Неудержимый Соболев, мощный Кордоба или другие бомбардиры. Кто лучший в 29-м туре РПЛ?

Сыгран 29-й тур РПЛ. По итогам прошедших восьми матчей выбираем лучшего из лучших. Кого вы считаете главным героем уикенда в российском чемпионате?
Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Мы собрали самых ярких, на наш взгляд, игроков этого тура, но можно сделать выбор и в пользу кого-то ещё. Пишите в комментариях, почему ваш кандидат заслуживает первое место.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Дмитрий Воробьёв, «Локомотив»
«Локомотив» ушёл на перерыв встречи с ЦСКА с преимуществом в два гола. Воробьёв — главная причина такого промежуточного результата. Сначала Дмитрий воспользовался позиционной ошибкой Виллиана Роши, а потом наказал Аббосбека Файзуллаева за плохой пас назад. Воробьёв пробил отметку в 10 голов за сезон в РПЛ (сейчас у него 11). Совсем неплохо для дебютного сезона в составе железнодорожников. Воробьёв нанёс два удара в створ в матче с ЦСКА и забил два мяча — отличная реализация. А ещё нападающий совершил две обводки и заработал на себе три фола.
Матвей Кисляк, ЦСКА
Не устаём называть Матвея одним из главных открытий нынешнего сезона. На этот раз 19-летний футболист спас команду от поражения в игре с «Локомотивом». Казалось, что вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин поймал кураж (спас команду несколько раз), но потом за дело взялся Кисляк. Великолепный удар с линии штрафной площади. Тот случай, когда и эффектно, и эффективно. Дебютный гол в РПЛ, который приблизил ЦСКА к бронзе. Матвей отдал 87,7% точных передач, выполнил одну успешную обводку и заработал два фола. Плюс у него семь возвратов владения — второй результат в команде.
Джон Кордоба, «Краснодар»
Очередной отличный матч звезды «Краснодара». Кордоба на протяжении всей встречи с «Оренбургом» оказывал давление на защитников хозяев и, в конце концов, заклевал противника. Колумбиец забил первый гол «быков», воспользовавшись ужасной ошибкой Максима Сыщенко и реализовав выход один на один. Кроме того, центрфорвард создал момент для Виктора Са, когда бразилец попал в штангу. У Джона 12 выигранных единоборств из 21 за игру, он нанёс восемь ударов, отдал три передачи под удар, совершил три обводки и заработал на себе шесть фолов.
Мирлинд Даку, «Рубин»
Албанский центрфорвард «Рубина» поразительно хорош для футболиста, который доигрывает сезон на фоне повреждения, требующего операции. Даку всё равно продолжает забивать. В этом туре оформил дубль в ворота «Химок». В моменте с первым голом на контратаке здорово нырнул в зону между центральными защитниками и реализовал выход один на один ударом в дальний нижний угол. А во втором эпизоде Мирлинд идеально пробил из-под Георгия Джикии. Единственная неприятность для Даку (помимо, конечно же, результата) — промах с пенальти. Точнее, проигранная дуэль вратарю Никите Кокареву. Мог ведь сотворить хет-трик! Албанец в Химках выиграл 50% единоборств, нанёс пять ударов и заработал на себе три фола.
Рикарду Мангаш, «Спартак»
В Самаре «Спартак» сыграл фактически вторым составом, и как минимум одному из запасных удалось доказать Деяну Станковичу, что тренер, вероятно, должен был больше доверять ему. Очень солидный матч выдал Мангаш. Португальский легионер посадил на жёлтую карточку Фернандо Костанцу, которого в итоге удалили, и стал автором первого забитого мяча красно-белых. Пусть и курьёзного — подача превратилась в гол благодаря рикошету от Владислава Шитова. Рикарду выиграл шесть из восьми единоборств, пасовал с точностью 94% и совершил семь полезных оборонительных действий (два отбора и пять перехватов).
Лучшим в туре был другой игрок
В 29-м туре РПЛ были и другие игроки, которые провели хорошие матчи и могли претендовать на звание лучшего футболиста уикенда в российском чемпионате. Но, пожалуй, героев не так много, как на прошлых неделях. Стоит выделить защитника «Зенита» Нино, полузащитников Лукаса Веру из «Химок», Даниила Фомина из московского «Динамо» и Данила Пруцева из «Спартака», а также вингера «Оренбурга» Брайана Мансилью. Кого мы забыли включить в список? Поделитесь своим мнением!
Лукас Оласа, «Краснодар»
Уругвайский левый защитник — автор победного гола «Краснодара» в Оренбурге. При счёте 1:1 Оласа совершил мощный рывок вперёд, подобрал отскочивший мяч, после чего обыграл соперника и классно реализовал свой момент. Блестящее исполнение эпизода от Лукаса! Именно его признали в итоге лучшим футболистом матча. Уругваец выиграл 75% единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий, нанёс два удара по воротам «Оренбурга» и заработал на себе пару фолов. Действительно заслужил самую высокую оценку.
Александр Соболев, «Зенит»
«Зенит» остаётся в «золотой» гонке после 29-го тура, и в этом немалая заслуга Соболева. Нападающий исправился за нереализованный 11-метровый в серии пенальти кубкового матча с ЦСКА. Александр очень активно провёл игру с «Ростовом» и стал автором победного гола, поразив цель потрясающим ударом через себя. Затем Соболев забил ещё раз, но его дубль был отменён из-за фола со стороны Максима Глушенкова. В Ростове-на-Дону центрфорвард выиграл 14 из 27 единоборств (лучший показатель среди всех участников встречи), нанёс шесть ударов, заработал на себе три фола и даже совершил четыре полезных оборонительных действия.
Бителло, «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» снова захватил лидерство в списке лучших ассистентов РПЛ, обойдя Вендела из «Зенита», и, видимо, выиграет гонку, так как его главный конкурент выбыл из-за травмы. В матче с «Акроном» Бителло здорово обострял, а голевую передачу отдал с углового — на Даниила Фомина. Всего же бразилец сделал четыре паса под удар, сам четыре раза пробил по воротам тольяттинцев, выиграл 8 из 12 единоборств и заработал на себе пять фолов. В общем, не отбывает номер на поле, несмотря на желание уйти из команды зимой.
Александр Руденко, «Химки»
Форвард добыл для «Химок» важнейшую победу в борьбе за выживание, блестяще выйдя на замену. Руденко хватило полчаса, чтобы оформить дубль в ворота «Рубина». Сначала Александр преуспел на добивании, сделав счёт 2:2. А в компенсированное время, когда хозяева остались вдесятером, забил в хоккейном стиле — подставил ногу-клюшку на «пятаке». Интересно, что за проведённое на поле время Руденко совершил всего девять касаний мяча. Но иногда бывает достаточно и двух, чтобы решить исход матча. Вдобавок нападающий химчан ни разу не ошибся в передачах.
Вадим Ульянов, «Ахмат»
«Ахмат» с большим трудом добыл домашнюю ничью с махачкалинским «Динамо». Команде Сергея Ташуева помогла в том числе уверенная игра голкипера Ульянова. Сменщик Гиорги Шелии выручал, когда требовалось. Прежде всего запомнились его яркие сейвы после удара Эгаша Касинтуры и выхода один на один Сердера Сердерова (пусть даже в том эпизоде позже зафиксировали офсайд). Не спас Вадим только в серии пенальти — проиграл дуэль тому же Сердерову. Динамовцы нанесли 15 ударов по воротам грозненцев и семь раз попали в створ, а забили Ульянову лишь с 11-метрового.