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Локомотив — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, 19 мая 2025

Московское дерби закрывает тур РПЛ! «Локо» подпортит ЦСКА яркую весну? LIVE
«Чемпионат»
«Локомотив» — ЦСКА. LIVE
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В первом круге команда Галактионова вырвала аномальную победу.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! 29-й тур закрывается максимально ярко: в вынесенном на понедельник московском дерби встретятся «Локомотив» и ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге, ещё в августе 2024-го, случился удивительный сюжет. ЦСКА мощно атаковал, но запорол свои моменты, а потом ещё и пропустил на 90-й минуте. Так «Локо» вырвал неожиданную победу, однако в дальнейшем многое изменилось. Команда Галактионова после яркой осени сильно сдала по результатам и теперь обитает на шестом месте. А вот ЦСКА, наоборот, уверенно прёт по весне и заскочил в топ-3. Да, шансов на чемпионство уже нет, но ведь до зимы и о тройке думать не приходилось.

«Чемпионат» будет следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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