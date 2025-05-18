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Лестер — Ипсвич — 1:0, видео, фото, АПЛ: прощальный матч и гол Джейми Варди, 18 мая 2025

Варди по-королевски попрощался с «Лестером»! Теперь его статистика превосходна
Георгий Илющенко
Варди по-королевски попрощался с «Лестером»!
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499 матчей и 199 голов перед игрой с «Ипсвичем». Угадайте, что было дальше.

«Лестер» и «Ипсвич» сошлись в битве обречённых на падение в Чемпионшип. Что же в ней могло быть примечательного? Прощание с Джейми Варди! Легендарный форвард давно объявил о завершении главного этапа в карьере и готовился в последний раз сыграть на «Кинг Пауэр». По крайней мере, в официальном матче.

Варди по-королевски попрощался с «Лестером»

Варди по-королевски попрощался с «Лестером»

Фото: George Wood/Getty Images

Чтобы максимально ярко проводить «нашего величайшего игрока всех времён», как обозначил сайт «лис», клуб пригласил партнёров Варди по чемпионскому чуду. А теперь, внимание, магия цифр: ранее у Джейми было 499 встреч и 199 голов за «Лестер». Как думаете, забил ли он снова? Ну разумеется!

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Ипсвич Таун
Ипсвич
1:0 Варди – 28'     2:0 Макатир – 69'    

Любитель водки со «Скитлс» не стал откладывать бомбардирский юбилей и на 28-й минуте просочился между защитников «Ипсвича», чтобы принять передачу Джастина и легонько катнуть мяч мимо Палмера. Угловой флаг в руках — король сказал своё слово.

ВИДЕО

Ниже — полная безумной радости фотоподборка. Пока что идёт второй тайм. Вполне возможно, забитый мяч Варди станет победным. В очередной какой там уже по счёту раз. Красивейшее завершение истории.

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