуныл после разгрома от «Зенита» (0:4) и самовольно отправился в Беларусь. Руководство армейцев, как и в случае с Леонидом Слуцким, уговорило тренера продолжить работу. Только на сей раз ошиблось.
Весной ЦСКА окончательно сдулся. Впервые за 20 лет остался вне еврокубков. Занял последнее место в не самой сильной группе Лиги Европы с загребским «Динамо», австрийским «Вольфсбергом» и «Фейеноордом». Можно было спасти сезон победой в Кубке России, да «Локомотив» так не думал и устроил разгром (3:0). Случился он уже при Ивице Оличе: хорват отработал всего девять матчей и был уволен.
«Спартак» Абаскаля в сезоне-2022/2023
После 17 туров: второе место, «-6» от «Зенита», «+1» от «Ростова» и «+7» от «Динамо» и ЦСКА
После 30 туров: третье место, «-16» от «Зенита» и «-4» от ЦСКА
Гильермо Абаскаль начал с выноса от «Зенита» в Суперкубке России (0:4). А затем заслужил индульгенцию за провал убедительными результатами. После 10-го места с Паоло Ваноли красно-белые начали угрожать «Зениту» и опережали всех остальных. Особенно другие московские клубы, которые к зимнему перерыву серьёзно отстали от лидирующей тройки. В Кубке России дела тоже шли здорово: тех же петербуржцев разгромили на групповом этапе (3:0).
Весной удержать заданный темп не получилось. Формат Кубка с правом на ошибку не помог: сенсационно отлетели от «Урала» (2:3 в сумме) и «Акрона» (1:2) из Первой лиги. Финал РПЛ тоже оказался разочаровывающим: одна победа в шести решающих турах, пусть и состоялась в дерби с ЦСКА (2:1), другие результаты не перечеркнула. Спартаковцам повезло, что «Ростов» тоже посыпался — так не удержали бы и третью строчку.
«Локомотив» Черевченко в сезоне-2015/2016
После 18 туров: третье место, «-5» от ЦСКА и «-2» от «Ростова»
После 30 туров: шестое место, «-15» от ЦСКА и «-13» от «Ростова»
Выиграв финал Кубка России — 2014/2015 у «Кубани» (3:1), Игорь Черевченко поднял свой статус — из временщика до постоянного тренера «Локо». Первый круг получился неровным: побеждали «Зенит» (2:0) и «Спартак» (2:1), при этом пускали шестёрку от той же «Кубани» (2:6). И всё равно команда шла среди лидеров. К тому же «Локомотив» занял первое место в группе Лиги Европы, обставив «Спортинг» с «Бешикташем».
К 26-му туру «Локо» отставал от прыгнувшего на вершину «Ростова» на те же пять очков. И взял за оставшуюся дистанцию лишь четыре, рухнув на шестое место. Провал? Безусловно. Зимой «Локомотив» лишился главного бомбардира Умара Ниасса, но ведь и без него клуб отметился шестиматчевой серией без поражений. Получили за сенегальца до сих пор рекордные для себя € 18 млн и в результате остались без еврокубков.
«Зенит» Манчини в сезоне-2017/2018
После 20 туров: второе место, «-8» от «Локомотива»
После 30 туров: пятое место, «-7» от «Локомотива» и «-5» от ЦСКА
Чисто технически «Зенит» провёл весну даже лучше чемпионского «Локомотива». Да и повалился при Роберто Манчини ещё в сентябре, когда уступил в кубковом дерби петербургскому «Динамо» (2:3), проиграл в РПЛ тульскому «Арсеналу» (0:1) и тому же «Локо» (0:3), оформил уйму ничьих. Тем не менее даже так перед зимним перерывом оставались большие надежды на чемпионское восхождение: не зря же закупились аж на € 95 млн.
В результате итальянский тренер соблазнился предложением от родной сборной и откровенно забил на российский этап, лишь бы быстрее покинуть пост. Заодно рассорился с лидерами «Зенита» и не то что не сохранил второе место, а вообще приземлил команду на пятое. Всего на одно выше «Уфы» Сергея Семака. «Помогли» ему в этом голы Олега Шатова и Артёма Дзюбы, которых Роберто благодушно отправил в «Краснодар» и «Арсенал» соответственно. Ранее петербуржцы падали так низко в РПЛ-2008. Но тогда-то Кубок УЕФА взяли вообще-то.
«Краснодар» Ивича и Мусаева в сезоне-2023/2024
После 18 туров: первое место, «+2» от «Зенита», «+6» от «Динамо»
После 30 туров: второе место, «-1» от «Зенита» и равенство с «Динамо»
В последнем туре всё зависело от «Динамо»: побеждай «Краснодар» и становись чемпионом. И всё же не стоит забывать, кто лидировал после осени. Южане — первые, кто упустил в такой ситуации золото. Занимались поддавками и они, и динамовцы, и в итоге забравший трофей «Зенит». Зрители увидели огненную развязку, однако винить себя за неё стоит в первую очередь «Краснодару».
Не успели «быки» выйти с зимней паузы, как тут же скатали четыре кряду матча без побед. Один из них привёл к вылету из Кубка от представителя Первой лиги «Химок» (0:2). Как раз после него Сергей Галицкий уволил Владимира Ивича, и команда тут же поделилась очками с «Локо» (1:1). Поражения дома от «Зенита» (1:2) и «Ахмата» (0:1), потери со «Спартаком» (0:1) и «Крыльями» (0:0). Отнюдь не чемпионский график. Вновь подтвердились слова Василия Уткина: «Чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается».
«Анжи» Хиддинка в сезоне-2012/2013
После 19 туров: второе место, «-2» от ЦСКА и «+3» от «Зенита»
После 30 туров: третье место, «-11» от ЦСКА и «-9» от «Зенита»
Вообще-то, тогда дагестанцы впервые выиграли медали РПЛ, дошли до финала Кубка России, уступив там ЦСКА только в серии пенальти, и знатно пошумели в Лиге Европы, запрыгнув в 1/8 финала. Помните победу команды Гуса Хиддинка над «Ливерпулем» на групповом этапе? Как раз тогда зародился великий мем «Анжи» выиграет, да, наверное? По кайфу обстановка». Но ожиданий-то было гораздо больше. Как иначе, когда великий тренер возглавляет парней вроде Самуэля Это'О, Виллиана и Юрия Жиркова.
Зимой «Анжи» готовился ликвидировать совсем небольшое преимущество ЦСКА и сделать могущественные вложения Сулеймана Керимова чемпионскими. Однако добыл весной в Премьер-Лиге лишь три победы. В итоге за счастье была даже бронза, а тот сезон так и остался для дагестанцев праймовым — бизнесмену быстро надоела дорогая игрушка.
ЦСКА Слуцкого в сезоне-2011/2012
После 30 туров: второе место, «-2» от «Зенита» и «+4» от «Динамо»
После 44 туров: третье место, «-15» от «Зенита» и «-2» от «Спартака»
Здесь сразу следует уточнить, что осенью состоялись ещё два тура после 30-го — когда команды поделили на две группы. ЦСКА уступил в них «Рубину» и «Анжи» (по 1:2), но всё равно оставался вторым и дал «Зениту» шестиочковую фору. Вполне рабочую, если бы не весенний кризис армейцев. Они дважды победили «Спартак» (по 2:1), да и разгром «Локомотива» в памяти отложился (3:0). Вот только в остальном — сплошь ничьи и поражения.
Те же шесть очков отставания после 30-го тура у ЦСКА как раз съел «Спартак» — несмотря на успех в личном противостоянии, армейцы откатились на третье место и отдали место в Лиге чемпионов. Леонид Слуцкий просился в отставку — Евгений Гинер не отпустил. Через год они праздновали «золотой» дубль.
«Динамо» Шварца в сезоне-2021/2022
После 18 туров: второе место, «-2» от «Зенита» и «+5» от «Сочи»
После 30 туров: третье место, «-12» от «Зенита» и «-3» от «Сочи»
Сандро Шварц сконструировал симпатичную атакующую команду со звёздными воспитанниками в атаке. Арсен Захарян и Константин Тюкавин едва ворвались во взрослый футбол и тащили «Динамо» к вершине. В том числе и в первой половине весны: москвичи после 25 туров отставали от «Зенита» на каких-то три очка. А потом что-то сломалось: четыре поражения при одной ничьей.
При этом пустили по пять голов от «Крыльев» (2:5) и «Сочи» (1:5), по три — от «Локомотива» и «Урала» (2:3). Выглядит как капитуляция. Заодно динамовцы отдали «Спартаку» финал Кубка России (1:2). Как тут не вспомнить пацанские цитатники во «ВКонтакте» нулевых: «Чем выше ты взлетаешь, тем больнее падать». Шварц, в отличие от многих иностранцев, не покинул Россию в начале 2022 года и доработал до конца сезона, заслужив уважение. И всё же финал оставил горькое послевкусие.
ЦСКА Гончаренко в сезоне-2018/2019
После 17 туров: третье место, «-4» от «Зенита» и «-3» от «Краснодара»
После 30 туров: четвёртое место, «-13» от «Зенита», «-5» от «Локо» и «Краснодара»
Летом 2018-го в ЦСКА началась лютая перестройка. Завершили карьеру Алексей и Василий Березуцкие плюс Сергей Игнашевич, свободными агентами ушли Понтус Вернблум и Бибрас Натхо, увели Александра Головина и воскресшего в последнем сезоне Витиньо. Усилились тоже много кем. За совсем короткий промежуток Виктор Гончаренко собрал команду, которая дважды хлопнула «Реал» (1:0, 3:0), пусть это и не помогло пробиться в евровесну. Да и в РПЛ держалась неплохо. Например, победила «Зенит» (2:0).
Но вот весной молодые армейцы конкуренцию не потянули. Причём не только с рванувшими к чемпионству петербуржцами. Стабильностью результаты ЦСКА не отличались. С одной стороны, убрали с пути «Спартак» (2:0) и разгромили «Рубин» (3:0). С другой — уступили тульскому «Арсеналу» (0:2) и «Оренбургу» (2:3). Вердикт — отсутствие медалей.