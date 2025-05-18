«Ахмат» летит в стыки. Результат кавказского дерби не устроил никого

Махачкала выбралась из опасной зоны, но ещё не обеспечила себе место в РПЛ на следующий год.

В Грозном состоялось важное кавказское дерби. «Ахмат» и «Динамо» Махачкала надеются не попасть в стыки по итогам сезона. После вчерашней ничьей во встрече «Пари НН» и «Факела» (1:1) дагестанцы опустились к грозненцам в зону переходных встреч. Поэтому очная игра клубов носила принципиальнейший характер.

В первом тайме «Ахмат» владел мячом намного больше (58%-42%). Но это нормальная история для матчей «Динамо». Махачкала любит отдать владение и действовать на контратаках. И сейчас команда Биджиева также действовала прагматично, прежде всего думая о защите. Однако и «Ахмат» не спешил лететь всем составом в атаку. Поэтому стартовые 45 минут получились скучными, если мы говорим только о футболе. За тайм команды нанесли всего три удара в створ.

Но один из них стал голевым. На 33-й минуте защитник «Ахмата» Ибишев сыграл рукой в собственной штрафной после подачи от Хоссейннежада со стандарта. Судья Ян Бобровский не увидел нарушения в динамике, однако ему помог VAR. Кирилл Левников зафиксировал фол и позвал главного арбитра к монитору. Итог — пенальти, который уверенно реализовал Сердер Сердеров. Интересно, что этот гол стал первым в сезоне для 31-летнего форварда.

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До конца тайма главным событием стало столкновение защитников «Динамо» Пальцева и Табидзе в собственной штрафной. Несколько минут медбригада оказывала помощь игрокам. К счастью, оба поднялись с газона. Но Пальцев после перерыва уже не вышел на поле.

Зато «Ахмат» начал второй тайм максимально дерзко. Уже на 48-й минуте хозяева сравняли счёт. И снова дебютный гол: на этот раз отличился Родриго Руис Диас. Парагваец только вышел на поле со скамейки — и сразу замкнул прострел от Георгия Мелкадзе с фланга.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Равный счёт — равная игра. Ни одна из команд не перехватывала инициативу: «Динамо» и «Ахмат» до конца встречи обменивались атаками. Хороший отрезок получился с 70-й минуты: сначала форвард гостей Касинтура подобрал мяч в чужой штрафной и пальнул под перекладину — спас голкипер грозненцев Ульянов. А в ответной быстрой атаке «Ахмат» упустил шанс выйти вперёд — удар Камилова прошёл чуть мимо створа.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Ахмат»

На 79-й минуте случился ещё один острый выпад от «Динамо»: на этот раз Хоссейннежад промахнулся по воротам из убойной позиции. До конца встречи обе команды не соорудили голевой момент, чтобы вырвать победу. Хотя «Динамо» могло получить ещё один пенальти, однако Бобровский не рассмотрел умышленной игры рукой у Ибишева в своей штрафной.

Ничья — закономерный результат. Но она вряд ли устраивает хотя бы одну из команд. Да, «Динамо» выбралось из зоны стыков, однако отрыв от «Пари НН» — всего одно очко. Перед 30-м туром махачкалинцы ещё не забронировали место в РПЛ на следующий сезон. «Ахмат» же на три очка отстал от «Динамо» (следовательно, и от спасительного, 12-го места). Крайне высока вероятность, что Грозному предстоят два стыковых матча с клубом Первой лиги. По спортивным результатам «Ахмат» уже не поднимется выше 13-го места. Но если грозненцы обгонят «Пари НН», а «Химки» не получат лицензию на следующий сезон, то есть вероятность избежать стыков.