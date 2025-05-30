Новый формат, рекорд Ямаля и уникальный финал. Как хорошо вы следили за этим сезоном ЛЧ?

Финал Лиги чемпионов уже на носу! Этот сезон выдался незабываемым и подарил любителям футбола множество крутых событий и самых интересных сюжетных линий. За звание сильнейшего клуба Европы сразятся «ПСЖ» и «Интер», но это вы и так знаете. Поэтому мы подготовили куда более сложные вопросы, чтобы проверить, как внимательно вы следили за этим розыгрышем любимого турнира.

В чём заключаются особенности нового формата? Кто стал лучшим на общем этапе? Кому удалось забить больше всех голов? Почему финальное противостояние стало особенным ещё до начала матча? Впереди 12 вопросов, на каждый из которых есть только один правильный вариант ответа. Разогрев к главной игре ЛЧ объявляется открытым. Поехали!

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