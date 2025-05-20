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Первая лига России, ФНЛ, обзор 33-го тура: результаты матчей, видео голов, статистика, события, таблица

Дичь в матче «Урала» и новый чемпион. Первая лига приблизилась к развязке! Видео

Айнур Шаймарданов
Автор:
Фото: fc-baltika.ru
ФНЛ, обзор 33-го тура
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Прощаемся с тремя командами, а за топ-4 — рубка.

Предпоследний тур Мелбет Первой лиги. Применять слово «окончательно» по отношению к вылетевшим и командам из топ-4 не будем — и сразу уточним: в материале рассказываем о клубах исключительно в контексте турнирного положения, без слухов о лицензировании. Об этом поговорим уже после сезона.

Обзор предыдущего тура:
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет
Видео
Ключевой тур Первой лиги ответил на многие вопросы. Расклады на выход в РПЛ и на вылет

«СКА-Хабаровск» — «Родина»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Гаджимурадов – 43'    

Хабаровчане потеряли шансы на место топ-4, но бодро проводят концовку сезона, одержав девять побед в 13 матчах. Разумеется, фактор часового пояса — весомый козырь для хабаровчан: +7 часов от Москвы выдерживает не каждый.

Голевая комбинация Хабаровска — отдельный вид искусства. Мхатовская пауза Гаджимурадова перед ударом — шикарный финал истории.

«Сочи» — «Торпедо»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 78'    

Пенальти максимально приблизил команду Олега Кононова к возвращению в РПЛ, но пока у «Черноморца» остаются математические шансы: команда из Новороссийска будет выше при равенстве очков за счёт личных встреч.

«Балтика» — «Енисей»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Енисей
Красноярск

А вот и чемпион, теперь официально. «Балтика» тур назад обеспечила себе прямую путёвку в РПЛ, вернувшись в элиту спустя год, сейчас же юридически закрепила за собой статус чемпиона Первой лиги, сменив на этом посту «Химки». В разборки химчан с лицензией и возможное отражение этой истории на Первой лиге вдаваться не будем, а просто поздравим калининградцев с заслуженным успехом. Мы будем скучать!

«Чайка» — «Ротор»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Библик – 12'    

Гол, забитый в неразберихе после подачи с углового, стал единственным в матче команд, которые в оставшихся турах могли разве что поправить своё турнирное положение, без оглядки на вылет и повышение. Ждём их прогресса в следующем сезоне.

«Уфа» — «Арсенал»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Арсенал Т
Тула
0:1 Большаков – 33'     0:2 Рейес – 54'     1:2 Chernyak – 60'    

Загадочный по реакции второй гол «Арсенала» и столь же красивый по исполнению первый мяч «Уфы».

Тула победила впервые за пять туров, а в столице Башкортостана поражение тревожило лишь час — клуб автоматически сохранил место в Первой лиге благодаря результату игры в Тюмени.

«Тюмень» — «Урал»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Бем – 81'     1:1 Воронов – 90+4'     1:2 Железнов – 90+6'    

Триллер мирового уровня. Описать концовку матча в Тюмени, пожалуй, невозможно, но мы попробуем кратко. Хозяева забивают на 81-й минуте: гости теряют шанс на борьбу за попадание в стыковые матчи РПЛ. 90+4-я: «Урал» забивает дважды после этой минуты и сохраняет шансы на стыки, а «Тюмень» досрочно вылетает.

«Шинник» — «Сокол»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 4
Сокол
Саратов
0:1 Гурциев – 3'     0:2 Ермолин – 6'     0:3 Гурциев – 56'     0:4 Шпитальный – 66'    

Что за матч выдал «Сокол»… На следующий тур после своего досрочного вылета. Возможно, некоторые болельщики найдут в этом матче аналогию с тем, что происходило у футболистов в красно-белых футболках в Самаре. А мы лишь зададимся вопросом: «Сокол», ну почему такого не было раньше?»

«КАМАЗ» — «Алания»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
19 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Казанцев – 73'     1:1 Тананеев – 90+4'    

На красивой ноте могла уйти на последний матч в Первой лиге «Алания», но ей не хватило нескольких секунд, чтобы одержать седьмую победу в сезоне. А пока владикавказцы худшие по этому показателю в лиге и последние в таблице.

«Нефтехимик» — «Черноморец»

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
19 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Уридия – 70'     0:2 Уридия – 81'    

Великолепный Уридия оставляет Новороссийску математические шансы на борьбу за прямой выход в РПЛ, оформляя 15-е и 16-е (7+9) результативные действия в сезоне. «Черноморец» гарантировал себе место в стыковых матчах по спортивному принципу.

Турнирная таблица Первой лиги после 33 туров
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