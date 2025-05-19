ЦСКА — чемпион весны в РПЛ! Как у таких команд складывался следующий сезон?

ЦСКА близок к завоеванию виртуального, но от того не менее приятного титула чемпиона весны. Перед 29-м туром команда Марко Николича лидировала в РПЛ по количеству очков, набранных в 2025 году, – 24. Армейцы одержали семь побед, трижды сыграли вничью и ни разу не проиграли в 10 турах. Кстати, только красно-синие никому не уступали во второй части сезона РПЛ. Действительно, чемпионский график.

Результаты ЦСКА – повод вспомнить других «чемпионов весны» после перехода РПЛ на нынешний формат. Насколько помогал им финишный рывок улучшить положение в таблице? И означал ли резкий прогресс, что и в следующем сезоне команда будет столь же хороша? Ответ – в этом тексте.

Кстати, удивительный факт: только четыре раза чемпион становился лучшим и весной – ЦСКА в 2014-м и «Зенит» в трёх сезонах под руководством Сергея Семака (в 2019, 2020 и 2022 годах). Эти случаи мы, естественно, рассматривать не будем. В остальных чемпионатах, помимо нынешнего, концовку забирал не тот, кому доставалось золото.

«Зенит» в сезоне-2012/2013

«Зенит» в сезоне-2012/2013 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2013 году титул забрал ЦСКА, а вот чемпионом весны стал «Зенит». Первую часть сезона команда Лучано Спаллетти завершила только на третьем месте, отстав от армейцев и «Анжи». Во второй части петербуржцы разыгрались, набрали 24 очка за 11 туров – одержали семь побед, трижды сыграли вничью и потерпели всего одно поражение. Этого хватило сине-бело-голубым, чтобы финишировать вторыми и завоевать путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Тот «Зенит» хорошо провёл весь 2013-й. Выиграл и первую часть следующего сезона.

«Краснодар» в сезоне-2014/2015

«Краснодар» в сезоне-2014/2015 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В 2015 году золото РПЛ досталось «Зениту». Однако вторую часть чемпионата выиграли не петербуржцы, а «Краснодар». Тогда на весну оставили сразу 13 туров, и команда Олега Кононова провела их очень мощно – набрала 29 очков. «Быки» добыли восемь побед, пять раз сыграли вничью и ни разу не уступили. Благодаря спурту на финише поднялись с четвёртого места на третье. Более того, поделили по очкам второе с ЦСКА, но благодаря лучшим дополнительным показателям армейцы получили путёвку в Лигу чемпионов. А вот после летней паузы «Краснодар» был уже не столь грозен – первую часть следующего сезона закончил пятым.

«Зенит» в сезоне-2015/2016

«Зенит» в сезоне-2015/2016 Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В 2016 году чемпионский титул вернул себе ЦСКА, несмотря на то что весной сильнейшим был «Зенит». В 12 матчах сине-бело-голубые одержали девять побед, дважды сыграли вничью и всего один раз проиграли. Набрали 29 очков. Столько же, к слову, взял и «Ростов», однако уступил команде Андре Виллаш-Боаша по разнице мячей. По итогам первой части чемпионата «Зенит» стал только шестым, а весенний прорыв помог петербуржцам забраться в тройку. Но летом из клуба ушли португальский тренер и звезда атаки Халк. «Зенит» опять сбавил – первую часть следующего сезона завершил вторым.

ЦСКА в сезоне-2016/2017

ЦСКА в сезоне-2016/2017 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А вот 2017-й стал счастливым для болельщиков «Спартака». Золото спустя полтора десятка лет взяли красно-белые. Хотя «чемпионом весны» стал другой московский клуб – ЦСКА. В 13 матчах команда Виктора Гончаренко взяла 30 очков: победила девять раз, трижды сыграла вничью и всего раз проиграла. В общем, у армейцев был почти такой же темп, как сейчас при Николиче. На зимний перерыв красно-синие уходили третьими, а закончили чемпионат вторыми и выиграли гонку за попадание в квалификацию Лиги чемпионов. Тем не менее осенью ЦСКА был уже не тот, что весной. В первой части нового сезона финишировал лишь пятым.

ЦСКА в сезоне-2017/2018

ЦСКА в сезоне-2017/2018 Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Интересно, что история повторилась и на следующий год. Чемпионский титул завоевал «Локомотив», а сильнейшей командой весны снова оказался ЦСКА. Зимние сборы удавались Гончаренко явно лучше, чем летние. В 2018 году армейцы сумели подняться с пятого места на второе и получили путёвку в Лигу чемпионов. Причём весенний отрезок состоял всего из 10 туров. ЦСКА победил в семи матчах, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение – заработал 23 очка. А в первой части следующего сезона красно-синие опять не феерили: занимали к зимней паузе третье место.

«Локомотив» в сезоне-2020/2021

«Локомотив» в сезоне-2020/2021 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В 2021 году чемпионом стал «Зенит», но лучшей команды весны – «Локомотив». А тренировал железнодорожников кто? Николич! Тогда он впервые удивил РПЛ своим «ромбом». В 11 матчах при сербском тренере красно-зелёные одержали девять побед, однажды сыграли вничью и только раз проиграли (как раз «Зениту» – 1:6 за три тура до финиша). Взяли 28 очков. Полетевший «Локо» поднялся с восьмого места, где застрял перед зимней паузой, на третье и получил путёвку в Лигу Европы. Однако затем в клуб зашли немцы – Николич уже словно по минному полю ходил, и первую часть следующего сезона железнодорожники закончили только шестыми.

«Локомотив» в сезоне-2022/2023

«Локомотив» в сезоне-2022/2023 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» взял золото РПЛ в пятый раз подряд в 2023 году. А вот чемпионом весны не был. Тогда тоже вторую часть сезона успешнее остальных провели железнодорожники. В 13 турах команда, которую возглавил Михаил Галактионов, взяла 32 очка – победила 10 раз при двух ничьих и одном поражении. Очень мощный отрезок «Локомотив» выдал, несмотря на то что на зимний перерыв уходил на 14-м месте. В результате москвичи избежали борьбы за выживание и финишировали восьмыми. Однако после межсезонья «Локо» впечатлял меньше. Первую часть нового сезона завершил четвёртым.

«Динамо» Москва в сезоне-2023/2024

«Динамо» Москва в сезоне-2023/2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В 2024-м «Зенит» выиграл своё шестое чемпионство при Семаке. Хотя за тур до конца казалось, что титул возьмёт московское «Динамо». Именно команда Марцела Лички была сильнейшей во второй части сезона. В 12 матчах восемь раз победила и четырежды проиграла. Набрала 24 очка. На зимний перерыв динамовцы уходили третьими и закончили чемпионат, несмотря на лучшие результаты по весне, с бронзой. Осенью развить успех у команды Лички не получилось. После первой части нынешнего сезона «Динамо» было лишь четвёртым.