Московское дерби закрывает тур РПЛ! «Локо» подпортит ЦСКА яркую весну? LIVE

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Друзья, всем привет! 29-й тур закрывается максимально ярко: в вынесенном на понедельник московском дерби встретятся «Локомотив» и ЦСКА.
В первом круге, ещё в августе 2024-го, случился удивительный сюжет. ЦСКА мощно атаковал, но запорол свои моменты, а потом ещё и пропустил на 90-й минуте. Так «Локо» вырвал неожиданную победу, однако в дальнейшем многое изменилось. Команда Галактионова после яркой осени сильно сдала по результатам и теперь обитает на шестом месте. А вот ЦСКА, наоборот, уверенно прёт по весне и заскочил в топ-3. Да, шансов на чемпионство уже нет, но ведь до зимы и о тройке думать не приходилось.
«Чемпионат» будет следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
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