«Динамо» Гусева побеждает даже в оранжевом! Дожали «Акрон» в безумной концовке. Видео

«Динамо» одержало третью победу подряд под руководством Ролана Гусева. На этот раз – над «Акроном». За тур до финиша столичная команда поднялась на третье место.

Этот матч был посвящён уходу из футбола Антона Шунина – московское «Динамо» впервые в истории сыграло в оранжевой форме, а сам экс-голкипер нанёс первый удар по мячу. Сегодня бело-голубые временно потеряли не только привычные цвета, но и основного правого защитника Касереса. Парагваец залечивает травму, а его возвращение на поле, как и Чавеса, ждут к битве в 30-м туре с «Краснодаром».

У команды Заура Тедеева, по словам самого главного тренера, отсутствовала из-за отравления группа игроков, в частности Джаковац и Пестряков. Тем не менее именно «Акрон» в дебюте встречи играл, как хозяин. Тольяттинцы просто задавили «Динамо»! Новая «вратарская» форма словно притягивала команду Гусева к её воротам. «Акрон» здорово прессинговал, быстро возвращал себе мяч на чужой половине, совершал опасные подходы и зарабатывал стандарты.

Когда «Динамо» наконец дошло до ворот «Акрона» и заработало угловой на 12-й минуте, статистика касаний мяча в чужой штрафной была невероятной – 20:0 в пользу тольяттинцев. Но парни в оранжевом быстро напомнили, что они лучшие в лиге по стандартам. Хозяева забили очередной такой гол после следующего углового. Удивительный удар головой нанёс Фомин, открывшись под навес Бителло и находясь практически спиной к цели. Тут гостям не помог даже высокорослый состав, на что обращал внимание перед матчем Гусев.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пропустив гол, «Акрон» подсел эмоционально и физически. «Динамо» уже намного лучше разбивало давление соперника. Вскоре тот же Бителло разогнал разрезающим пасом контратаку, в которой Карраскаль с Гладышевым остались «два в один» с защитником тольяттинцев. Команду Тедеева спас сейв Волкова. Темп игры уже устраивал динамовцев, которые соорудили несколько моментов. Хозяева могли забить ещё в первом тайме, например, и сам Карраскаль дважды простил «Акрон». Тольяттинцы же ни разу не пробили в створ до перерыва, несмотря на мощный старт и тот факт, что Дзюба семь раз получил мяч в штрафной.

«Акрон» выдал бодрое начало и во втором тайме. Команда Тедеева шла большими силами вперёд, Дзюба продолжал выигрывать воздух у защитников бело-голубых (вернее, оранжевых). Тем не менее в этот отрезок игры тольяттинцы не создали голевых моментов, хотя Эсанов даже пробил в створ. Самой серьёзной неприятностью на первых минутах после перерыва стала для «Динамо» травма Дасы. Сменщик Касереса угодил в лазарет вслед за парагвайцем. На замену вышел Скопинцев, а главный универсал хозяев Кутицкий передвинулся с левого фланга на правый.

Николас Маричаль и Артём Дзюба Фото: Александр Сафонов «Чемпионат»

Динамовцы качественно защищались низким блоком, а вот контрвыпады у них не получались почти полтайма. Только на 65-й минуте Фомин наконец нанёс удар по воротам Волкова со штрафного, но был далёк от дубля в этом эпизоде. Потом «Акрон» совсем раскрылся, и команда Гусева провела серию опаснейших ответных атак в переходных фазах. Впечатляли проходы Нгамалё с ярким дриблингом. Всё хорошо исполняли москвичи, кроме одного – последнего действия. Либо пас оказывался плохим, либо его вообще не отдавали. Били по воротам хозяева тоже неточно.

В результате «Акрон» наказал хозяев за слабую реализацию. Гол тольяттинцев на 80-й минуте пришёл с длинного заброса из глубины на Дзюбу. После скидки динамовский Фернандес проиграл единоборство в своей штрафной, а Галоян зарядил по отскочившему от Скопинцева мячу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Концовка встречи – огонь! «Динамо» полетело в атаку и в течение нескольких секунд попало в перекладину (Бителло) и штангу (Маухуб). А в компенсированное время все жё вырвало победу, забив после аута. Маухуб подобрал в штрафной отскочивший мяч, выдержал мастерскую паузу и умудрился послать мяч в сетку ударом между ног защитнику и от штанги.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем динамовцы кое-как отбились от «Акрона» и забрали три очка. Команды нанесли на двоих 39 ударов (25:14, в створ – 9:5).