«Барсе» испортили трофейную вечеринку. «Вильярреал» обыграл чемпиона и пробился в ЛЧ!

«Барселона» — чемпион Испании. Гарантировали титул Ла Лиги до тяжёлой концовки: на последние два тура оставались «Вильярреал» и «Атлетик» — команды зоны Лиги чемпионов. Поэтому турнирные задачи были только у соперника: «субмарина» не до конца гарантировала себе попадание в ЛЧ — формальную конкуренцию (пять очков отставания за два тура) составлял «Бетис».

Чемпионский коридор «Вильярреала» для «Барселоны» Фото: Javier Borrego/Getty Images

Несмотря на празднования и чемпионство, Ханси Флик выставил боевой состав: трио Ямаль – Рафинья – Левандовски, Педри и Гави – в полузащите. Единственным изменением стала позиция голкипера: Марк-Андре тер Штеген заменил уже привычного Войцеха Щенсного. «Вильярреал» ожидаемо выставил самые боевые 4-4-2.

Предыдущие три матча между «Вильярреалом» и «Барсой» проходили крайне ярко — минимум шесть голов. Эта встреча тоже началась с града атак, а уже на четвёртой минуте «Вильярреал» открыл счёт и даже особо не праздновал — впереди ещё полный матч борьбы. Отличился Айосе Перес: команда выбежала в контратаку, Николя Пепе обработал длинный пас по флангу и прострелил.

«Барса» ответила тремя моментами Фермина на седьмой, девятой и 10-й минутах: в первом случае испанец опасно врывался во вратарскую, затем бил из штрафной, а потом ударил и из-за её пределов. Испанец бил очень много — только за первый тайм можно было насчитать пять ударов.

«Вильярреал» же весь матч стремился опасно выбегать в контратаки. Очень сильно помогал Хуан Фойт: аргентинский защитник пару раз грамотно убирал оппонентов на замахе или разрезал первую линию прессинга передачей. В моменте с первым голом именно Хуан придержал мяч и разрушил агрессивную оборону соперника пасом.

На 17-й минуте «Вильярреал» вновь убегал в успешную контратаку, но выйти Айосе Пересу со своей половины один на один не дал Гави — чуть прихватил нападающего за футболку. Арбитр не зафиксировал фол. Айосе в этом моменте ещё и неудачно упал на запястье, чуть позже в кадре показали шишку. К сожалению, до конца тайма автор гола так и не доиграл — уже ближе к концу потянул заднюю поверхность бедра.

«Барса» продолжала создавать. В середине тайма Ямаль стянул на себя троих и отбросил мяч на Гарсию, тот — в касание навесил на Левандовского. Поляк бил в пяти метрах от ворот головой, но Луис Жуниор успел вытащить мяч из ближнего верхнего угла!

Пепе стал ассистентом в моменте с первым голом, а чуть позже уже сам мог завершать. На 24-й минуте ворвался в штрафную, дважды уложил Пау Кубарси на замахах и пробил в дальний — слишком сильно.

Ламин привычно раскачивал оппонентов и смещался к центру, однако защитники «Вильярреала» любой ценой не давали вингеру бить. Наверняка смотрели предыдущий матч с «Эспаньолом». Ещё до удара стелились в подкат — успешно. Но на 38-й минуте Дани Парехо всё-таки не успел, и свой единственный момент Ямаль превратил в гол — как Арьен Роббен, сместился в центр и уложил мяч в дальний. Типичный приём испано-марокканца!

«Барселона» празднует гол Ламина Ямаля Фото: Judit Cartiel/Getty Images

По причине травмы Переса «Вильярреал» доигрывал первый тайм вдесятером. «Барса» продолжала давить и всё-таки смогла выйти вперед в последней атаке: после отскока из штрафной мяч прилетел прямо на ногу Фермину. Свой тысячный удар в этом матче полузащитник наконец забил — слабой левой ногой с лёта! После празднования с улыбкой жестом показал трибунам VAR — отсылка к его отменённому голу в «класико».

Второй тайм начался с замен: у «Барсы» вместо Педри и Мартина вышли де Йонг и Бальде, «Вильярреал» выпустил Барри вместо Переса. Пока «Барса» привыкала к тяжёлой ноше — игре без Педри — «Вильярреал» легко сравнял счёт: Пино, оказавшись на левом полуфланге, отдал пас сквозь пятерых на забежавшего в атаку Санти Комесанью. Полузащитник свой первый же момент образцово завершил — черпачком перекинул выбежавшего на него тер Штегена.

«Барселона» продолжала владеть мячом и создавала моменты, однако во втором тайме будто сбавила обороты — на отрезке 45-75 ничего опасного не было. Ямаль много бил из-за пределов штрафной, но мимо или прямо в руки. Фермин продолжал бить, однако также из-за пределов. На 76-й минуте Рафинья опасно бил в дальний после ошибки защитников и быстрой атаки.

А на 79-й «Барса» вообще пропустила третий! Тейджон Бьюкенен забил первый гол в Ла Лиге: после розыгрыша аута Эктор Форт упустил своего игрока и позволил прострел на дальнюю, а там оказался канадец. Успел принять, обработать и пробить – потому что был в одиночестве. Оборона каталонцев — она такая, специфичная.

На 87-й гости вновь опасно выбегали «четыре в три», но Алекс Баэна простил. «Барса» же так и не смогла отыграться — в самой концовке Рафинья бил выше ворот со штрафного. Празднование трофея на «Монжуике» чуть-чуть подпорчено.