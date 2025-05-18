«Пушка» Райса гарантировала «Арсеналу» вице-чемпионство. И это в третьем сезоне подряд!

Встреча «Арсенала» и «Ньюкасла» – главная вывеска предпоследнего тура АПЛ. Один из ключевых матчей в борьбе за место в Лиге чемпионов. Победа любого клуба гарантировала ему путёвку в главный еврокубок. Чисто формально три очка «Ньюкаслу» математически оставляли шансы, но при сугубо космических сценариях. Получилось так, что в это и не пришлось углубляться.

За первые 17 минут встречи моментов набралось больше, чем в иной игре за 90 минут. У «Ньюкасла» были моменты в том числе, потому что вратарь «Арсенала» в начале игры дважды обрезался, ошибочно пасуя в простой ситуации. По воротам гостей опасно приложился Леандро Троссард после сольного прохода, а затем Томас Парти бил головой наверняка, однако каким-то чудом вытащил Ник Поуп. Следом пару крутых сейвов продемонстрировал уже Давид Райя.

«Ньюкасл» опять выбрал схему с пятью защитниками при обороне. При такой расстановке команда Эдди Хау победила в прошлом туре «Челси». На этот раз игра получилась раскрытой в обе стороны. У команд не было основных центральных нападающих (у Александера Исака – травма, а у «Арсенала» в принципе нет форварда), но опасно били и хозяева, и гости. Каким-то удивительным образом никто не отличился до перерыва.

Второй тайм «Арсенал» начал мощно и первые 10 минут буквально не выпускал «Ньюкасл» с его трети поля. И даже не позволял ничего толком создать на контратаках. Гол лондонцев на 55-й минуте вполне вытекал из происходящего на поле. Деклан Райс приложился из-за штрафной в дальний угол. Мяч зашёл в ворота без рикошета, однако выстрел получился настолько точным и сильным, что тяжело винить вратаря «Ньюкасла».

Гол Деклана Райса Фото: Кадр из трансляции

Показательно, что затем, даже уступая в счёте, «Ньюкасл» создавал меньше опасных моментов, чем «Арсенал». Запомнился разве что удар Каллума Уилсона выше ворот из штрафной. Только в последние 10 минут гости навалились на ворота «Арсенала», но так ничего из этого и не реализовали. И это несмотря на то, что столичная команда во втором тайме играла с парой центральных защитников Риккардо Калафьори – Якуб Кивёр. В свою очередь, Райя в 13-й раз за чемпионат отыграл «на ноль», догнав по этому показателю Матца Селса из «Ноттингем Форест».

«Арсенал» фактически гарантировал себе второе место в третьем сезоне подряд. Едва ли «Сити» за два тура отыграет разницу в 10 мячей. Ну а что касается «Ньюкасла», то ему необходимо в последнем туре побеждать дома «Эвертон», и это с вероятностью 99% позволит пробиться в Лигу чемпионов.