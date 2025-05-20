Неудержимый Соболев, мощный Кордоба или другие бомбардиры. Кто лучший в 29-м туре РПЛ?

А ещё креативщик Бителло, засиявший Мангаш и не только. Выбор за вами!

Сыгран 29-й тур РПЛ. По итогам прошедших восьми матчей выбираем лучшего из лучших. Кого вы считаете главным героем уикенда в российском чемпионате?

Участвуйте в голосовании и составлении рейтинга. Мы собрали самых ярких, на наш взгляд, игроков этого тура, но можно сделать выбор и в пользу кого-то ещё. Пишите в комментариях, почему ваш кандидат заслуживает первое место.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.