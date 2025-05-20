Сборная 29-го тура РПЛ. Звезда «Зенита», юный лидер ЦСКА и неожиданный герой «Спартака»

До финиша сезона Российской Премьер-Лиги остался всего один тур! Уже совсем скоро мы узнаем чемпиона. А пока что подводим итоги прошедших встреч. По традиции составили символическую сборную тура. Игроки расставлены по условной тактической схеме 3-4-3.

Вратарь: Антон Митрюшкин («Локомотив»)

Митрюшкин выходит в старте «Локо» с 23-го тура. И каждый раз Антон оправдывает доверие тренера Михаила Галактионова. Если бы не крутая игра вратаря во встрече с ЦСКА (2:2), то «Локомотив» мог уступить в дерби. Митрюшкин совершил аж семь сейвов! Голкипер не попал в расширенный список сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью. Однако если Антон продолжит играть так же, то мы вполне можем увидеть его в национальной команде.

Антон Митрюшкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый центральный защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

В матче с «Оренбургом» Оласа принёс победу «Краснодару». На 51-й минуте уругваец оказался первым на мяче в чужой штрафной, красиво ушёл от Татаева и из левой части вратарской нанёс удар в дальний угол. Если бы не гол Лукаса, то «Краснодар» потерял бы первое место за тур до финиша! Также в прошедшей встрече Оласа совершил четыре выноса мяча, два перехвата, заблокировал один удар и выиграл три позиционных единоборства.

Лукас Оласа Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Центральный защитник: Роберто Фернандес («Динамо» Москва)

Во встрече с «Акроном» (2:1) Фернандес выдал классное выступление. Парагваец сделал 16 выносов мяча, заблокировал два удара, совершил один перехват и три отбора. Также Роберто выиграл семь из восьми воздушных дуэлей, отдал 81% точных передач и отметился одним пасом под удар.

Роберто Фернандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Правый центральный защитник: Нино («Зенит»)

Нино в матче с «Ростовом» (1:0) не только круто действовал в обороне. Именно бразилец отдал голевой пас на Александра Соболева, после которого форвард забил в падении через себя. Также Нино совершил один отбор, заблокировал два удара, отметился одним выносом мяча с линии ворот и выиграл шесть из девяти воздушных единоборств.

Нино Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Келлвен (ЦСКА)

Келлвен не вышел на поле в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:0). Зато провёл классную встречу с «Локомотивом». 24-летний защитник отметился ассистом на Сауля Гуарирапу. Также Келлвен совершил один отбор, отдал 92% точных передач, сделал одну удачную обводку и нанёс один удар в створ. Бразилец на протяжении всего матча угрожал «Локомотиву» с правого фланга.

Келлвен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Матвей Кисляк (ЦСКА)

Кисляк забил один из самых красивых голов 29-го тура! На 80-й минуте Матвей получил пас от Миралема Пьянича, переложил мяч под правую и пальнул в верхний угол ворот «Локомотива». Шикарный гол от 19-летнего таланта. Кисляк провел очередной топ-матч: отдал 88% точных передач, отметился перехватом и заработал на себе два фола. Матвей — одно из главных открытий сезона, без сомнений.

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Бителло («Динамо» Москва)

Бителло по-прежнему остаётся одним из лучших игроков РПЛ. Во встрече с «Акроном» бразилец отметился голевой передачей на Даниила Фомина и вернул себе статус лучшего ассистента чемпионата. Всего 25-летний полузащитник отдал четыре ключевых паса, пробил в штангу, совершил одну обводку, заработал на себе аж пять фолов и нанёс четыре удара по воротам. Хорошая игра Бителло помогла «Динамо» остаться в гонке за топ-3.

Бителло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Рикарду Мангаш («Спартак»)

Забыли про Рикарду Мангаша? Португалец появился на поле в РПЛ впервые с 22-го тура. На этот раз футболист вышел в старте в игре с «Крыльями Советов». И зажёг на левом фланге! Именно после подачи Рикарду мяч через рикошет залетел за спину Сергею Песьякову в моменте с первым голом. Помимо этого, Мангаш отдал 94% точных передач, совершил две удачные обводки, два отбора мяча, пять перехватов, выиграл шесть позиционных единоборств и заработал на себе два фола. Портал SofaScore назвал Мангаша лучшим игроком матча (оценка 8,4). Зря Деян Станкович мариновал Рикарду в запасе?

Рикарду Мангаш Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Левый нападающий: Дмитрий Воробьёв («Локомотив»)

Воробьёв тащил «Локомотив» к победе. В первом тайме встречи с ЦСКА (2:2) 27-летний форвард оформил дубль — впервые в сезоне. Сначала он замкнул навес Пиняева, а затем перехватил мяч и нанёс удар из-под Виллиана Роши. «Локомотив» упустил преимущество во втором тайме. Однако Дмитрий показал, почему достоин места в стартовом составе топ-клуба РПЛ.

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Форвард «Рубина» забил во втором туре подряд после четырёх встреч без голов. На этот раз Даку оформил дубль в ворота «Химок». Правда, казанцам этого не хватило даже для ничьей (2:3). Однако Мирлинд в очередной показал свои сильные качества: хорошую скорость (при первом голе) и умение быстро разобраться в ситуации (второй гол). Да, также Даку не реализовал пенальти — его удар отразил Никита Кокарев. Но игра всё равно получилась удачной для албанца.

Мирлинд Даку Фото: Пресс-служба ФК «Рубин»

Правый нападающий: Александр Руденко («Химки»)

К концу сезона 26-летний форвард набрал крутые кондиции. Руденко отметился результативным действием в третьей игре подряд. На этот раз Александр оформил дубль в ворота «Рубина» и принёс «Химкам» победу — 3:2. Руденко впервые в сезоне забил два мяча и помог подмосковной команде подняться на 11-е место.

Александр Руденко Фото: Пресс-служба ФК «Химки»

Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Мусаев находится в одном туре от истории! Тренер «Краснодара» ведёт клуб к первому трофею — и первому золоту РПЛ. По ходу гостевой встречи с «Оренбургом» (2:1) южане уступали. Однако команда перевернула ход игры и одержала важнейшую победу. «Очень важный матч, ребята в очередной раз показали, что у нас есть характер. Меня удовлетворило всё на 100%. Мы могли забить три‑четыре мяча. Всё хорошо», — отметил Мусаев после игры.

Мурад Мусаев Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Сборная 29-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 29-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Конечно, в 29-м туре было немало и других достойных кандидатов. Например, упоминания достойны вратарь Вадим Ульянов («Ахмат»), полузащитники Даниил Фомин («Динамо» Москва) и Максим Самородов («Ахмат»), а также нападающие Сергей Пиняев («Локомотив»), Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар») и Александр Соболев («Зенит»).