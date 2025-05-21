Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Футбол Статьи

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед, Лига Европы, 21 мая 2025: где сейчас участники последних финалов еврокубков этих команд

Где сейчас последние финалисты «МЮ» и «Тоттенхэма» в еврокубках. Один поиграл за оба клуба

Анатолий Романов
Автор:
Фото: Getty Images
Превью финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Манкунианцы и лондонцы почти полностью сменили составы за несколько лет. Но кое-кто до сих пор на месте.

Сегодня «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за трофей Лиги Европы и путёвку в Лигу чемпионов. Для лондонцев это первый еврокубковый финал с 2019 года, когда они уступили «Ливерпулю» (0:2) в ЛЧ. Для манкунианцев – с 2021-го, когда они проиграли в серии пенальти «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.) в ЛЕ. С тех пор команды поменялись очень сильно. Рассказываем, где сейчас футболисты, игравшие в стартовых составах «Тоттенхэма» и «МЮ» в тех финалах, и тогдашние тренеры.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уго Льорис, 38 лет

Уго Льорис

Для голкипера и капитана «Тоттенхэма» финал шестилетней давности закончился двумя пропущенными мячами – от Мохамеда Салаха с пенальти в начале игры и от Дивока Ориги в концовке. Француз отыграл за «шпор» 11 сезонов, а в январе 2024-го покинул клуб в возрасте 37 лет, не завоевав ни одного трофея. Лондонцы отпустили Льориса в «Лос-Анджелес» свободным агентом. В команде из МЛС Уго взял титул в первый же год – покорился Открытый Кубок США. Француз выходит на поле до сих пор. В сезоне-2025 у вратаря 19 матчей во всех турнирах, 22 пропущенных мяча и восемь «сухарей».

Киран Триппьер, 34 года

Киран Триппьер

Правый защитник провёл в «Тоттенхэме» четыре сезона, а ушёл из лондонского клуба как раз после неудачи в финале Лиги чемпионов. Триппьер принял новый вызов – из Мадрида. «Атлетико» выкупил англичанина за € 22 млн. С командой Диего Симеоне Киран выиграл чемпионат Испании, а в январе 2022-го вернулся на родину – в «Ньюкасл». С тех пор играет за «сорок». Для «Ньюкасла» Киран стал ценной фигурой, а в нынешнем сезоне в 31 матче оформил 0+4. Взял с командой Кубок лиги, сделав в финале с «Ливерпулем» (2:1) голевой пас.

Дэнни Роуз, 34 года

Дэнни Роуз

После финала ЛЧ левый защитник оставался в футболе всего три года. Почти всю карьеру Роуз принадлежал «Тоттенхэму», который подписал его в 17 лет. Заматереть и закрепиться в основе Дэнни помогли четыре аренды. Потом он пригодился и клубу, и сборной Англии. Но в январе 2020-го «Тоттенхэм» опять отправил в аренду уже немолодого Роуза – на полгода в «Ньюкасл». Свой последний в карьере сезон-2021/2022 защитник отыграл за «Уотфорд». Затем Дэнни тренировался с «Йорк Сити» из пятого дивизиона, параллельно работая экспертом, а летом 2024 года официально объявил об уходе из футбола.

Тоби Алдервейрелд, 36 лет

Тоби Алдервейрелд

Бельгиец отдал «Тоттенхэму» шесть лучших лет карьеры. Но летом 2021-го центральный защитник отправился на заработки в Катар – «шпоры» продали его «Аль-Духаилю» за € 13 млн. С этой командой Алдервейрелд выиграл Кубок страны в 2022-м. «Пылил» в катарском чемпионате Тоби всего год. Затем вернулся на родину, где и выступал за «Антверпен» последние три сезона. Взял ещё три трофея – чемпионский титул, Кубок Бельгии и Суперкубок. Недавно капитан «Антверпена» объявил, что летом попрощается с профессиональным спортом.

Ян Вертонген, 38 лет

Ян Вертонген

Ещё один бельгиец, закрывавший центр обороны в финале с «Ливерпулем». Вертонген выступал за «Тоттенхэм» на протяжении восьми сезонов. Летом 2020-го контракт Яна с лондонским клубом истёк – договор не продлили. Тогда защитник перешёл на правах свободного агента в «Бенфику». В составе лиссабонцев завоевал чемпионский титул. Тем не менее в сентябре 2022-го «Бенфика» отпустила Вертонгена бесплатно в «Андерлехт». А в нынешнем сезоне возрастной игрок провёл всего восемь матчей во всех турнирах из-за травм – летом он тоже завершит карьеру.

Гарри Уинкс, 29 лет

Гарри Уинкс

Воспитанник «Тоттенхэма» появился в первой команде ещё в 2014-м и отыграл за неё восемь лет. На сезон-2022/2023 Уинкса отдали в аренду итальянской «Сампдории», а год спустя продали в «Лестер» за € 11,6 млн. В составе «лис» центральный полузащитник стал победителем Чемпионшипа – помог экс-чемпионам Англии вернуться в элиту. Но в нынешнем сезоне вылетел с командой из АПЛ. У Уинкса только 25 матчей во всех турнирах, один гол и три голевых паса. В апреле тренер Руд ван Нистелрой отстранил его от работы с основой из-за отказа игрока раз в неделю ночевать на базе.

«Лестер» красиво попрощался со своей легендой
Варди по-королевски попрощался с «Лестером»! Теперь его статистика превосходна
Варди по-королевски попрощался с «Лестером»! Теперь его статистика превосходна

Деле Алли, 29 лет

Деле Алли

Один из лидеров лигочемпионской команды покинул «Тоттенхэм» в 2022-м после семи лет в составе «шпор». Деле выпал из основы и испытывал, как он признался позже, ментальные проблемы. Атакующего полузащитника и экс-игрока сборной Англии отпустили бесплатно в «Эвертон». Там он попробовал перезагрузить карьеру, но лишь потерял полгода. Как и следующий год – в Турции, где выступал на правах аренды за «Бешикташ». У Алли появилась зависимость от снотворного и алкоголя, ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре. В январе 2025-го хавбек подписал контракт с «Комо» и вернулся на поле спустя два года. Правда, в первой же игре заработал удаление. В остальных матчах оставался на скамейке.

Мусса Сиссоко, 35 лет

Мусса Сиссоко

Карьера Сиссоко в «Тоттенхэме» продлилась пять лет. В августе 2021-го лондонский клуб продал центрального полузащитника «Уотфорду» всего за € 3,5 млн. Там Мусса задержался только на год – следующий сезон начал уже в составе «Нанта». С «канарейками» долетел до финала Кубка Франции, но, как и ранее со «шпорам», не преуспел в решающем матче: его команда была разгромлена «Тулузой» (1:5). Летом 2024-го Сиссоко вернулся в «Уотфорд». В Чемпионшипе у хавбека 40 матчей, шесть голов и одна голевая передача. Возвращение в АПЛ пока откладывается – «Уотфорд» занял 14-е место.

Кристиан Эриксен, 33 года

Кристиан Эриксен

В финале Лиги чемпионов Эриксен бился за «Тоттенхэм», а теперь постарается не дать выиграть трофей своей бывшей команде как игрок «МЮ»! В январе 2020-го после шести с половиной лет в составе «шпор» датчанин перебрался в «Интер» за € 27 млн. Пережив остановку сердца на Евро-2020, полузащитник не смог остаться в миланском клубе, так как в Италии запрещено играть с дефибриллятором. Кристиан всё же вернулся в футбол, выступал полгода за «Брентфорд», а в июле 2022-го стал новичком «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне завоевал Кубок Англии, а в нынешнем — сыграл 34 матча (в основе – 19), забив четыре гола и отдав пять голевых передач. Летом, видимо, сменит клуб в статусе свободного агента.

Гарри Кейн, 31 год

Гарри Кейн

Звезда «Тоттенхэма» и сейчас остаётся одним из лучших нападающих мира. Были опасения, что воспитанник «шпор» всю карьеру проведёт в родном клубе (если оставить за скобками аренды в юношеском возрасте) и так и не выиграет ни одного трофея. Но перед прошлым сезоном лондонцы всё-таки согласились продать Кейна в «Баварию» за € 95 млн. Гарри и в Германии забивает как машина – оформил 38+13 в 46 матчах текущего сезона. Тем не менее только в мае 2025 года он наконец что-то выиграл. А конкретно – золото Бундеслиги. «Тоттенхэму» Кейн точно не помешал бы в финале Лиги Европы.

Сон Хын Мин, 32 года

Сон Хын Мин

Единственный игрок стартового состава «Тоттенхэма» с финала Лиги чемпионов, до сих пор выступающий за лондонский клуб. Сон Хын Мин – капитан «шпор». В августе исполнится уже 10 лет, как он в команде. Атакующего полузащитника покупали у «Байера» за € 30 млн евро и, конечно же, не пожалели о потраченных деньгах. Легионер из Южной Кореи трижды признавался лучшим футболистом года в составе «Тоттенхэма». В этом сезоне у Сон Хын Мина 45 матчей, 11 голов и 12 голевых передач. Возможно, сегодня он выиграет свой первый трофей в клубной карьере.

Тренер. Маурисио Почеттино, 53 года

Маурисио Почеттино

Аргентинский тренер создал тот «Тоттенхэм», дошедший до финала Лиги чемпионов и выдавший своё лучшее выступление в истории АПЛ (второе место в сезоне-2016/2017). Почеттино возглавлял команду пять с половиной лет. Однако уже в ноябре 2019-го, спустя всего полгода после успеха в ЛЧ, Маурисио был отправлен в отставку. «Шпоры» переживали спад, свалились на 14-е место в чемпионате – и аргентинцу этого не простили. Затем Почеттино отработал полтора года в «ПСЖ» и сезон в «Челси». В Париже выиграл все свои три трофея в тренерской карьере, включая чемпионский титул. А в сентябре 2024-го он неожиданно принял сборную США, которую готовит к домашнему ЧМ-2026.

Почему Почеттино уехал в США
Самое неожиданное назначение года! Почеттино очень сильно расстроил
Самое неожиданное назначение года! Почеттино очень сильно расстроил

Давид де Хеа, 34 года

Давид де Хеа

Для тогдашнего голкипера «МЮ» финал Лиги Европы с «Вильярреалом» завершился трагически. Когда команды реализовали по 10 ударов в серии пенальти, к «точке» подошли вратари. Де Хеа пропустил от Херонимо Рульи, сам же проиграл дуэль коллеге. Затем испанец провёл в команде ещё два сезона, а летом 2023-го ушёл в никуда после 12 лет в составе манкунианцев. О продлении контракта не договорились. Целый год Давид просто отдыхал от футбола. В августе 2024-го де Хеа заключил соглашение с «Фиорентиной» и выдал достаточно хороший нынешний сезон. В 41 матче пропустил 48 мячей, 11 раз сыграл «на ноль».

Аарон Ван-Биссака, 27 лет

Аарон Ван-Биссака

Правый защитник отыграл за «Манчестер Юнайтед» пять сезонов – пришёл в 2019-м из «Кристал Пэлас» за € 55 млн, ушёл летом 2024-го в «Вест Хэм» за € 17,6 млн. Причём подписал с лондонским клубом семилетний контракт. В «МЮ» Аарона так уже не ценили, а вот для «Вест Хэма» он довольно важный игрок. В нынешнем сезоне Ван-Биссака принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. За тур до финиша АПЛ «молотобойцы» с ним в составе набрали на одно очко больше и расположились на одно место выше «МЮ».

Эрик Бейи, 31 год

Эрик Бейи

В профайле Бейи – семь сезонов в «Манчестер Юнайтед», правда, последний из них он отыграл за другой клуб на правах аренды. Летом 2022-го манкунианцы отправили центрального защитника в «Марсель». А через год отпустили свободным агентом. Ивуариец подписал контракт с «Бешикташем». Но в Турции пробыл всего на полгода – был отстранён за слабую игру и плохое влияние на атмосферу в команде, и с января 2024-го Бейи выступает в Испании за «Вильярреал». Кстати, из этого испанского клуба Эрик и переходил в своё время в «МЮ». В нынешнем сезоне у Бейи всего 12 матчей, в основе – восемь.

Виктор Линделёф, 30 лет

Виктор Линделёф

Линделёф – один из трёх игроков стартового состава с финала Лиги Европы, кто до сих пор выступает за «Манчестер Юнайтед». Этот сезон стал уже восьмым для центрального защитника в рядах манкунианцев после перехода из «Бенфики» за € 35 млн. Пока у Виктора только два кубковых трофея в Англии. Но есть вторая попытка в ЛЕ. В текущем сезоне шведский легионер принял участие в 24 матчах, с первых минут выходил на поле 11 раз. Наверняка сыграл бы больше, если бы не выбывал трижды из-за повреждений.

Люк Шоу, 29 лет

Люк Шоу

Левый защитник Шоу, как и Линделёф, был в основе «Манчестер Юнайтед» в той встрече с «Вильярреалом» и по-прежнему выступает за манкунианцев. Его карьера в клубе насчитывает уже 11 лет – покупали Люка у «Саутгемптона» за € 37,5 млн. Шоу побеждал в Лиге Европы с «МЮ» ещё в 2017 году, а всего взял с командой три трофея. В нынешнем сезоне защитник играет мало. У него только 11 матчей, в стартовый состав он попал лишь четыре раза. Причина – переизбыток травм. Шоу выбывал надолго из-за повреждений колена и берцовой кости, а также из-за мышечной травмы. В такой ситуации непросто набрать форму.

Поль Погба, 32 года

Поль Погба

Погба вернулся в «МЮ» в 2016-м и отыграл за команду шесть лет. Уникальный случай, конечно: манкунианцы потеряли полузащитника, не получив ни евро, чтобы затем выкупить его у «Ювентуса» за € 105 млн. А в 2022-м француз опять ушёл из «МЮ» на правах свободного агента… в туринский клуб. Но второй приход в «Ювентус» не добавил Полю славы. Наоборот, окончательно разрушил его карьеру. Травмы, проблемы с дисциплиной и, наконец, допинг. Погба дисквалифицировали на четыре года (после апелляции срок сократили до полутора лет). В марте 2025-го он уже мог начать играть, однако до сих пор не нашёл новый клуб. Ходили слухи о третьем пришествии француза в «МЮ», его приглашали в МЛС и даже в «Зенит». Впрочем, маловероятно, что победитель ЧМ-2018 ещё выступит на топ-уровне.

Погба и другие топ-игроки, которых банили за допинг
Как звёзд футбола наказывали за допинг. Шалимову оборвали карьеру, Гвардиола судился 8 лет
Как звёзд футбола наказывали за допинг. Шалимову оборвали карьеру, Гвардиола судился 8 лет

Скотт Мактоминей, 28 лет

Скотт Мактоминей

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» вполне мог бы провести всю карьеру в родном клубе, но прошлым летом манкунианцы решили продать шотландца. «Наполи» выкупил Мактоминея, заплатив € 30,5 млн. Пока складывается ощущение, что от трансфера выиграли только итальянская команда и сам полузащитник. Скотт выдаёт отличный сезон в Неаполе, в 35 матчах забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Мактоминей в шаге от чемпионского титула. Это случится, если «Наполи» в последнем туре Серии А победит дома «Кальяри» или наберёт очков не меньше, чем «Интер».

Бруну Фернандеш, 30 лет

Бруну Фернандеш

Четыре года назад Фернандеш был капитаном «МЮ» в финале Лиги Европы, и сейчас – тоже. Это третий игрок из футболистов той основы, продолжающих выступления за манкунианцев. Бруну уже пять с половиной лет в «Манчестер Юнайтед» после перехода из лиссабонского «Спортинга» за € 65 млн. Пока в его коллекции трофеев только Кубок Англии и Кубок лиги. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 55 матчах, стал автором 19 голов и 19 голевых передач. Соотечественник Фернандеш – ключевая фигура для тренера Рубена Аморима.

Эдинсон Кавани, 38 лет

Эдинсон Кавани

В матче с «Вильярреалом» Кавани забил единственный гол манкунианцев, отличившись при счёте 0:1 с паса Мактоминея. Тогда уругвайцу было уже 34 года, и он проводил свой первый из двух сезонов за «МЮ». Летом 2022-го английский клуб отпустил возрастного нападающего свободным агентом. Эдинсон отыграл год за «Валенсию», после чего отправился в Аргентину – подписал контракт с «Бока Хуниорс», который осенью 2024-го был продлён до конца 2026-го. С командой Кавани дошёл до финала Кубка Либертадорес, где его команда уступила «Флуминенсе». В сезоне-2025 у форварда пока лишь 2+2 в 14 матчах.

Мэйсон Гринвуд, 23 года

Мэйсон Гринвуд

Когда «МЮ» рубился в финале с «Вильярреалом», воспитаннику манкунианцев было всего 19 лет. Казалось, в лице Гринвуда команда получит звезду на годы. Но сложилось всё не так, как ожидали. В январе 2022-го форвард был отстранён после ареста из-за подозрений в изнасиловании. В феврале 2023-го обвинения с Мэйсона сняли, тем не менее клуб продолжил собственное расследование. В августе «Манчестер Юнайтед» избавился от Гринвуда. Форвард пропустил полтора года и ушёл в аренду в «Хетафе», чтобы вернуть прежнюю форму. В Испании сыграл так, что «Марсель» решил выкупить его за € 26 млн. В нынешнем сезоне у англичанина 22+6 в 36 матчах.

Маркус Рашфорд, 27 лет

Маркус Рашфорд

Рашфорд – ещё один талантливейший воспитанник «Манчестер Юнайтед», чья карьера в какой-то момент повернула не туда. Маркус играл за родной клуб до февраля 2025-го, однако в последнее время всё хуже, а с приходом Аморима и вовсе оказался лишним. В итоге в зимнее трансферное окно он был отдан в аренду «Астон Вилле». При Унаи Эмери у нападающего 17 матчей, четыре гола и шесть голевых передач. Очевидно, там он почувствовал себя комфортнее, чем в «МЮ». Будущее Рашфорда в родной команде под вопросом. Известно, что на англичанина нацелена «Барселона».

Тренер. Уле-Гуннар Сульшер, 52 года

Уле-Гуннар Сульшер

Легенда «Манчестер Юнайтед» вернулся в клуб в конце 2018-го, откликнувшись на предложение принять команду. Сначала Сульшер был и. о. главного тренера, потом полноценно возглавил манкунианцев. Норвежец занимал с «МЮ» второе место в АПЛ, доходил до финала Лиги Европы, однако не сумел выиграть ни одного трофея. После трансфера Криштиану Роналду результаты ухудшились, и всё закончилась отставкой Сульшера в ноябре 2021-го. Потом Уле-Гуннар взял долгую паузу. Только в январе 2025-го вернулся к работе, став тренером «Бешикташа». Поднял стамбульцев с шестого места на четвёртое и на данный момент выводит команду в Лигу Европы.

Реклама
О рекламодателе
18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranymbm8Jm
Выиграй Playstation 5 в игре БЕТКИПЕР
Комментарии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android