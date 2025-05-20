Дичь в матче «Урала» и новый чемпион. Первая лига приблизилась к развязке! Видео

Предпоследний тур Мелбет Первой лиги. Применять слово «окончательно» по отношению к вылетевшим и командам из топ-4 не будем — и сразу уточним: в материале рассказываем о клубах исключительно в контексте турнирного положения, без слухов о лицензировании. Об этом поговорим уже после сезона.

«СКА-Хабаровск» — «Родина»

Хабаровчане потеряли шансы на место топ-4, но бодро проводят концовку сезона, одержав девять побед в 13 матчах. Разумеется, фактор часового пояса — весомый козырь для хабаровчан: +7 часов от Москвы выдерживает не каждый.

Голевая комбинация Хабаровска — отдельный вид искусства. Мхатовская пауза Гаджимурадова перед ударом — шикарный финал истории.

«Сочи» — «Торпедо»

Пенальти максимально приблизил команду Олега Кононова к возвращению в РПЛ, но пока у «Черноморца» остаются математические шансы: команда из Новороссийска будет выше при равенстве очков за счёт личных встреч.

«Балтика» — «Енисей»

А вот и чемпион, теперь официально. «Балтика» тур назад обеспечила себе прямую путёвку в РПЛ, вернувшись в элиту спустя год, сейчас же юридически закрепила за собой статус чемпиона Первой лиги, сменив на этом посту «Химки». В разборки химчан с лицензией и возможное отражение этой истории на Первой лиге вдаваться не будем, а просто поздравим калининградцев с заслуженным успехом. Мы будем скучать!

«Чайка» — «Ротор»

Гол, забитый в неразберихе после подачи с углового, стал единственным в матче команд, которые в оставшихся турах могли разве что поправить своё турнирное положение, без оглядки на вылет и повышение. Ждём их прогресса в следующем сезоне.

«Уфа» — «Арсенал»

Загадочный по реакции второй гол «Арсенала» и столь же красивый по исполнению первый мяч «Уфы».

Тула победила впервые за пять туров, а в столице Башкортостана поражение тревожило лишь час — клуб автоматически сохранил место в Первой лиге благодаря результату игры в Тюмени.

«Тюмень» — «Урал»

Триллер мирового уровня. Описать концовку матча в Тюмени, пожалуй, невозможно, но мы попробуем кратко. Хозяева забивают на 81-й минуте: гости теряют шанс на борьбу за попадание в стыковые матчи РПЛ. 90+4-я: «Урал» забивает дважды после этой минуты и сохраняет шансы на стыки, а «Тюмень» досрочно вылетает.

«Шинник» — «Сокол»

Что за матч выдал «Сокол»… На следующий тур после своего досрочного вылета. Возможно, некоторые болельщики найдут в этом матче аналогию с тем, что происходило у футболистов в красно-белых футболках в Самаре. А мы лишь зададимся вопросом: «Сокол», ну почему такого не было раньше?»

«КАМАЗ» — «Алания»

На красивой ноте могла уйти на последний матч в Первой лиге «Алания», но ей не хватило нескольких секунд, чтобы одержать седьмую победу в сезоне. А пока владикавказцы худшие по этому показателю в лиге и последние в таблице.

«Нефтехимик» — «Черноморец»

Великолепный Уридия оставляет Новороссийску математические шансы на борьбу за прямой выход в РПЛ, оформляя 15-е и 16-е (7+9) результативные действия в сезоне. «Черноморец» гарантировал себе место в стыковых матчах по спортивному принципу.