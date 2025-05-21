«Лучшая ночь в жизни» и «худший момент в карьере». Вспоминаем британские финалы еврокубков

Две английские команды сегодня, 21 мая, разыграют трофей Лиги Европы. Но «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» не единственные представители АПЛ в XXI веке, сошедшиеся в финале еврокубков. Вспоминаем четыре других случая.

Финал Лиги чемпионов — 2007/2008, «Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 1:1 (6:5 пен.)

Первый и на данный момент последний в истории финал Лиги чемпионов в Москве. Для проведения матча правительство России разрешило английским болельщикам команд-финалистов в течение трёх дней до и после матча въезд без визы (только при предъявлении паспорта и оригинала билета). В итоге встречу в «Лужниках» посетили 69,5 тысячи зрителей.

«Манчестер Юнайтед» добрался до финала через победы в плей-офф над «Лионом», «Ромой» и «Барселоной». «Челси» разобрался с «Олимпиакосом», «Фенербахче» и «Ливерпулем». До Лиги чемпионов манкунианцы и лондонцы разыграли между собой победу в АПЛ: с отрывом в два очка титул забрал «МЮ». Вообще, именно эти две команды доминировали в Англии во второй половине нулевых. Финал ЛЧ стал кульминацией этого противостояния.

Игра в Москве получилась напряжённой. Ни у одной из команд не было явного преимущества: «Челси» и «МЮ» перехватывали инициативу друг у друга. В первом тайме случился обмен голами. Сначала на 26-й минуте Криштиану Роналду замкнул навес Уэса Брауна. А в концовке тайма Фрэнк Лэмпард забил ответный мяч, воспользовавшись неразберихой в штрафной «МЮ».

Основное и дополнительное время завершились вничью. Вопрос с обладателем трофея решался в серии пенальти. Ох, что за драма получилась! При счёте 2:2 свою попытку не реализовал Криштиану Роналду – удар португальца отразил Петр Чех. «Челси» же забил первые четыре удара, и до победы оставалась лишь точная попытка от Джона Терри… Но капитан лондонцев поскользнулся в момент удара и пробил в штангу. Затем «МЮ» реализовал две свои попытки, а вот форвард «Челси» Николя Анелька не сумел переиграть Эдвина ван дер Сара.

Лондонцы упустили шанс взять первую Лигу чемпионов в истории. А «Манчестер Юнайтед» стал обладателем трофея в третий раз.

В 2024 году Роналду назвал тот финал «самой особенной» победой в карьере: «Когда вы говорите «самый особенный», на ум всегда приходит первый финал Лиги чемпионов, в 2008 году, когда я играл за «Манчестер Юнайтед». Мы победили, я забил с игры, но промахнулся в серии пенальти. Конечно, и те четыре победы, которые были с «Реалом», это невероятно». А Джону Терри тот матч в Москве буквально снится в кошмарах.

Джон Терри экс-защитник «Челси» «Москва-2008 – худший момент моей карьеры, без сомнения. Я по-прежнему иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о том финале. Игроки никогда не забывают решающие матчи, ведь именно близость к трофею особенно ярко откладывается в памяти. Подобные разочарования случаются в любой карьере. К сожалению, со мной это приключилось на самом пике — в финале Лиги чемпионов. Я благодарен судьбе, что мы добились её [победы в ЛЧ] в 2012-м».

Финал Лиги Европы — 2018/2019, «Челси» – «Арсенал» – 4:1

Вывеска уровня финала Лиги чемпионов. Однако лондонское дерби состоялось в битве за трофей Лиги Европы. «Арсенал» проводил первый сезон без Арсена Венгера, а «Челси» находился в состоянии турбулентности от системы футбола Маурицио Сарри. Победа в Лиге Европы могла скрасить бестрофейный для клубов год. «Челси» тогда завершил сезон АПЛ на третьем месте, «Арсенал» – на пятом.

Обе команды уверенно вышли из группы с первых мест. В плей-офф «Челси» разобрался с «Мальмё», киевским «Динамо», пражской «Славией» и «Айнтрахтом». «Арсенал» прошёл БАТЭ, «Ренн», «Наполи» и «Валенсию».

Финальному матчу предшествовал скандал. Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян остался вне заявки команды из-за опасений насчёт безопасности футболиста в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Напомним, встреча прошла в Баку. Также финал стал последней игрой в карьере для 37-летнего вратаря «Арсенала» Петра Чеха. А вингер «Челси» Эден Азар провёл заключительную встречу за клуб перед трансфером в мадридский «Реал».

Английский финал получился скорее интернациональным. Из 22 футболистов стартовых составов двух клубов лишь один был англичанином — защитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс. А на поле доминировала одна команда – «Челси». К 65-й минуте парни Сарри забили три безответных мяча «Арсеналу». И даже гол Алекса Айуоби не вернул интригу: «Челси» почти сразу ответил точным ударом Азара.

4:1 – и «Челси» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы (после 2013-го). «Арсенал» же упустил шанс взять первый еврокубок в XXI веке (ранее были победы в Кубке ярмарок – 1970 и Кубке обладателей кубков – 1994). Для Унаи Эмери эта неудача стала единственной в финалах Лиги Европы (четыре победы, одно поражение).

Маурицио Сарри экс-тренер «Челси» «Трофей для нас важен. У нас были проблемы в начале года. АПЛ — непростой турнир, попасть оттуда в ЛЧ было сложно. Мы сделали это с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» — финалистами Лиги чемпионов, с «Манчестер Сити». В Лиге Европы провели 15 матчей — это тоже серьёзно. По сравнению с январем многие вещи изменились. Мы проиграли 0:6 «Сити», но всё равно стали меняться. Сегодня я просил футболистов действовать смелее. Мы играли в хороший футбол, фанатам он должен понравиться».



Финал Лиги чемпионов — 2018/2019, «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:2

Уникальный момент, когда в один год состоялось два английских финала в двух еврокубках. Но «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» пришлось совершать чудеса, чтобы их встреча стала возможной. Мерсисайдцы оформили камбэк в ответном полуфинале с «Барселоной» (4:0) после крупного поражения в первой встрече (0:3). А «Тоттенхэм» за тайм забил три мяча во второй игре «Аяксу» (3:2), уступая в противостоянии со счётом 0:3 (первый матч – 0:1). Решающий гол Лукас Моура забил в последней атаке, на 90+6-й минуте.

Однако финал в Мадриде получился не слишком чудесным для «Тоттенхэма». Уже на первой минуте судья Дамир Скомина назначил пенальти в ворота лондонцев за игру Муссы Сиссоко рукой в своей штрафной. Удостовериться в нарушении словенцу помогла система VAR (впервые использовалась в финале ЛЧ). Мохамед Салах открыл счёт, а затем «Ливерпуль» действовал прагматично. У «Тоттенхэма» была всего пара возможностей сравнять счёт, но в итоге команда Юргена Клоппа забила второй мяч на 87-й минуте. Мерсисайдцы взяли шестой Кубок чемпионов в истории и реабилитировались за поражение в финале ЛЧ-2017/2018 от мадридского «Реала» (1:3). «Тоттенхэм» же упустил шанс взять первый за 35 лет еврокубок (тогда выиграли Кубок УЕФА).

Юрген Клопп экс-тренер «Ливерпуля» «Я так рад за этих парней, за всех людей вокруг и за свою семью. Они переживают за меня и заслуживают этой победы больше, чем кто-либо другой. Это лучшая ночь в жизни. Победа в Лиге чемпионов отняла у нас некоторое время, но в то же время это важно для нашего дальнейшего развития. Это поможет нам совершенствоваться».



А тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино позже, вспоминая финал, назвал его худшим моментом в жизни: «Это было очень плохо. И как для игрока, и как для менеджера – это худшие моменты в моей карьере. У нас было три недели, чтобы подготовиться к финалу. [Мы были] очень разочарованы тем, как мы проиграли. Но нужно было возвращаться домой. На следующий день я сел на поезд из Мадрида в Барселону. Я провёл 10 дней в своём доме и не хотел выходить. Да, это было тяжело, потому что мы почти коснулись славы».

Финал Лиги чемпионов — 2020/2021, «Манчестер Сити» – «Челси» – 0:1

«Манчестер Сити» добрался до первого в истории финала Лиги чемпионов. Команда Пепа Гвардиолы была фаворитом во встрече с «Челси». Лондонцы по ходу сезона сменили Фрэнка Лэмпарда на Томаса Тухеля, после чего резко прибавили. Но всё равно именно от «Сити» ждали победы. Финал ЛЧ-2020/2021 состоялся в Порту на стадионе «Драгау». На игре из-за коронавирусных ограничений присутствовало всего 14 тысяч зрителей (28% от вместимости арены).

Гвардиола – любитель экспериментов перед важными матчами. И финал с «Челси» не стал исключением. Пеп удивил, оставив в запасе Родри и Фернандиньо, а также использовав схему 3-4-3. «Челси» оказался готов к причудам испанца и выдал классный матч. Лондонцы ловили «Сити» на быстрых атаках, играя вертикально. В результате одного из таких выпадов команда Тухеля забила единственный гол. На 42-й минуте Кай Хаверц классно открылся между защитниками «Манчестер Сити» под пас от Мэйсона Маунта. Немцу оставалось лишь переиграть голкипера Эдерсона, с чем он справился на отлично.

Во втором тайме команда Гвардиолы пошла за ответным мячом, однако «Челси» уверенно оборонялся. И на глазах тогдашнего владельца Романа Абрамовича лондонцы взяли вторую в истории Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Это была жёсткая игра. У нас появлялись шансы. Мы были блестящи во втором тайме, продемонстрировали смелость, но не смогли реализовать свои моменты. Мы вернёмся, может быть, однажды снова! Я сделал то, что считал лучшим [по составу команды на матч]. Сейчас главное — отдохнуть, а потом готовиться к следующему сезону».



Своими эмоциями после финала поделился и Тухель: «Здорово, что мы можем поделиться этой победой с болельщиками. Мы сделали это, ух. Даже не знаю, что чувствовать в такой момент. Я был благодарен судьбе, что смог во второй раз выйти в финал. На этот раз ощущения были другими. Казалось, что победа была ближе. Игроки были очень чётко настроены. Мы хотели стать камнем в их ботинке. Были даны указания не стесняться, быть храбрее и активнее создавать возможности для контратак. Игра получилась тяжёлой и физически жёсткой. Но мы помогли друг другу и добились успеха».

«Манчестер Сити» вернулся в финал Лиги чемпионов через два года и обыграл в Стамбуле «Интер» (1:0). «Челси» же с тех пор дважды оказывался в четвертьфинале, а последние два розыгрыша ЛЧ пропустил.