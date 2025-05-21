Теперь точно: Соболева «прорвало». Как он стал основным и удержал «Зенит» в гонке?

В это сложно было поверить осенью, когда Александр Соболев выходил, мазал и получал только злую иронию от болельщиков на стадионе и в комментариях. В марте и начале апреля — тоже. Вновь не самый выдающийся период, а гол в пустые ворота «Локомотиву» восприняли как случайность. Но наступил май. Александр всё чаще стал оказываться в стартовом составе, а вместе с этим пошли голы.

В последних семи матчах РПЛ у него 4+1. А ещё статус основного нападающего команды. В трёх последних встречах он выходит в основе и в двух — забивает победные голы. Если учесть матч с «Локомотивом», то Соболев принёс команде уже семь очков. Не так уж и плохо для нападающего, которого ещё недавно общественность призывала отправить обратно в «Спартак». Или в место похуже.

Что способствовало тому, что Соболев стал основным?

В первую очередь — проблемы со здоровьем и формой у Лусиано. Весеннюю часть сезона именно аргентинец начал в основе. В шести из семи встреч РПЛ после рестарта он выходил в стартовом составе и сделал 4+1. Да, периодически появлялись слова, что не всегда нападающий готов идеально, сказывался непростой график и всё прочее. Но, казалось, именно он будет завершать сезон.

Однако всё изменил матч с «Динамо», завершившийся ничьей (1:1). Тогда в стартовом составе вышел Маттео Кассьерра, но совсем потерялся в первом тайме. Уже после перерыва спасать результат побежали Лусиано и Соболев. Не вышло. А после встречи Семак признал, что аргентинец почти всю неделю не тренировался и не был готов играть в основе. Оказалось, что это не временная история. Впоследствии она затянулась. Уже на следующий матч с «Пари НН» в старте не оказалось Кассьерры (видимо, сказалось отсутствие голов в игре с «Динамо»), зато там появился Александр Соболев. У которого пошло.

Александр Соболев в матче с «Пари НН» Фото: fc-zenit.ru

Да, в первом тайме он не реализовал несколько хороших шансов. Однако тренерский штаб из-за внутреннего чутья оставил россиянина на поле, а не стал менять его на Лусиано, который тоже вышел во втором тайме. Именно Соболев забил два гола, которые принесли команде победу. И как после этого отправлять его в запас? Уже с Махачкалой мы увидели вариант Соболев — Гонду вместе. Никто из них не забил, а победу принёс гол Нино. Но тренеры решили не ломать то, что даёт результат. И во встрече с «Ростовом» в старте оказался только Соболев. Лусиано получил повреждение и, возможно, не сыграет до конца сезона. Вариант с единственным нападающим сработал — Александр забил победный гол. И по традиции упустил ещё несколько шансов. Однако очки набраны, а «Зенит» — в деле на последний тур.

Получается, Соболев сыграет в старте с «Ахматом»?

Других вариантов, по сути, нет. Если предполагаем, что Лусиано не успевает восстановиться, а Кассьерра потерял доверие тренерского штаба, то ничего другого не остаётся. «Ахмат» по-спортивному уже не выберется из зоны стыковых матчей. Им может помочь лишь то, что некоторые клубы не получат лицензию на следующий сезон. Поэтому вряд ли они будут бежать вперёд и добывать победу. По доброй традиции начнут вторым номером, а значит, потребуются те самые навесы и толкотня в штрафной. Кто под это подходит? Правильно, Александр Соболев. Ведь именно ради таких встреч его и брали.

Лусиано Гонду, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра Фото: fc-zenit.ru

И как же будет символично, если именно Соболев не только выйдет в стартовом составе, но и забьёт победный гол. Не думаю, что это резко изменит отношение всех болельщиков к нему, однако чувства некоторых точно потеплеют. Особенно если в параллельном матче «Динамо» не позволит взять титул «Краснодару». На это их активно настраивает временно главный тренер Ролан Гусев.

Это будет действительно идеальный финал первого сезона Александра в «Зените». Потенциально 10 очков и «золотой» гол. Тогда все клубные инвестиции в трансфер точно будут оправданны.