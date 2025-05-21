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РПЛ, таблица ошибок судей после 29 туров: против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо

Карасёв сделал «Спартак» самым везучим. Таблица ошибок судей РПЛ
Георгий Илющенко
РПЛ, таблица ошибок судей после 29 туров
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Практически полная таблица за весь чемпионат.

В Премьер-Лиге прошло 29 туров. Её таблица практически сформировалась. Как и наша совместная с экс-арбитром РПЛ Игорем Федотовым — с судейскими ошибками. В минувший уикенд ляпов было не так много. Но если бы их вообще не случилось, вы сейчас данный текст не читали бы. Продолжаем подводить итоги.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Подробный разбор судейства в 29-м туре от Федотова:
«Плохо, что такое происходит в конце чемпионата». Разбор судейства в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Плохо, что такое происходит в конце чемпионата». Разбор судейства в 29-м туре РПЛ

Ошибки судей в 29-м туре

Случилось несколько повлиявших на результат грубых недочётов. Во-первых, Иван Абросимов ошибочно показал вторую жёлтую Хуану Босельи из «Пари НН» в конце первого тайма матча с «Факелом». Во-вторых, Сергей Карасёв сделал то же самое по отношению к Фернандо Костанце из «Крыльев» на 50-й минуте игры со «Спартаком». Для самарцев то удаление стало вторым — и предрешило результат.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«На 50-й минуте Карасёв ошибочно показал вторую жёлтую игроку «Крыльев» Костанце. Да, Зобнин играл в мяч, но у соперника не было безрассудных действий. Был контакт, однако в воздухе и незначительный — оба дорисовали. А уже на газоне никакого наступа и додавливания не случилось».

Таблица ошибок судей после 29 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Химки»40-4
«Динамо» Москва30-3
«Оренбург»31-2
«Динамо» Махачкала32-2
«Акрон»20-2
«Крылья Советов»440
«Ростов»220
«Зенит»110
«Рубин»000
ЦСКА01+1
«Ахмат»22+1
«Пари НН»34+1
«Краснодар»01+1
«Факел»13+2
«Спартак»03+3
«Локомотив»04+4
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