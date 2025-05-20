Тикнизян ошибся, назвав себя «последним говном». И кому Наир теперь будет нужен?

Наир Тикнизян поступил некрасиво. Да, с точки зрения медийного шума это произвело вау-эффект, однако точно не сыграло в плюс имиджу футболиста. Давайте теперь каждый, кто не играет, выйдет и скажет про статус изгоя, непонимание и всё остальное. Хотя начал речь правильно – с благодарности ко всем. Но куда лучше для игрока, если бы эта речь была произнесена внутри кабинета генерального директора Владимира Леонченко, а не перед толпой журналистов и после упущенной победы в дерби.

Кто-то скажет – футболиста можно понять. Накипело. Ещё недавно про парня говорили исключительно в контексте Европы или, например, «Зенита». А теперь Тикнизяна будут ассоциировать с этим срывом микст-зоне. Вспоминать цитату про говно, про то, что он ложится костьми и не видит эффекта. И про то, как в его карьере всё плохо. Уверен: такие реплики отражаются на перспективах сильнее, чем статистические факты, показывающие, что Наир, в общем-то, хороший футболист. И руководитель потенциально нового клуба для Тикнизяна сначала крепко подумает, прежде чем приглашать этого футболиста: взвесит игровые и личные качества.

Ниже – полная цитата игрока, сказанная после матча с ЦСКА.

Наир Тикнизян защитник «Локомотива» «Я себя чувствую последним говном и хочу летом перемен. Я хорошо отношусь к «Локомотиву» и благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. Надо принимать это с достоинством. Я понимаю всю ситуацию. После сезона будет диалог, к которому я сам приду к руководству. Буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за эти четыре года я ничего не смог выиграть. Клуб дал мне больше, чем я сам приобрёл. Я всё делаю осознанно. Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, однако в итоге оказался изгоем. Такова жизнь и ситуация. Я всё принимаю. Вы хотите спросить по поводу новостей о Европе — мне смешно это читать, когда не играешь. Какая «Верона»? Какая «Севилья»? Я себя чувствую последним говном. Можно работать до усрачки в тренажёрном зале, индивидуально — на поле. Но без игровой практики футболист — это мёртвый футболист. У меня нет обид, надо идти дальше».

Спич уже войдёт в историю как, возможно, самый громкий словесный перформанс весны в РПЛ. Сразу отмечу – клуб поступил ещё хуже, чем футболист. Видимо, была самая абсурдная команда – никак не реагировать. Поэтому Михаил Галактионов, Леонченко, да и председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных (если не брать странную цитату) просто проигнорировали ситуацию. Действительно, в их-то положении это рядовой случай. На который можно просто не обратить внимания. В итоге они сделали иначе – как сообщает журналист Александр Иванов, Тикнизян отстранён от тренировок. Очень мудрое решение. Которое вредит всем.

Важный тейк Наира про изгойство и отсутствие игровой практики звучит немного странно. Хотя бы потому, что нынешний сезон не сильно выделялся на фоне остальных для армянина в «Локо». За команду он выступает четыре года, смотрим базовые цифры:

сезон 2021/2022 – 19 матчей и 1268 минут;

сезон 2022/2023 – 29 встреч и 2424 минуты;

сезон 2023/2024 – 22 матча и 1455 минут;

сезон 2024/2025 – 23 встречи и 1044 минуты.

Если вынести за скобки небольшие повреждения и дисквалификации, то разница с первым, третьим и нынешним сезоном по количеству игрового времени – три-четыре матча. Кажется, не самая катастрофическая. Другой момент, что объективно Наир был безальтернативно основным только во втором сезоне, важным – в третьим, а в четвёртом стал игроком ротации. При том что 10 встреч он начинал в стартовом составе, в 13 случаях выходил на замену – и только в апреле присел на лавку. За шесть игр с того периода – лишь три выхода на поле из шести возможных суммарно на 71 минуту. Но стоит ли подобная серия столь эмоционального срыва? Вряд ли.

Наир Тикнизян и Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Важный вопрос – что дальше. Армянские медиа считают, что футболист останется в России. Да и сам он в своей речи, по сути, подтвердил, что «Верона» или «Севилья» – это сейчас слишком далеко. Но кому Наир пригодится здесь? Второй восьмёрке – скорее всего, да. Возвращение в ЦСКА представляется маловероятным. Как и переход в «Спартак». От «Зенита» парень сам дважды отказался – многие наверняка помнят историю из января 2024-го, когда клубы уже обо всём договорились, однако в итоге Тикнизян запросил слишком уж выгодные для себя условия. Летом того года якобы тоже был интерес, но в итоге снова отказ и приглашение Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Вряд ли Питер зайдёт в эту реку в третий раз. У «Динамо» же есть свои фланговые бегунки. «Краснодару» в оборону такой игрок, кажется, не совсем подходит, а опция впереди там уже забронирована другими футболистами. Так что вариантов и правда немного.

Порвать таким образом отношения Наир посчитал самым правильным. Однако для этого нужно как минимум иметь пути отхода. Ведь контракт действует ещё год, значит, переход будет платным. Надеемся, что они у него есть.