«Наша задача — не умереть». На ретроматче ЦСКА кайфанули абсолютно все

«Как классно сегодня, наверное, быть болельщиком ЦСКА», — такие слова я услышал сразу от нескольких коллег, кто в это дождливое воскресенье пришёл посмотреть на гала-матч в честь 20-летия победы московского клуба в Кубке УЕФА – 2005.

И это действительно было очень круто. Клуб постарался на славу, чтобы обеспечить такой знаковой дате соответствующее празднование. Собрали почти всех легенд клуба, а в соперники выписали сборную Европы, куда подтянулись Дидье Дрогба, Нани, Клод Макелеле и другие.

И вот ты приходишь на арену за полтора часа до матча и видишь, как находящийся в сумасшедшей форме Вагнер Лав запрыгивает на спину Василию Березуцкому просто от радости. Потому что давно не виделись! А вот на другой половине поля легендарный Макелеле сначала братается с Алексеем Смертиным…

… а потом просто в голос смеётся вместе с Александром Мостовым, которого назначили главным тренером сборной мира, и называет его простым испанским словом — fenómeno.

Потом же на газон «ВЭБ Арены» выходит Дрогба, и полный стадион ревёт от счастья, что ему подарили шанс увидеть легенду «Челси». Надо сказать, что Дидье никому не отказал в автографе — наверное, чаще на футболках он в своей жизни не расписывался.

«Как настрой, Николаевич, готова команда?» — обращаюсь к главному врачу ЦСКА Эдуарду Безуглову. «Наша задача — не умереть», — со смехом отвечает Безуглов. Но добавляет: «Вагнер в полнейшем порядке! Форма — восторг».

И Вагнер действительно в полнейшем порядке. В матче он оформил хет-трик, а первый гол отпраздновал с милицейской фуражкой, вернув нас в 2005-й и одновременно как будто обняв всех, кто любит футбол в России. А после матча Вагнер признается, что готов хоть сейчас подняться в офис Евгения Гинера, чтобы подписать контракт с клубом.

После игры я перекинулся парой слов с Аланом Дзагоевым, и тот признался: «Вага в такой форме, что мог бы до сих пор играть в ЦСКА. Он сухарь, в полном порядке. Игнашевич? Всё-таки уже тяжело, а Вага 100% мог бы».

Атмосфера на матче и правда была максимально кайфовая и дружеская. Дрогба играл на публику, пытался исполнить рабону, а потом, когда она у него не получилась, улыбнулся и начал смеяться вместе с остальными. Но спортивный характер у Дидье никуда не испарился, поэтому через пять минут он, расталкивая всех, полетел за мячом с такой скоростью, что Василий Березуцкий остановил его только ценой травмы — легендарный защитник ЦСКА дёрнул заднюю и не смог доиграть матч.

Луиш Нани, который только-только завершил карьеру, мучил финтами крайних защитников ЦСКА, а Ману Фернандеш в моменте таким мощным ударом проверил Владимира Габулова, что после сейва голкипер в шутку предъявил португальцу, сказав: «Ну хорош! Куда так?»

В перерыве к фанатской трибуне ЦСКА, заряжавшей на этом матче за все игры РПЛ, которая она пропустила из-за бойкота, вышел Игорь Акинфеев – и покричал вместе с фанатами. А потом легенда движа Дима Лысый исполнил свою легендарную «Атомную бомбу».

После финального свистка все футболисты сделали большой круг почёта, а потом – совместное фото под аккомпанемент зарядов фанатской трибуны. Арену я покидал с полным ощущением, что кайфанули все. И это самое главное!