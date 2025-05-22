«Ростов» ждёт большая летняя перестройка? На это намекает многое

Первую летнюю революцию в РПЛ запустят не «Зенит», «Спартак», «Крылья Советов» или кто-то из аутсайдеров. Неожиданно их может опередить «Ростов». В понедельник «СЭ» сообщил, что руководство клуба и тренерский штаб объявят об уходе сразу после Суперфинала Кубка России с ЦСКА. По данным источника, речь идёт о президенте Арташесе Арутюнянце, спортивном директоре Алексее Рыскине, Антоне Тупикове, который отвечает за академию, тренерах главной команды, офисе и большинстве футболистов. А контроль над клубом якобы перейдёт бизнесмену Андрею Чайке, который готов назначить генеральным директором Игоря Гончарова. Если верить информации, «Ростов» ожидает полная смена стратегии, концепции и кадров, которые все эти годы принимали ключевые решения.

Футболисты «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сразу после выхода новости пошли первые подтверждения. Например, Рыскин сообщил об уходе в конце сезона. В причинах, кстати, они сошлись с Валерием Карпиным – спортивный директор заявил, что устал от тяжёлой логистики и негативного информационного шума. Сразу после этого в паблике стали появляться комментарии агентов игроков «Ростова». Основной посыл большинства – мы знаем о происходящих изменениях, а часть футболистов действительно могут уйти. Речь, например, о Николае Комличенко, Константине Кучаеве, Кирилле Щетинине, Алексее Сутормине, которые покинут клуб с «высокой долей вероятности». И Илье Вахании, Андрее Ланговиче, Иване Комарове, Данииле Шанталии – их агент тоже не исключил такого сценария. Также известно, что Максим Осипенко может продолжить карьеру в «Краснодаре». Хоть эта история и тянется слишком давно.

Важный момент: после выхода этих новостей в официальном телеграм-канале «Ростова» появилось сухое сообщение, что клуб продолжает работать в штатном режиме и все выполняют свои обязанности. А потом «РБ Спорт» опубликовал комментарий Арутюнянца, который призвал не торопить события.

Арташес Арутюнянц президент «Ростова» «Данная информация не соответствует действительности. Мы находимся в рабочем контакте с правительством области. Обсуждаем текущий сезон и планируем следующий. Как я говорил ранее, всё решится на собрании акционеров, которое перенесли на конец июня. Сейчас мы работаем в штатном режиме. На этой неделе матч в Махачкале, а на следующей – очень важный для нас Суперфинал Кубка России. Уход Рыскина? Мы пообщались с Алексеем. У него накопилась усталость. Но вопрос об его уходе остаётся открытым».



Параллельно в медиа и телеграм-каналах началась дискуссия, что на самом деле Андрей Чайка (владелец одноимённого клуба) не получит контроль над «Ростовом», а просто делегирует туда своего генерального директора. На переходный период. Также появился ещё один кандидат на эту роль – «РБ Спорт» сообщил, что Максим Пономарёв из «Черноморца» претендует на эту должность. В общем, пока максимальная путаница, из которой сложно достать крупицы правды.

Однако осведомлённые люди полагают: сейчас идёт большой торг за право управлением таким активом. Ведь «Ростов» в последние годы стал не просто имиджево, но и финансово привлекательным. Продажи игроков не останавливаются, свежий пример – Данил Глебов (зимой продали за € 8 млн в «Динамо»). Плюс значительно выросли доходы от телеправ и призовые от лиги. Поэтому в том, чтобы рулить «Ростовом», заинтересованы многие. В том числе бизнесмен Иван Саввиди, чьё имя в этом информационном потоке потонуло. Сам он, похоже, совсем не прочь вернуться и вновь взять под контроль донской клуб. При этом, по данным «Чемпионата», это сейчас маловероятный сценарий. Всё потому, что Арутюнянц включает все механизмы и влияние, чтобы сохранить «Ростов» за собой.

Иван Саввиди Фото: NurPhoto via Getty Images

Так или иначе всем болельщикам придётся ждать не только Суперфинала Кубка, но и конца июня, когда и будет принято итоговое решение по будущему клуба. И это совсем не позитивный знак: ведь уже в середине июля – старт нового сезона РПЛ. А к этому времени желательно иметь не только главного тренера, но и собрать состав, который начнёт новый сезон. Иначе первые туры пройдут в авральном режиме. А в таком едва ли заинтересованы люди, которые будут принимать важные решения в будущем.