ЦСКА забил пять голов 20 лет спустя! Это было ретролегендарно! Видео

Самую подходящую мысль, описывающий этот ретроматч, транслировал Игорь Акинфеев перед началом встречи. Вообще, это редкий случай: профессиональный футболист, у которого на следующий день игра в РПЛ, выходит на поле в стартовом составе на символическую встречу. И жест, подчёркивающий важность таких историй. А когда у Игоря спросили про результат, вратарь логично сказал – он непринципиален. Куда важнее, что люди, которые на момент этого матча ещё не родились или были совсем маленькими, узнали, что в истории нашей страны была такая значимая победа. И добывалась она теми самыми игроками, которые вышли на поле спустя 20 лет. Уважение к собственной истории – необходимая вещь. И здорово, что в российском футболе в последние годы на это обращают внимание.

Нет, это не было повторением того легендарного финала Кубка УЕФА – 2005. Для этого как минимум нужно было собраться в Лиссабоне. Но состав ЦСКА почти полностью повторял тот, что был 20 лет назад. По крайней мере, если вспоминать всех вышедших на поле в том финале, не хватило всего трёх игроков – Элвира Рахимича, Дейвидаса Шембераса и Ивицы Олича. Ещё отсутствовал Ролан Гусев, но по уж совсем уважительной причине: в этот день он находился в другой части Москвы и руководил «Динамо» во встрече с «Акроном». Собрать тот «Спортинг» оказалось сложнее, поэтому выбрали формат сборной соперников европейского футбола. И здесь хватало звёзд, которые зажигались в разных клубах в тот период. В стартовом составе, например, оказались Карло Кудичини, Фабио Каннаваро, Клод Макелеле, Манише, Нани и Дидье Дрогба. Солиднейшие персонажи.

Крутые фанатские перформансы, ностальгические предматчевые мероприятия и даже символический удар перед стартовым свистком от Евгения Гинера – в этот день было всё, чтобы снова окунуть публику в события 20-летней давности. Однако главные герои находились на поле. И они сделали всё, чтобы не разочаровать. Ведь уже на шестой минуте ЦСКА открыл счёт.

Всё, как и раньше – Милош Красич пролетел по флангу, Вагнер Лав увёл защитника, и мяч оказался под ногой у Алана Дзагоева. Тот не смазал момент.

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Понятно, что уровень футбола не был идеальным. И уж слишком большой диссонанс между, например, Нани и Дрогба, которые даже сейчас могли усилить чуть ли не любой российский клуб, и некоторыми остальными, которые быстро задыхались. Это важно только в контексте замен, игроков на скамейке сборной Европы оказалось меньше, чем у ЦСКА. Зато их тренировал Александр Мостовой!

Первые 40 минут проходили с небольшим преимуществом именно москвичей. Во многом за них играла оборона, где властвовал Сергей Игнашевич с братьями Березуцкими. Так что гол Вагнера стал логичным продолжением матча. Но главное – как он отпраздновал – надев полицейскую фуражку, повторив легендарный мем с собственным участием.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 37-й минуте европейские звёзды сократили разрыв в счёте, а мы увидели гол Дрогба! С передачи Нани. Настоящее искусство – навес и удар головой. Просто эталон из прошлого. После перерыва команды начали с гола. И снова всё внимание – к Вагнеру: на этот раз ассистентом выступил Кирилл Набабкин – увидел открывающегося бразильца на линии офсайда, выдал передачу, а тот разобрался с вышедшим на него Фреем.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А через две минуты после этого вопрос о победителе был окончательно снят, когда Красич поймал отскок от перекладины и забил четвёртый.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сборную европейских клубов было даже немного жалко. Вроде и всё делали правильно, но были чуть медленнее соперника. И пробить такую мощную оборону никак не получалось. Зато у Вагнера вышло сделать хет-трик. Куда уж без его фирменных финтов.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только в конце встречи гости смогли прижать соперника к их воротам. Однако сократить разрыв в счёте не вышло. Спустя 20 лет ЦСКА выиграл даже крупнее, чем в ту ночь в Лиссабоне. Эмоции уже другие, но наверняка такие же приятные.