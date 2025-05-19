Драматичная развязка с чемпионством в Италии! «Интер» подарил «Наполи» скудетто?

Серия А остаётся единственной в топ-5 лигах, где чемпионская интрига живёт до последнего. «Наполи» и «Интер» регулярно дарят друг другу шансы. В 37-м туре, матчи которого проходили параллельно, так снова и произошло! Что, впрочем, только на руку команде Антонио Конте.

«Наполи» в предыдущей игре не справился дома с немотивированным «Дженоа». И всё равно опережал миланцев на одно очко. В этом туре неаполитанцы гостили у 16-й команды лиги – «Пармы». Как же им не везло: Замбо Ангисса пальнул в штангу, в перекладину попали Мактоминей и Политано. А на 90+6-й минуте Нерес вроде бы заработал пенальти! Однако VAR его отменил из-за предшествующего нарушения Симеоне! 0:0! Всё, прощай, лидерство? Вот и нет!

«Интер» принимал «Лацио» и дважды вёл в счёте! Сначала в добавленное к первому тайму время Биссекк сориентировался на отскоке. Старичок Педро вышел на замену и на 74-й минуте вернул равенство? Не беда, вскоре Чалханоглу подал, а Думфрис замкнул на дальней штанге!

Фанаты «Наполи» на «Эннио Тардини» уже устали реагировать на происходящее в Милане: то грустно охали, то громко радовались. И всё же последние их реакции оказались торжественными. Загибаем пальцы:

87-я минута: Биссекк сменил статус героя на антигероя, сыграв рукой в собственной штрафной. Педро хладнокровно реализовал 11-метровый;

90+4-я минута: едва вышедший на замену Арнаутович поймал скидку Ачерби во вратарскую, но не подстроился под мяч и из убойнейшей позиции попросту толком по нему не попал!

90+8-я: Арнаутович всё же внёс мяч в ворота. Да только из явного офсайда.

Забавно, что практически синхронно получили по красной Индзаги и Конте! Что поделать, финал обеих встреч получился до предела наэлектризованным. Серия А, ты великолепна.

Удаления Антонио Конте и Симоне Индзаги Фото: Getty Images

Что же теперь? «Наполи» далее принимать «Кальяри», чья единственная задача — сохранить 14-е место, а не упасть на 15-е. Мотивация, прямо скажем, такая себе. Победа гарантирует неаполитанцам титул. «Интеру» же нужно сломить в гостях «Комо», который в любом случае останется 10-м. И надеяться на чудо.