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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед, прямая онлайн-трансляция финала Лиги Европы, где смотреть, 21 мая 2025

Первый еврокубковый финал сезона! «МЮ» или «Тоттенхэм» — кто выиграет Лигу Европы? LIVE
Никита Паглазов
Финал Лиги Европы
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 мая, состоится финал Лиги Европы – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Мы проведём онлайн этого события.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм» и «МЮ» откровенно позорно проводят сезон. В чемпионате Англии команды расположились ну очень низко – на 16-м и 17-м местах. Ниже – только зона вылета в Чемпионшип! Однако у команд есть утешение, и очень солидное – финал Лиги Европы. Тут ведь не только приятно взять еврокубок, но и в Лигу чемпионов благодаря победе отобраться из подвала таблицы АПЛ. Невероятно!

Надо сказать, что последняя история встреч – за командой Ангелоса Постекоглу. «Тоттенхэм» последний раз проигрывал «Манчестеру» аж в 2022 году. После того – четыре победы и одна две ничьих. Солидно.

«Тоттенхэм» последний раз брал еврокубок очень давно – это был Кубок УЕФА в 1984-м. У «МЮ» история побогаче, а потому и не такая грустная – в 2021-м «Юнайтед» по пенальти уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.

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