Клопп в «Роме» — главный фейк недели? Однако не всё так однозначно

Главный футбольный слух последних дней — Юрген Клопп может возглавить «Рому». Новость, в которую верится с трудом. С другой стороны, несколько лет назад римский клуб переманил к себе на тренерскую скамейку Жозе Моуринью. Но сейчас ситуация выглядит иначе.

В Италии сообщили: Клопп договорился с «Ромой». А в Сети увидели знаки в видео владельца клуба

19 мая издание La Stampa шарахнуло инсайдом. По данным источника, Клопп принял предложение «Ромы». Сейчас командой руководит Клаудио Раньери, однако он покинет свой пост по окончании сезона. La Stampa добавила, что владелец клуба Дэн Фридкин готов укрепить состав шестью новыми футболистами под немецкого тренера. В числе потенциальных новичков — нападающий «Удинезе» Лоренцо Лукка, полузащитник «Кальяри» Маттео Прати и защитник «Пармы» Джованни Леони. Не кажутся ли вам подобные ходы слишком слабыми под столь именитого тренера?

Но инсайд от La Stampa перепечатали и более авторитетные издания. К примеру, новость о соглашении «Ромы» с Клоппом появилась на сайтах ANSA и ESPN. После этого всплыло видео для любителей пасхалок. В аккаунтах семьи Фридкиных появился фрагмент, посвящённый величию Рима и амбициям «Ромы». А что здесь интересного? В Сети завирусилась теория, основанная на появлении в ролике достопримечательностей Рима.

Колизей (Kolloseum), капитолийская волчица (Lupa), Олимпийский стадион (Olimpico), Собор Святого Петра (Pietro) и Пантеон (Pantheon). Они появились в таком порядке. Если сложить заглавные фамилии всех архитектурных памятников, получается фамилия известного немецкого тренера. Семья Фридкиных в своё время анонсировала трансфер Пауло Дибалы при помощи подобного шифра. Почему эта версия с Клоппом выглядит натянутой? Колизей в данном случае представлен на немецком языке, на итальянском слово (Colosseo) начинается с другой буквы. А Святой Пётр на итальянском выглядит как San Pietro, то есть начинается с буквы S. Кажется, система дала сбой.

Агент Юргена всё опроверг. Итальянский источник изменил формулировку новости

Утром 20 мая агент Клоппа Марк Косике внёс ясность. «Информация о назначении Клоппа в «Рому» не соответствует действительности. Это полная чушь. Уже скучно комментировать подобные слухи», — сказал представитель тренера в беседе с немецким изданием Bild. Майк Йеггл, управляющий директор спортивного агентства Sportfive, которое сотрудничает с тренером, заявил следующее: «Мы ссылаемся на официальное заявление агента Косике. Как вы знаете, он опроверг этот слух».

Когда же Юрген Клопп вернётся к тренерской работе? Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

А потом «переобулось» издание La Stampa. Якобы провели дополнительное расследование по поводу своего же инсайда и пришли к выводу, что Клоппа в «Роме» не будет. Нам предложили забыть и о шести предполагаемых летних трансферах. По новой версии источника, речь шла только о предложении, а не о том, что немец принял его.

«Не могу сказать вам, как до меня дошла новость о Клоппе, — сказал журналист Энрико Теста, под именем которого выпустили инсайд. — Со вчерашнего дня я получаю множество угроз и оскорблений. Я не связан с трансферным рынком, но занимаюсь журналистской работой в течение длительного времени. У меня есть свои источники, и я кое-что знаю. Когда пишу такие вещи, то уверен в этом. Я не сумасшедший. Видел, что агент Клоппа опроверг информацию, так что беру ответственность на себя. Не знаю всех деталей, однако знаю, что «Рома» давно вынашивала идею по приглашению Юргена. Что касается видео с памятниками, то я ничего о нём не знал. Мне прислали ссылку уже после того, как вышел материал».

Кстати, несколько месяцев назад издание La Stampa с уверенностью утверждало о прибытии Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Теперь появился слух о Клоппе. Более реалистичные варианты — Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Сеск Фабрегас (хотя он может остаться в «Комо» или возглавить «Байер»), а также Франческо Фариоли (недавно покинул «Аякс»).

Переманит Дэн Фридкин Юргена Клоппа или нет? Фото: Marco Iacobucci/Zuma/ТАСС

Вариант с Клоппом выглядит мечтой Фридкина, которую тяжело воплотить в реальность. «Такой выбор сломал бы шаблон и вернул бы неконтролируемый энтузиазм. Не знаю, добьётся ли Фридкин успеха в истории с Клоппом, но у меня нет сомнений, что он пытается сделать это», — сообщил изданию Adnkronos американский источник, близко знакомый с бизнесом семьи Фридкин, однако не имеющий отношения к футбольной сфере.

Сам Клопп в настоящий момент занимает должность главы глобального футбольного подразделения Red Bull. Компании принадлежит целый ряд команд, включая «РБ Лейпциг» и «Зальцбург». Немец занял свой пост в начале 2025 года. В апреле появилась информация, что Клопп может перейти на тренерскую работу в «Реал» или сборную Бразилии. Агент тут же всё опроверг и подчеркнул: Юрген не планирует тренировать в следующем сезоне.

Неизвестно, связывались ли Фридкины с Клоппом, но не исключено, что предпримут такую попытку в будущем. Кстати, в истории «Ромы» был похожий случай. 25 лет назад президент римского клуба Франко Сенси признался, что не потянет трансфер Габриэля Батистуты, который тогда играл за «Фиорентину».

«Лацио» был готов заплатить за переход аргентинца почти в три раза больше, чем «Рома». А потом в издании Corriere dello Sport появилась информация, что Батистута переходит в «Рому». Сенси не желал тратить большие деньги, однако невероятный ажиотаж среди фанатов вынудил его оформить трансфер Батигола. Ради этого пришлось заплатить в 2,5 раза больше, чем планировалось изначально. Спустя год «Рома» завоевала чемпионский титул. Может, нас и сейчас ждёт что-то похожее?