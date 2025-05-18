Станкович выпустил резерв и даже Довбню! «Крылья» самоустранились перед «Спартаком». Видео

«Спартак» закончил сезон в середине недели, уступив в условном полуфинале Кубка «Ростову». Турнирных задач у команды Деяна Станковича не осталось, и это тренер показал стартовым составом на встречу с «Крыльями». На поле вышли преимущественно резервисты. Да, у команды все ещё сохраняются шансы на место в тройке, но принципиальной разницы между третьим, четвёртым или пятым местом нет. Разве что в сумме призовых. В целом же сезон для «Спартака» провален. И с этим настроением команда будет его завершать.

По «Крыльям» же всё не так ясно. Команда выдала классный отрезок в апреле, а потом — два необъяснимых поражения. Умудрились уступить «Динамо» на своём поле, играя в большинстве. Дальше — пять пропущенных мячей от «Пари НН», после которых инфлюенсеры и вовсе стали сомневаться в честности матча. У клуба есть проблемы и с лицензированием. Так что в руководстве, вероятно, сейчас думают об этом. Ведь по-спортивному команда, скорее всего, сохранит место, независимо от результатов финальных встреч.

Общественность если не возмутил, то сильно удивил выбор 11 игроков стартового состава «Спартака». Однако это можно объяснить: опять же, тех самых задач уже нет — следовательно, можно дать возможность проявить себя тем, кто бо́льшую часть сезона просидел на скамейке. Можно считать это красивым жестом и проявлением уважения к футболистам. Самаре же было не до этих милых формальностей — требовалось набирать очки, чтобы финально обезопасить себя от стыковых матчей. Поэтому на поле — все лучшие на данный момент.

Хозяева здорово начали: неплохо пробивали Бабаев, Шитов, и показалось, что всё идёт к быстрому голу. Ровно до момента, когда на восьмой минуте Сергея Карасёва не позвали к монитору изучить эпизод с фолом Бейла на Солари. В динамике главный не разглядел там грубости, а на повторе — прямая нога, так ещё и высоко поднятая. Решение очевидно — удаление. А вместе с этим все планы хозяев на встречу полетели в топку.

При этом не сказать, что спартаковцы тут же завладели мячом, начали больше атаковать — ничего этого не было. Матч словно продолжался в равных составах, а впереди интереснее смотрелись именно хозяева. Но на 22-й минуте случился странный эпизод: Мангаш с левого фланга попытался сделать навес, мяч коснулся ноги соперника и аккуратно залетел в ворота к безразлично смотревшему на этот момент Песьякову. Необычные действия голкипера, который даже не поднял руки.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако гол не способствовал изменению характера встречи. Она всё ещё шла, по сути, в равных составах. Самара была активнее, искала свои шансы впереди, но удары всё время шли не туда, либо спасал Помазун.

А на 41-й минуте — пенальти. Шитов сбил Медину, и Карасёв указал на «точку». К мячу подошёл Солари и уверенно реализовал шанс.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Получается, уже за первый тайм «Крылья» собрали джентльменский набор подарков сопернику — удаление, автогол и пенальти. Однако это было только начало. После перерыва раздача продолжилась. Уже на 50-й минуте вторую жёлтую, а потом и красную перед собой увидел Костанца. Так самарцы оказались с восемью полевыми в оставшиеся 40 минут.

Но если вы думали, что спартаковцы побежали добивать соперника, то нет. Для них это словно был выставочный матч. Не просто так на последние 20 минут на поле вышел даже третий вратарь Довбня. И, видимо, с «Химками» в последнем туре будет аналогичный сюжет.

«Спартак» всё-таки забил один гол в концовке, однако и его отменили из-за офсайда. А больше явных моментов у команды не было. В онлайн-таблице красно-белые временно поднялись на четвёртое место. Но дальше всё зависит от результатов «Динамо» и ЦСКА. «Крылья» же пока 10-е, однако после тура всё может измениться.