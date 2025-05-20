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Локомотив — ЦСКА, Ростов — Зенит, Крылья Советов — Спартак, Оренбург — Краснодар: разбор судейства 29-го тура РПЛ, ошибки

«Плохо, что такое происходит в конце чемпионата». Разбор судейства в 29-м туре РПЛ

Михаил Рождественский
Автор:
Фото: Пресс-служба ФК «Пари НН»
Разбор судейства 29-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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Экспертиза Игоря Федотова.

В РПЛ остался всего один тур! В предпоследнем, 29-м ярких событий было полно. Камбэк «Краснодара», который приблизил команду к чемпионству, нервная победа «Зенита» с суперголом Александра Соболева и другие хайлайты, которые касались не только чемпионской гонки. Чем ближе финиш, тем труднее судьям. И в этот раз они справились с работой неидеально.

Специально для «Чемпионата» судейство в 29-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.
Разбор судейства в предыдущем туре РПЛ:
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«Какие басни будет рассказывать «Спартак» — уже другой вопрос». Судейство в 28-м туре РПЛ

«Оренбург» — «Краснодар» — 1:2

Игра повышенной сложности. На 67-й минуте Казарцев не показал жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру, но это ладно. В целом игра проведена на высоком уровне.

На 87-й минуте мяч попал в прижатую руку игроку «Краснодара» в штрафной площади. Некоторые псевдоэксперты притянули этот эпизод. Но если бы это случилось в середине сезона, никто бы и не вспомнил. Казарцев правильно продолжил игру, а Сухой на VAR верно не вмешался. Вопрос только к людям, которые по этой теме накидывают.

Оценка Казарцева — 8,4.

Василий Казарцев в матче «Оренбург» — «Краснодар»

«Химки» — «Рубин» — 3:2

На 41-й минуте Шафеев ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Химок». Но я бы не стал здесь всё сваливать на него — ответственен первый ассистент. Главный арбитр изменил решение после просмотра повтора.

На 74-й минуте Шафеев ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Химок» за срыв перспективной атаки. Могу понять, почему не разобрался: был сильный обрез, судья не успел. Главное, что увидел нарушение. После вмешательства VAR Шафеев сменил жёлтую карточку на прямую красную за лишение явной возможности забить гол.

Оценка Шафеева — 7,9. Снизил из-за одного эпизода, но в целом работа хорошая.

Это было жарко!
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«Пари НН» — «Факел» — 1:1

Абросимов работал три тура подряд, получал хорошие оценки, а потом пропал. Теперь снова работает, но что-то пошло не так. На 43-й минуте ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Пари НН» Босельи. Я бы не стал всё вешать на Абросимова — есть ещё ответственность резервного арбитра. Абросимов был в хорошей позиции и продолжил игру. Потом ему, видимо, подсказали, что это фол и вторая жёлтая. К Абросимову вопрос: неужели себе не поверил? Босельи ещё и ключевой игрок… Плохо, что такое происходит в конце чемпионата. Я считаю, что виноват резервный, но арбитр РПЛ в поле такие моменты должен разбирать сам.

Также на 64-й минуте Абросимов не назначил 11-метровый в ворота «Факела» за игру рукой. Хорошая позиция, должен был видеть, но не увидел. Департамент доверяет Абросимову и пытается сделать из него судью, но тому уже 40 лет — это такая себе история.

Оценка Абросимова — 7,9. В отличие от Шафеева, здесь картинка не очень хорошая.

Иван Абросимов

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2

В моём рейтинге у Карасёва за последнее время много отрицательных оценок. Да, в 26-27-м турах ошибался и VAR. Но департамент Карасёву доверяет и хочет увидеть хорошую работу. А в этой игре, к сожалению, получилось иначе.

Восьмая минута — открытая позиция, никто никому не мешал. Но Карасёв не увидел, что Бейл прямой ногой попал выше голеностопа игроку «Спартака». Это красная карточка, однако вопрос даже не в этом: для Карасёва это был даже не фол. Что-то с ним происходит. В итоге пришлось вмешиваться VAR, и Бейла удалили.

На 41-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Крыльев» за фол по неосторожности. Защитник не успел и прыгнул.

А на 50-й минуте арбитр ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, однако в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось.

Оценка Карасёва — 7,4. Плохо — по-другому и не скажешь.

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«Ахмат» — «Динамо» Махачкала — 1:1

На 33-й минуте Бобровский не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Хотел свистнуть, дёрнулась рука со свистком. Находился в хорошей позиции, но что-то остановило. Хотя видел руку и что мяч изменил направление. После вмешательства VAR исправился.

На 67-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» Берише. Момент был в зоне ответственности первого ассистента и резервного. Первый даже показывал, что был удар локтем по лицу. Я бы даже сказал, что момент пограничный. Жёлтая здесь — это минимум.

На 87-й минуте Бобровский вновь не показал жёлтую Берише за грубую игру. И спустя минуту был ещё момент: отставленная рука, мяч попал то ли в плечо, то ли в рукав. VAR проверял. Видимо, всё же плечо, иначе назначили бы 11-метровый.

Оценка Бобровского — 7,7.

Ян Бобровский в матче «Ахмат» — «Динамо» Махачкала

«Динамо» Москва — «Акрон» — 2:1

Егоров — молодец. Были моменты, где можно было показать жёлтую. На первой минуте правильно разобрался — безрассудства не было. Да, игрок наступил, но никакой агрессии. И в моменте на 21-й минуте футболист опасно летел, сыграл в мяч. Исходя из всей игры, эти два эпизода для меня понятны. В остальном, когда были 100-процентные жёлтые, Егоров их показывал.

Оценка Егорова — 8,4.

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«Ростов» — «Зенит» — 0:1

Кукуляк тоже молодец, тем более это была игра повышенной сложности. Ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова»: весь взгляд — на мяч, а наступ произошёл в начальной фазе атаки. Оценка не снижается, однако к монитору сходить пришлось. В итоге правильно отменили.

На 90+5-й минуте тоже правильно отменили гол, но уже в ворота «Зенита». Простой момент, явный офсайд.

Оценка Кукуляка — 8,4.

Евгений Кукуляк в матче «Ростов» — «Зенит»

«Локомотив» — ЦСКА — 2:2

Тяжёлая игра, но хорошая работа Чистякова. Много стыков, много возмущения, давления на арбитра. Чистяков справился и трактовал моменты одинаково по отношению к обеим командам.

Оценка Чистякова — 8,5.

Подробности шикарного дерби:
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