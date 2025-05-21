Неожиданный поворот в саге Вендела! Почему трансфер из «Зенита» отменился спустя 4 месяца?

Кажется, таких историй в российском футболе ещё не было. «Зенит» совершил камбэк сезона! Причём не на поле, а на трансферном рынке. Петербургский клуб уже фактически попрощался с Венделом, о чьём переходе в «Ботафого» было объявлено ещё в начале 2025 года, и отпустил полузащитника досрочно в Бразилию восстанавливаться от травмы. Но оказалось, что звезда сине-бело-голубых никуда не уходит, по крайней мере, точно не в команду из Рио-де-Жанейро.

Напомним, в зимнее окно «Зенит» провернул, по сути, обмен игроками с «Ботафого». Петербуржцы выкупили у чемпиона Бразилии и победителя Кубка Либертадорес его самую яркую звезду – Луиса Энрике, заплатив, по данным Transfermarkt, € 33 млн. Клуб из Рио-де-Жанейро, в свою очередь, закрыл позицию правого вингера трансфером зенитовца Артура за € 10 млн. А о переходе Вендела за € 20 млн участники сделки договорились на лето, чтобы центрхав помог сине-бело-голубым защитить чемпионский титул. Тогда, конечно, никто и предположить не мог, что эта помощь окажется минимальной. Матч со «Спартаком» в Москве Вендел пропустил, схватив глупую красную карточку в Воронеже, а на финише чемпионата России выбыл из-за повреждения.

Неделю назад Вендел, собрав 10 чемоданов, улетел лечиться в тёплую Бразилию под наблюдением врачей «Ботафого». Тогда же появилась информация, что он уже не вернётся в Санкт-Петербург. Действительно, какой в этом смысл, если раньше июня полузащитник не восстановится? Возможно, в «Зените» рассчитывали, что Вендел сыграет в Суперфинале Кубка России, однако вылет команды Сергея Семака из турнира сделал эти надежды бессмысленными. Тогда удивили только слова руководителя клуба Александра Медведева, ответившего на вопрос о будущем бразильца фразой «ещё как вернётся». Непонятно было – для чего. Судя по всему, Медведев уже знал, что произойдёт.

И вот – новый поворот. Сегодня стало известно, что «Ботафого» и «Зенит» расторгли трансферный договор. По информации «Спорт-экспресса», это произошло из-за финансовых проблем у владельца клуба из Рио-де-Жанейро Джона Текстора, который в сложившихся обстоятельствах отказывается от многих сделок. Медведев подтвердил, что переход Вендела действительно не состоится. Полузащитник остаётся на контракте с сине-бело-голубыми и летом начнёт в Санкт-Петербурге подготовку к новому сезону.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, у «Ботафого» своя версия причин случившегося. Клуб из Рио-де-Жанейро выступил с заявлением на официальном сайте:

«По геополитическим причинам трансфер не может быть завершён. Владельцы российского клуба были включены в международный санкционный список, который запрещает любые транзакции в соответствии с законодательством США, особенно с учётом того, что Джон Текстор, мажоритарный акционер нашего клуба, – гражданин США.

«Ботафого» благодарит «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение в ходе переговорного процесса. Это подтверждает его величие. Клуб выражает Венделу свою благодарность за его образцовое отношение и желание носить эту футболку, желает ему успехов в продолжении карьеры. «Ботафого» продолжает активно действовать на рынке и ищет усиление на следующее трансферное окно и оставшуюся часть сезона 2025 года».

На первый взгляд заявление «Ботафого» выглядит странным. Ведь санкции не помешали провести транши после переходов Луиса Энрике и Артура, о которых, как и о трансфере Вендела, договорились зимой. А если «Зенит» ещё не заплатил все деньги за Луиса Энрике, отправив только часть средств, то как собирается решать проблему клуб из Рио-де-Жанейро? Вопрос более чем на миллион.

Для «Зенита» возвращение Вендела – безусловно, хорошая новость. Сколько бы ни говорили о недостатке мотивации у бразильцев команды, полузащитник доказывает класс своей статистикой. До прошлого тура он с 10 голевыми передачами делил первое место в списке лучших ассистентов РПЛ с Бителло из московского «Динамо». Бразилец лидирует в этом сезоне в составе сине-бело-голубых по количеству созданных голевых моментов, второй по точным передачам на чужой трети и в тройке – по пасам под удар. В тренерском штабе «Зенита» называли Вендела самым сильным игроком команды, а Вильям Оливейра (ассистент Семака) вообще утверждал, что хавбек по своим качествам мог бы играть за «Реал», если бы «его голова была занята только футболом».

Другое дело, что Вендел уже настроился на уход из «Зенита». Поэтому летом точно стоит ждать очередных новостей о возможном трансфере звезды РПЛ в какой-нибудь бразильский, азиатский или европейский клуб. Состоится ли новая продажа полузащитника, зависит, разумеется, от финансовых условий, но даже € 20 млн казались маленькой суммой за Вендела, исходя из его уровня.

Что до Текстора, то этот американский бизнесмен, помимо «Ботафого», владеет французским «Лионом» и бельгийским «Моленбеком», кроме того, он входит в число акционеров английского «Кристал Пэлас». Естественно, между клубами совершаются трансферы на нужных Джону условиях. Например, «Лион» на фоне проблем с финансовым фэйр-плей покупал недорого звёзд «Ботафого», а чемпиона мира Тьяго Альмаду, чья стоимость оценивается в € 25-27 млн, просто арендовал в январе этого года. По данным L’Équipe, Текстор хочет, чтобы аргентинец летом вернулся в «Ботафого» и помог команде на клубном чемпионате мира, а потом планирует продать Альмаду в Европу и каким-то образом помочь вырученными средствами «Лиону».

Джон Текстор Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Тем временем под вопрос поставлено будущее участие в Лиге Европы «Кристал Пэлас», выигравшего Кубок Англии, из-за того, что этот клуб и «Лион» (также попавший в еврокубки) объединяет фигура владельца. По данным Football Insider, Текстор пытается приобрести контрольный пакет акций «Кристал Пэлас», но ему для этого не хватает средств. В мае появилась информация, что у компании Текстора Eagle Football Group, контролирующей его футбольные клубы, возникли проблемы с правительством Великобритании из-за задержки с предоставлением финансовых отчётов.

Тем временем фанаты французского клуба устроили на финише сезона акцию протеста против Текстора на фоне слухов о том, что их клуб может быть переведён в Лигу 2 из-за долгов. Болельщики «ткачей» вывесили баннер: «От гордости – до позора… Не будет никаких денег в конце сезона. «Моленбек»? «Ботафого»? «Лион»? Кто окажется неудачником?»

В общем, есть все основания думать, что в истории с Венделом проблема всё же не в санкциях.