Варди по-королевски попрощался с «Лестером»! Теперь его статистика превосходна

499 матчей и 199 голов перед игрой с «Ипсвичем». Угадайте, что было дальше.

«Лестер» и «Ипсвич» сошлись в битве обречённых на падение в Чемпионшип. Что же в ней могло быть примечательного? Прощание с Джейми Варди! Легендарный форвард давно объявил о завершении главного этапа в карьере и готовился в последний раз сыграть на «Кинг Пауэр». По крайней мере, в официальном матче.

Варди по-королевски попрощался с «Лестером» Фото: George Wood/Getty Images

Чтобы максимально ярко проводить «нашего величайшего игрока всех времён», как обозначил сайт «лис», клуб пригласил партнёров Варди по чемпионскому чуду. А теперь, внимание, магия цифр: ранее у Джейми было 499 встреч и 199 голов за «Лестер». Как думаете, забил ли он снова? Ну разумеется!

Любитель водки со «Скитлс» не стал откладывать бомбардирский юбилей и на 28-й минуте просочился между защитников «Ипсвича», чтобы принять передачу Джастина и легонько катнуть мяч мимо Палмера. Угловой флаг в руках — король сказал своё слово.

ВИДЕО

Ниже — полная безумной радости фотоподборка. Пока что идёт второй тайм. Вполне возможно, забитый мяч Варди станет победным. В очередной какой там уже по счёту раз. Красивейшее завершение истории.