«Абрамович был и остаётся моим боссом!» Разговор с легендарным Дидье Дрогба

Дидье Дрогба – легенда. На стадионе «Челси» даже спустя 10 лет вывешивают баннер с фамилией ивуарийского форварда. На днях он приехал в Москву для участия в гала-матче Фонбет Первый Еврокубок, посвящённом 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. С одной стороны, поговорить с такой личностью – большая удача и вообще привилегия для спортивного журналиста. С другой — график Дрогба расписан от и до, поэтому у него нашлось лишь пять минут на разговор. Это даже физически больно: ты заготовил кучу вопросов, а задать успеваешь лишь малую их часть.

Дидье Дрогба в Москве Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Президент футбольной федерации Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло недавно допустил, что может состояться матч со сборной России. Думаете, это реально?

– Отличная идея. Мы ведь уже играли с Россией в 2012-м. Кажется, мы закончили со счётом 2:2 или 1:1 (игра в Черкизове завершилась со счётом 1:1. – Прим. «Чемпионата»). Для Кот-д'Ивуара было бы здорово провести ещё один товарищеский матч с Россией, у которой очень опытная команда.

– Вы играли с несколькими россиянами в одной команде. Кто из них больше запомнился?

– У меня остались хорошие воспоминания обо всех – и о Юрии Жиркове с Алексеем Смертиным в «Челси», и о Дмитрии Сычёве в «Марселе». Например, Смертин приехал в Англию, уже поиграв во Франции. И когда он был на поле, казалось, что в твоей команде не 11, а 20 человек. Он читал игру, всегда бежал и успевал везде. У него получалось чувствовать динамику игры, нам повезло иметь такого футболиста в команде.

Алексей Смертин в «Челси» Фото: Rebecca Naden/Getty Images

– Вам приходилось в «Челси» общаться с Романом Абрамовичем один на один?

– После того как в 2008 году проиграли в финале Лиги чемпионов в Москве, я сказал ему, что мы ещё выиграем для него этот турнир. А ещё тогда после матча в раздевалке был один из его друзей с 11-летним сыном – тот плакал, был весь в слезах. Я ему сказал: «Не беспокойся, я выиграю Лигу чемпионов для тебя» («Челси» забрал ЛЧ спустя четыре года, а Дрогба в том матче забил и в основное время, и в серии пенальти. – Прим. «Чемпионата»). Что касается Абрамовича, то он был и остаётся моим боссом.

– Сейчас часто говорят про «морозное» празднование Палмера, но ведь это вы использовали его первым…

– Так это не его празднование! Не понимаю, почему все так говорят, но, если честно, я рад. Так формируется преемственность в команде. Не знаю, видел ли он, как я праздновал так на стадионе «Русенборга». Тогда было по-настоящему холодно, и вроде получилось здорово. Мне нравится, что Палмер тоже так делает – ему вполне подходит.

Коул Палмер празднует гол Фото: David Rogers/Getty Images

– К разговору о преемственности. Последнее время с вами всё чаще сравнивают Николаса Джексона. Пока получается явно не в его пользу.

– Все постоянно сопоставляют футболистов с их предшественниками. Да, для него это не так просто. Всё-таки в «Челси» было столько крутых форвардов – Диего Коста, я и остальные, но сейчас у Джексона второй сезон. Мне нравится, что он делает – достойно отвечает предыдущим нападающим. Тем более у меня тоже ушло время, прежде чем мной начали восхищаться. Если Джексон продолжит стараться, то станет одним из важнейших игроков команды. Для этого, конечно, требуются трофеи. Первый шаг – взять еврокубок. Затем уже победы в Лиге чемпионов и АПЛ. Мне хочется пожелать, чтобы у него всё получилось.

– После всех трофеев, которые были у «Челси», как вы воспринимали результаты клуба в предыдущих двух сезонах?

– … (Дрогба грустно улыбнулся.)

– Тогда последний вопрос, пока вы ещё не ушли. Прошло 16 лет с матча «Челси» – «Барселона», который судил Том Хеннинг Эвребе, и вашей известной фразы про disgrace («позор». – англ.). Спустя столько лет до сих пор ощущаете, что команду обокрали?

– Столько времени прошло. Почему вы до сих пор помните?

– Это, возможно, самый знаменитый судейский скандал в истории Лиги чемпионов.

– Ну, значит, таковым он и останется в истории.