Карасёв сделал «Спартак» самым везучим. Таблица ошибок судей РПЛ

В Премьер-Лиге прошло 29 туров. Её таблица практически сформировалась. Как и наша совместная с экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым — с судейскими ошибками. В минувший уикенд ляпов было не так много. Но если бы их вообще не случилось, вы сейчас данный текст не читали бы. Продолжаем подводить итоги.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки судей в 29-м туре
Случилось несколько повлиявших на результат грубых недочётов. Во-первых, Иван Абросимов ошибочно показал вторую жёлтую Хуану Босельи из «Пари НН» в конце первого тайма матча с «Факелом». Во-вторых, Сергей Карасёв сделал то же самое по отношению к Фернандо Костанце из «Крыльев» на 50-й минуте игры со «Спартаком». Для самарцев то удаление стало вторым — и предрешило результат.
«На 50-й минуте Карасёв ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, однако в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось».
Таблица ошибок судей после 29 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Химки»
|4
|0
|-4
|«Динамо» Москва
|3
|0
|-3
|«Оренбург»
|3
|1
|-2
|«Динамо» Махачкала
|3
|2
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Крылья Советов»
|4
|4
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Зенит»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|2
|2
|+1
|«Пари НН»
|3
|4
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Спартак»
|0
|3
|+3
|«Локомотив»
|0
|4
|+4