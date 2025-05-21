Первый еврокубковый финал сезона! «МЮ» или «Тоттенхэм» — кто выиграет Лигу Европы? LIVE

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Сегодня, 21 мая, состоится финал Лиги Европы – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Мы проведём онлайн этого события.

«Тоттенхэм» и «МЮ» откровенно позорно проводят сезон. В чемпионате Англии команды расположились ну очень низко – на 16-м и 17-м местах. Ниже – только зона вылета в Чемпионшип! Однако у команд есть утешение, и очень солидное – финал Лиги Европы. Тут ведь не только приятно взять еврокубок, но и в Лигу чемпионов благодаря победе отобраться из подвала таблицы АПЛ. Невероятно!

Надо сказать, что последняя история встреч – за командой Ангелоса Постекоглу. «Тоттенхэм» последний раз проигрывал «Манчестеру» аж в 2022 году. После того – четыре победы и одна две ничьих. Солидно.

«Тоттенхэм» последний раз брал еврокубок очень давно – это был Кубок УЕФА в 1984-м. У «МЮ» история побогаче, а потому и не такая грустная – в 2021-м «Юнайтед» по пенальти уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.