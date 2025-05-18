«Ростов» забил «Зениту» в последней атаке. Но как же повезло Семаку с отменой гола!

«Зенит» выиграл в Ростове и снова сократил отставание от первого места до одного очка. Судьба чемпионского титула, как и год назад, решится в последнем туре. Команде Сергея Семака нужно побеждать дома «Ахмат» и надеяться на то, что московское «Динамо» не уступит в Краснодаре.

Джонатан Альба поступил так же, как и Деян Станкович в этом туре, сменив почти всю основу после кубкового матча со «Спартаком». Играть в режиме «через два дня на третий» оказались готовы, по мнению испанского тренера, только Сако и Игнатов (отбегавший всего 45 минут в Москве). Что касается состава «Зенита», то обращало на себя внимание разве что отсутствие в заявке Лусиано.

«Ростов» в непривычном для себя молодом составе играл по привычной схеме – квартет в обороне, тройка в центре поля и тройка – в атаке. А при обороне пятым в линию защитников садился опорный полузащитник Колтаков. В общем, 19-летний хавбек действовал так, как Глебов до него и Шанталий – после ухода капитана в московское «Динамо». При счёте 0:0 ростовчане только и делали, что оборонялись, отдав мяч и территорию «Зениту». Кое-как держались, но проигрывали дуэли на стандартах у своих ворот. Два подряд угловых на седьмой минуте завершились двумя невероятными сейвами Одоевского – после ударов Нино (сине-бело-голубые почти повторили свой гол в Каспийске) и Соболева. В тот момент в петербургском клубе наверняка пожалели, что не могли запретить своему голкиперу, отданному в аренду «Ростову», участвовать во встрече.

Затем давление «Зенита» привело к паре спорных эпизодов в штрафной хозяев. Петербуржцы дважды требовали пенальти после падений Соболева. Второй момент, когда вырывавшегося на убойную позицию центрфорварда прихватил рукой Игнатов, действительно был похож на фол. Тем не менее судьи не назначили 11-метровый. А на исходе получаса Соболев всё же забил. Да как! Шедевральным ударом через себя. Гол тоже родился в результате углового, который зенитовцы на сей раз разыграли, а Педро подал из полуфланга под скидку Нино.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тогда «Ростов» уступал «Зениту» по ударам 0:7, а по касаниям в чужой штрафной – 1:14. Только пропустив, второй состав команды Альбы осмелел и создал до перерыва сумасшедший момент. В той атаке ростовчан били Кучаев и игравший центрфорварда Шамонин, а Латышонок и Педро выбивали мяч с линии ворот. Однако и «Зенит» загубил ещё несколько верных шансов в первом тайме. Не менее удивительный фейл пережил Соболев – в одном эпизоде попал в перекладину и штангу.

В перерыве Альба произвёл две напрашивавшихся замены в линии защиты – вместо Радченко и Игнатова вышли Вахания с Осипенко. Но это не уберегло «Ростов» от пропущенного гола на первой же минуте второго тайма. Глушенков слева разыграл двоечку с Горшковым и прострелил во вратарскую, где Соболев выскочил из-за спины Осипенко и, казалось, оформил дубль. Однако оказалось – нет, не оформил. VAR предложил судье Кукуляку скрасить вечер просмотром видео. Рефери не отказался. И разглядел на повторе наступ со стороны Глушенкова на ногу Ланговичу.

Ещё некоторое время «Зенит» по инерции наступал, прижимая «Ростов» к его штрафной. Соболев продолжал выигрывать единоборства и цепляться за мяч. На дубль активный нападающий сине-бело-голубых точно наиграл. Но ему не везло. Потом Семак решил засушить игру и контратаковать на пространстве – выпустил третьим центральным защитником Эраковича. Зенитовцы опустили линии, ростовчане подняли. Альба же добавил в атаку класса и мощи: бросил в бой Голенкова с Роналдо. У ворот Латышонка стало горячее, хотя атаковали хозяева довольно просто.

А вот финальный штурм у «Ростова» совсем не получался, несмотря на большое количество кроссов. «Зенит» снимал верх благодаря игре Латышонка на выходах и свежим центральным защитникам (на поле появился ещё и Алип), сбивал темп перекатыванием мяча. И вдруг, когда надежда на спасение была уже почти потеряна, команда Альбы забила! На 90+5-й минуте пошедший вперёд Осипенко откликнулся на скидку Роналду и переправил мяч в сетку ворот «Зенита». Максим помог своему будущему клубу, если учитывать слухи о его возможном трансфере в «Краснодар»?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Нет, тут фортуна широко улыбнулась чемпиону. Повтор показал, что Осипенко чуть-чуть залез в офсайд. Гол «Ростова» был отменён – «Зенит» забрал важнейшие три очка.