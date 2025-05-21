Карасёв сделал «Спартак» самым везучим. Таблица ошибок судей РПЛ

В Премьер-Лиге прошло 29 туров. Её таблица практически сформировалась. Как и наша совместная с экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым — с судейскими ошибками. В минувший уикенд ляпов было не так много. Но если бы их вообще не случилось, вы сейчас данный текст не читали бы. Продолжаем подводить итоги.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки судей в 29-м туре

Случилось несколько повлиявших на результат грубых недочётов. Во-первых, Иван Абросимов ошибочно показал вторую жёлтую Хуану Босельи из «Пари НН» в конце первого тайма матча с «Факелом». Во-вторых, Сергей Карасёв сделал то же самое по отношению к Фернандо Костанце из «Крыльев» на 50-й минуте игры со «Спартаком». Для самарцев то удаление стало вторым — и предрешило результат.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «На 50-й минуте Карасёв ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, однако в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось».

Таблица ошибок судей после 29 туров