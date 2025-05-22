Аномальный исход «чемпионата Москвы» в РПЛ. Лучший клуб пропустил больше, чем забил!

Каждый год после финиша РПЛ мы подводим итоги «чемпионата Москвы». Поскольку столичных клубов в нашем чемпионате сразу несколько, их дерби можно выделить как отдельный турнир. В нынешнем сезоне «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» уже сыграли все матчи между собой, так что нет необходимости ждать 30-го тура. Какая команда завоевала виртуальное золото «чемпионата Москвы» в 2025 году и кто стал лучшим бомбардиром?

Рассказываем в этом материале.

Для начала – о лучших бомбардирах и ассистентах. В этом сезоне РПЛ в столичных дерби больше всего забили два нападающих. У Дмитрия Воробьёва из «Локомотива» и Манфреда Угальде из «Спартака» по пять мячей. При этом Воробьёв распределил свои голы более равномерно. Он в каждом круге поразил по разу ворота московского «Динамо», отличился также в домашнем матче со «Спартаком», а в 29-м туре оформил дубль в ворота ЦСКА. Угальде же выстрелил покером в дерби с железнодорожниками в ноябре 2024-го. Кроме того, костариканец один раз огорчил «Динамо». Далее в списке снайперов идут Эсекьель Барко из «Спартака» с четырьмя голами (правда, три из них с пенальти), а также Сауль Гуарирапа из ЦСКА и Хорхе Карраскаль из «Динамо» – с тремя.

Что касается соревнования ассистентов, то в нём победил Сергей Пиняев из «Локомотива» с тремя голевыми пасами. По два раза отдавали результативные передачи в дерби его одноклубник Алексей Батраков, спартаковец Маркиньос и Карраскаль.

А вот как завершился «чемпионат Москвы» для самих команд:

4-е место. «Спартак» – 7 очков

Деян Станкович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Москва была красно-белой – «Спартак» занял первое место, набрав 12 очков из 18 возможных и не потерпев ни одного поражения в дерби. Тогда команду подвели выступления в матчах с нестоличными клубами. Теперь же всё наоборот. При Деяне Станковиче «Спартак» — худший в споре московских коллективов. Если бы успешнее играл с соседями-конкурентами, точно был бы в тройке по итогам сезона РПЛ.

Красно-белые взяли только очко во встречах с «Динамо»: дома сыграли вничью 2:2, а на выезде уступили со счётом 0:2. Кроме того, «Спартак» обменялся победами с ЦСКА (2:0 на чужом поле и 1:2 на своём) и «Локомотивом» (1:3 в гостях и 5:2 дома). Таким образом, команда Станковича заработала семь очков, но хотя бы разница мячей у неё не отрицательная благодаря разгрому железнодорожников – 11:11.

3-е место. «Динамо» – 7 очков

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Марцела Лички, завершающая сезон РПЛ под руководством Ролана Гусева, также не феерила в дерби – набрала семь очков. Лучше всего «Динамо» сыграло со «Спартаком» (2:2 на выезде и 2:0 дома). Помимо этого, бело-голубые обменялись победами с «Локомотивом»: обыграли железнодорожников на своём поле – 3:1, но уступили на чужом – 1:2. А вот матчи с ЦСКА не удались. В них динамовцы проиграли, как дома (1:2), так и на выезде (1:3). Разница мячей, как и у «Спартака», нулевая – 10:10. «Динамо» выше в таблице благодаря преимуществу в личных встречах.

2-е место. ЦСКА – 10 очков

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марко Николич, руководивший столичной командой, как и Станкович, первый сезон, выступил в «чемпионате Москвы» получше соотечественника. Хотя ЦСКА со «Спартаком» обменялись победами. Армейцы уступили дома со счётом 0:2, но выиграли в гостях – 2:1. Главным клиентом красно-синих было «Динамо». В «братских дерби» ЦСКА взял максимум (2:1 на чужом поле и 3:1 на своём). «Локомотиву» команда его бывшего тренера Николича проиграла дома – 0:1, а в выездном матче была зафиксирована ничья 2:2. Армейцы заработали 10 очков и положительную разницу мячей – «+1» (9:8).

1-е место. «Локомотив» – 10 очков

Михаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» – чемпион Москвы. Несмотря на то что финиширует в РПЛ ниже всех столичных клубов! Михаил Галактионов и его команда сделали выводы из неудач в дерби прошлого сезона, когда набрали всего три очка и заняли последнее место. Впрочем, парадокс ситуации в том, что железнодорожники – единственные, у кого отрицательная разница мячей – «-1» (11:12).

Лучше всего «Локомотив» сыграл с ЦСКА – 1:0 на выезде и 2:2 дома. А с остальными московскими командами красно-зелёные обменялись победами. «Спартак» одолели на своём поле – 3:1, однако были разгромлены на чужом – 2:5. «Динамо» тоже уступили на выезде – 1:3, но взяли реванш дома – 2:1. Итого – 10 очков. Согласно регламенту РПЛ, в случае равенства очков выше в таблице та команда, что имеет преимущество по «личкам». Поэтому «Локомотив» опережает ЦСКА. В следующем сезоне железнодорожники будут защищать титул чемпионов Москвы, по-видимому, уже в турнире из пяти клубов – в РПЛ рвётся «Торпедо».