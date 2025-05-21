Где сейчас последние финалисты «МЮ» и «Тоттенхэма» в еврокубках. Один поиграл за оба клуба

Сегодня «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сразятся за трофей Лиги Европы и путёвку в Лигу чемпионов. Для лондонцев это первый еврокубковый финал с 2019 года, когда они уступили «Ливерпулю» (0:2) в ЛЧ. Для манкунианцев – с 2021-го, когда они проиграли в серии пенальти «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.) в ЛЕ. С тех пор команды поменялись очень сильно. Рассказываем, где сейчас футболисты, игравшие в стартовых составах «Тоттенхэма» и «МЮ» в тех финалах, и тогдашние тренеры.

Уго Льорис, 38 лет

Для голкипера и капитана «Тоттенхэма» финал шестилетней давности закончился двумя пропущенными мячами – от Мохамеда Салаха с пенальти в начале игры и от Дивока Ориги в концовке. Француз отыграл за «шпор» 11 сезонов, а в январе 2024-го покинул клуб в возрасте 37 лет, не завоевав ни одного трофея. Лондонцы отпустили Льориса в «Лос-Анджелес» свободным агентом. В команде из МЛС Уго взял титул в первый же год – покорился Открытый Кубок США. Француз выходит на поле до сих пор. В сезоне-2025 у вратаря 19 матчей во всех турнирах, 22 пропущенных мяча и восемь «сухарей».

Киран Триппьер, 34 года

Правый защитник провёл в «Тоттенхэме» четыре сезона, а ушёл из лондонского клуба как раз после неудачи в финале Лиги чемпионов. Триппьер принял новый вызов – из Мадрида. «Атлетико» выкупил англичанина за € 22 млн. С командой Диего Симеоне Киран выиграл чемпионат Испании, а в январе 2022-го вернулся на родину – в «Ньюкасл». С тех пор играет за «сорок». Для «Ньюкасла» Киран стал ценной фигурой, а в нынешнем сезоне в 31 матче оформил 0+4. Взял с командой Кубок лиги, сделав в финале с «Ливерпулем» (2:1) голевой пас.

Дэнни Роуз, 34 года

После финала ЛЧ левый защитник оставался в футболе всего три года. Почти всю карьеру Роуз принадлежал «Тоттенхэму», который подписал его в 17 лет. Заматереть и закрепиться в основе Дэнни помогли четыре аренды. Потом он пригодился и клубу, и сборной Англии. Но в январе 2020-го «Тоттенхэм» опять отправил в аренду уже немолодого Роуза – на полгода в «Ньюкасл». Свой последний в карьере сезон-2021/2022 защитник отыграл за «Уотфорд». Затем Дэнни тренировался с «Йорк Сити» из пятого дивизиона, параллельно работая экспертом, а летом 2024 года официально объявил об уходе из футбола.

Тоби Алдервейрелд, 36 лет

Бельгиец отдал «Тоттенхэму» шесть лучших лет карьеры. Но летом 2021-го центральный защитник отправился на заработки в Катар – «шпоры» продали его «Аль-Духаилю» за € 13 млн. С этой командой Алдервейрелд выиграл Кубок страны в 2022-м. «Пылил» в катарском чемпионате Тоби всего год. Затем вернулся на родину, где и выступал за «Антверпен» последние три сезона. Взял ещё три трофея – чемпионский титул, Кубок Бельгии и Суперкубок. Недавно капитан «Антверпена» объявил, что летом попрощается с профессиональным спортом.

Ян Вертонген, 38 лет

Ещё один бельгиец, закрывавший центр обороны в финале с «Ливерпулем». Вертонген выступал за «Тоттенхэм» на протяжении восьми сезонов. Летом 2020-го контракт Яна с лондонским клубом истёк – договор не продлили. Тогда защитник перешёл на правах свободного агента в «Бенфику». В составе лиссабонцев завоевал чемпионский титул. Тем не менее в сентябре 2022-го «Бенфика» отпустила Вертонгена бесплатно в «Андерлехт». А в нынешнем сезоне возрастной игрок провёл всего восемь матчей во всех турнирах из-за травм – летом он тоже завершит карьеру.

Гарри Уинкс, 29 лет

Воспитанник «Тоттенхэма» появился в первой команде ещё в 2014-м и отыграл за неё восемь лет. На сезон-2022/2023 Уинкса отдали в аренду итальянской «Сампдории», а год спустя продали в «Лестер» за € 11,6 млн. В составе «лис» центральный полузащитник стал победителем Чемпионшипа – помог экс-чемпионам Англии вернуться в элиту. Но в нынешнем сезоне вылетел с командой из АПЛ. У Уинкса только 25 матчей во всех турнирах, один гол и три голевых паса. В апреле тренер Руд ван Нистелрой отстранил его от работы с основой из-за отказа игрока раз в неделю ночевать на базе.

Деле Алли, 29 лет

Один из лидеров лигочемпионской команды покинул «Тоттенхэм» в 2022-м после семи лет в составе «шпор». Деле выпал из основы и испытывал, как он признался позже, ментальные проблемы. Атакующего полузащитника и экс-игрока сборной Англии отпустили бесплатно в «Эвертон». Там он попробовал перезагрузить карьеру, но лишь потерял полгода. Как и следующий год – в Турции, где выступал на правах аренды за «Бешикташ». У Алли появилась зависимость от снотворного и алкоголя, ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре. В январе 2025-го хавбек подписал контракт с «Комо» и вернулся на поле спустя два года. Правда, в первой же игре заработал удаление. В остальных матчах оставался на скамейке.

Мусса Сиссоко, 35 лет

Карьера Сиссоко в «Тоттенхэме» продлилась пять лет. В августе 2021-го лондонский клуб продал центрального полузащитника «Уотфорду» всего за € 3,5 млн. Там Мусса задержался только на год – следующий сезон начал уже в составе «Нанта». С «канарейками» долетел до финала Кубка Франции, но, как и ранее со «шпорам», не преуспел в решающем матче: его команда была разгромлена «Тулузой» (1:5). Летом 2024-го Сиссоко вернулся в «Уотфорд». В Чемпионшипе у хавбека 40 матчей, шесть голов и одна голевая передача. Возвращение в АПЛ пока откладывается – «Уотфорд» занял 14-е место.

Кристиан Эриксен, 33 года

В финале Лиги чемпионов Эриксен бился за «Тоттенхэм», а теперь постарается не дать выиграть трофей своей бывшей команде как игрок «МЮ»! В январе 2020-го после шести с половиной лет в составе «шпор» датчанин перебрался в «Интер» за € 27 млн. Пережив остановку сердца на Евро-2020, полузащитник не смог остаться в миланском клубе, так как в Италии запрещено играть с дефибриллятором. Кристиан всё же вернулся в футбол, выступал полгода за «Брентфорд», а в июле 2022-го стал новичком «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне завоевал Кубок Англии, а в нынешнем — сыграл 34 матча (в основе – 19), забив четыре гола и отдав пять голевых передач. Летом, видимо, сменит клуб в статусе свободного агента.

Гарри Кейн, 31 год

Звезда «Тоттенхэма» и сейчас остаётся одним из лучших нападающих мира. Были опасения, что воспитанник «шпор» всю карьеру проведёт в родном клубе (если оставить за скобками аренды в юношеском возрасте) и так и не выиграет ни одного трофея. Но перед прошлым сезоном лондонцы всё-таки согласились продать Кейна в «Баварию» за € 95 млн. Гарри и в Германии забивает как машина – оформил 38+13 в 46 матчах текущего сезона. Тем не менее только в мае 2025 года он наконец что-то выиграл. А конкретно – золото Бундеслиги. «Тоттенхэму» Кейн точно не помешал бы в финале Лиги Европы.

Сон Хын Мин, 32 года

Единственный игрок стартового состава «Тоттенхэма» с финала Лиги чемпионов, до сих пор выступающий за лондонский клуб. Сон Хын Мин – капитан «шпор». В августе исполнится уже 10 лет, как он в команде. Атакующего полузащитника покупали у «Байера» за € 30 млн евро и, конечно же, не пожалели о потраченных деньгах. Легионер из Южной Кореи трижды признавался лучшим футболистом года в составе «Тоттенхэма». В этом сезоне у Сон Хын Мина 45 матчей, 11 голов и 12 голевых передач. Возможно, сегодня он выиграет свой первый трофей в клубной карьере.

Тренер. Маурисио Почеттино, 53 года

Аргентинский тренер создал тот «Тоттенхэм», дошедший до финала Лиги чемпионов и выдавший своё лучшее выступление в истории АПЛ (второе место в сезоне-2016/2017). Почеттино возглавлял команду пять с половиной лет. Однако уже в ноябре 2019-го, спустя всего полгода после успеха в ЛЧ, Маурисио был отправлен в отставку. «Шпоры» переживали спад, свалились на 14-е место в чемпионате – и аргентинцу этого не простили. Затем Почеттино отработал полтора года в «ПСЖ» и сезон в «Челси». В Париже выиграл все свои три трофея в тренерской карьере, включая чемпионский титул. А в сентябре 2024-го он неожиданно принял сборную США, которую готовит к домашнему ЧМ-2026.

Давид де Хеа, 34 года

Для тогдашнего голкипера «МЮ» финал Лиги Европы с «Вильярреалом» завершился трагически. Когда команды реализовали по 10 ударов в серии пенальти, к «точке» подошли вратари. Де Хеа пропустил от Херонимо Рульи, сам же проиграл дуэль коллеге. Затем испанец провёл в команде ещё два сезона, а летом 2023-го ушёл в никуда после 12 лет в составе манкунианцев. О продлении контракта не договорились. Целый год Давид просто отдыхал от футбола. В августе 2024-го де Хеа заключил соглашение с «Фиорентиной» и выдал достаточно хороший нынешний сезон. В 41 матче пропустил 48 мячей, 11 раз сыграл «на ноль».

Аарон Ван-Биссака, 27 лет

Правый защитник отыграл за «Манчестер Юнайтед» пять сезонов – пришёл в 2019-м из «Кристал Пэлас» за € 55 млн, ушёл летом 2024-го в «Вест Хэм» за € 17,6 млн. Причём подписал с лондонским клубом семилетний контракт. В «МЮ» Аарона так уже не ценили, а вот для «Вест Хэма» он довольно важный игрок. В нынешнем сезоне Ван-Биссака принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. За тур до финиша АПЛ «молотобойцы» с ним в составе набрали на одно очко больше и расположились на одно место выше «МЮ».

Эрик Бейи, 31 год

В профайле Бейи – семь сезонов в «Манчестер Юнайтед», правда, последний из них он отыграл за другой клуб на правах аренды. Летом 2022-го манкунианцы отправили центрального защитника в «Марсель». А через год отпустили свободным агентом. Ивуариец подписал контракт с «Бешикташем». Но в Турции пробыл всего на полгода – был отстранён за слабую игру и плохое влияние на атмосферу в команде, и с января 2024-го Бейи выступает в Испании за «Вильярреал». Кстати, из этого испанского клуба Эрик и переходил в своё время в «МЮ». В нынешнем сезоне у Бейи всего 12 матчей, в основе – восемь.

Виктор Линделёф, 30 лет

Линделёф – один из трёх игроков стартового состава с финала Лиги Европы, кто до сих пор выступает за «Манчестер Юнайтед». Этот сезон стал уже восьмым для центрального защитника в рядах манкунианцев после перехода из «Бенфики» за € 35 млн. Пока у Виктора только два кубковых трофея в Англии. Но есть вторая попытка в ЛЕ. В текущем сезоне шведский легионер принял участие в 24 матчах, с первых минут выходил на поле 11 раз. Наверняка сыграл бы больше, если бы не выбывал трижды из-за повреждений.

Люк Шоу, 29 лет

Левый защитник Шоу, как и Линделёф, был в основе «Манчестер Юнайтед» в той встрече с «Вильярреалом» и по-прежнему выступает за манкунианцев. Его карьера в клубе насчитывает уже 11 лет – покупали Люка у «Саутгемптона» за € 37,5 млн. Шоу побеждал в Лиге Европы с «МЮ» ещё в 2017 году, а всего взял с командой три трофея. В нынешнем сезоне защитник играет мало. У него только 11 матчей, в стартовый состав он попал лишь четыре раза. Причина – переизбыток травм. Шоу выбывал надолго из-за повреждений колена и берцовой кости, а также из-за мышечной травмы. В такой ситуации непросто набрать форму.

Поль Погба, 32 года

Погба вернулся в «МЮ» в 2016-м и отыграл за команду шесть лет. Уникальный случай, конечно: манкунианцы потеряли полузащитника, не получив ни евро, чтобы затем выкупить его у «Ювентуса» за € 105 млн. А в 2022-м француз опять ушёл из «МЮ» на правах свободного агента… в туринский клуб. Но второй приход в «Ювентус» не добавил Полю славы. Наоборот, окончательно разрушил его карьеру. Травмы, проблемы с дисциплиной и, наконец, допинг. Погба дисквалифицировали на четыре года (после апелляции срок сократили до полутора лет). В марте 2025-го он уже мог начать играть, однако до сих пор не нашёл новый клуб. Ходили слухи о третьем пришествии француза в «МЮ», его приглашали в МЛС и даже в «Зенит». Впрочем, маловероятно, что победитель ЧМ-2018 ещё выступит на топ-уровне.

Скотт Мактоминей, 28 лет

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» вполне мог бы провести всю карьеру в родном клубе, но прошлым летом манкунианцы решили продать шотландца. «Наполи» выкупил Мактоминея, заплатив € 30,5 млн. Пока складывается ощущение, что от трансфера выиграли только итальянская команда и сам полузащитник. Скотт выдаёт отличный сезон в Неаполе, в 35 матчах забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Мактоминей в шаге от чемпионского титула. Это случится, если «Наполи» в последнем туре Серии А победит дома «Кальяри» или наберёт очков не меньше, чем «Интер».

Бруну Фернандеш, 30 лет

Четыре года назад Фернандеш был капитаном «МЮ» в финале Лиги Европы, и сейчас – тоже. Это третий игрок из футболистов той основы, продолжающих выступления за манкунианцев. Бруну уже пять с половиной лет в «Манчестер Юнайтед» после перехода из лиссабонского «Спортинга» за € 65 млн. Пока в его коллекции трофеев только Кубок Англии и Кубок лиги. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 55 матчах, стал автором 19 голов и 19 голевых передач. Соотечественник Фернандеш – ключевая фигура для тренера Рубена Аморима.

Эдинсон Кавани, 38 лет

В матче с «Вильярреалом» Кавани забил единственный гол манкунианцев, отличившись при счёте 0:1 с паса Мактоминея. Тогда уругвайцу было уже 34 года, и он проводил свой первый из двух сезонов за «МЮ». Летом 2022-го английский клуб отпустил возрастного нападающего свободным агентом. Эдинсон отыграл год за «Валенсию», после чего отправился в Аргентину – подписал контракт с «Бока Хуниорс», который осенью 2024-го был продлён до конца 2026-го. С командой Кавани дошёл до финала Кубка Либертадорес, где его команда уступила «Флуминенсе». В сезоне-2025 у форварда пока лишь 2+2 в 14 матчах.

Мэйсон Гринвуд, 23 года

Когда «МЮ» рубился в финале с «Вильярреалом», воспитаннику манкунианцев было всего 19 лет. Казалось, в лице Гринвуда команда получит звезду на годы. Но сложилось всё не так, как ожидали. В январе 2022-го форвард был отстранён после ареста из-за подозрений в изнасиловании. В феврале 2023-го обвинения с Мэйсона сняли, тем не менее клуб продолжил собственное расследование. В августе «Манчестер Юнайтед» избавился от Гринвуда. Форвард пропустил полтора года и ушёл в аренду в «Хетафе», чтобы вернуть прежнюю форму. В Испании сыграл так, что «Марсель» решил выкупить его за € 26 млн. В нынешнем сезоне у англичанина 22+6 в 36 матчах.

Маркус Рашфорд, 27 лет

Рашфорд – ещё один талантливейший воспитанник «Манчестер Юнайтед», чья карьера в какой-то момент повернула не туда. Маркус играл за родной клуб до февраля 2025-го, однако в последнее время всё хуже, а с приходом Аморима и вовсе оказался лишним. В итоге в зимнее трансферное окно он был отдан в аренду «Астон Вилле». При Унаи Эмери у нападающего 17 матчей, четыре гола и шесть голевых передач. Очевидно, там он почувствовал себя комфортнее, чем в «МЮ». Будущее Рашфорда в родной команде под вопросом. Известно, что на англичанина нацелена «Барселона».

Тренер. Уле-Гуннар Сульшер, 52 года

Легенда «Манчестер Юнайтед» вернулся в клуб в конце 2018-го, откликнувшись на предложение принять команду. Сначала Сульшер был и. о. главного тренера, потом полноценно возглавил манкунианцев. Норвежец занимал с «МЮ» второе место в АПЛ, доходил до финала Лиги Европы, однако не сумел выиграть ни одного трофея. После трансфера Криштиану Роналду результаты ухудшились, и всё закончилась отставкой Сульшера в ноябре 2021-го. Потом Уле-Гуннар взял долгую паузу. Только в январе 2025-го вернулся к работе, став тренером «Бешикташа». Поднял стамбульцев с шестого места на четвёртое и на данный момент выводит команду в Лигу Европы.