«Ливерпуль» заменил Трента ещё до его ухода. Трансфер Фримпонга — и логичный, и странный

Жереми Фримпонг — первый новичок «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. Об этом ещё не объявили официально, но информацию подтвердили ведущие инсайдеры. В том числе Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн. Сообщается, что англичане заплатят «Байеру» около € 35 млн — сумму выкупа, прописанную в контракте футболиста.

Жереми Фримпонг Фото: Alex Grimm/Getty Images

Этот трансфер выглядит одновременно и логичным, и странным. Начнём с очевидного. «Ливерпуль» покидает Трент, которого «Реал» забрал бесплатно. Мы уже писали, почему этот переход не предательство, но тут могут быть разные мнения. В любом случае позиция правого защитника явно требовала усиления. Ведь к Джо Гомесу очень много вопросов по игре, а 21-летний воспитанник Брэдли круто подменял Трента в прошлом сезоне и на днях выдал ассист после красивого прохода, но в целом в этом сезоне был не так убедителен плюс выпадал из-за травм.

Вполне объяснимо, что «Ливерпуль» пошёл именно за игроком на эту позицию (возможно, самую проблемную). Можно сказать, что одного правого защитника с креном в атаку заменил другой правый защитник с креном в атаку. А вот дальше начинаются различия, которые вызывают вопросы. Фримпонг — принципиально другой футболист по сравнению с Трентом. Общее у них только то, что они плохо обороняются.

Трент Александер-Арнольд Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Трент воспринимается как человек-навес. Его фишка — длинные передачи верхом. Как правило, диагональные. Англичанин превратился в плеймейкера на фланге защиты. Его 64 ассиста стали рекордом для защитников за всю историю АПЛ. А если брать период с момента дебюта Трента, то больше голевых передач только у двух футболистов — у вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и полузащитника «Сити» Кевина Де Брёйне.

У Opta есть достаточно красноречивая инфографика. На первой картинке все длинные передачи Трента в этом чемпионате Англии, а на второй — все длинные передачи Фримпонга в этом чемпионате Германии (красные стрелочки — точные, серые — неудачные). Выглядит показательно, если учитывать, что они отыграли практически одинаковое количество минут (2322 и 2332).

Длинные передачи Трента Александер-Арнольда в АПЛ-2024/2025 Фото: Скриншот

Длинные передачи Жереми Фримпонга в Бундеслиге-2024/2025 Фото: Скриншот

Фримпонг — электричка. По количеству рывков он стал вторым в этом сезоне Бундеслиги — 1021 (больше спринтов только у Ридле Баку из «РБ Лейпциг» — 1031). Жереми привык тащить мяч по флангу. Защитник часто упирается в лицевую линию и отдаёт катбэки (передачи с фланга низом на второй темп атаки). Непонятно, как именно будут сочетаться качества Фримпонга с игрой «Ливерпуля». И прежде всего с манёврами Салаха. Главная звезда команды, несмотря на возраст, выдал лучший сезон в карьере. И забеги по правому флангу — это то, что оставляли как раз египтянину.

Можно представить, что Салах теперь будет чаще стартовать в центре поля, освобождая фланг для набегов Фримпонга. Только вот в целом «Ливерпуль» выглядит сильной и выстроенной командой, а не такой, которую нужно пересобирать. Объяснимо, почему «Ливерпуль» не пошёл за игроками с профилем Трента. Таких футболистов просто мало, и они наверняка будут уступать воспитаннику «Ливерпуля» в плане созидания. Тут альтернативой казалась не копия Трента, а защитник с хорошими оборонительными навыками. Если верна информация, что в команду придёт ещё и левый защитник «Борнмута» Милош Керкез, который тоже склонен к игре в атаке, то на двух игроков центра обороны «Ливерпуля» будет приходиться огромное давление.

Вирджил ван Дейк и Ибраима Конате Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

И всё же покупка Фримпонга по состоянию на сегодня выглядит для «Ливерпуля» скорее удачной, чем наоборот. Просто потому, что в условиях рынка € 35 млн за игрока — это немного для АПЛ. Тем более за футболиста, который был одним из ключевых для «Байера» последние два года. Фримпонг привык играть при Хаби Алонсо с пятёркой защитников, но до этого он играл в четвёрке, как это будет в «Ливерпуле» у Слота. Кстати, у нидерландского тренера отлично получается раскрывать соотечественников. Ван Дейк остался настолько же хорош, а Райан Гравенберх и Коди Гакпо показали лучший футбол в карьере.

И ещё один нюанс, который невозможно измерить, в отличие от стоимости трансфера или количества навесов. «Ливерпуль» получает одного из самых мемных футболистов Бундеслиги. Фримпонг — из тех игроков, кто даже из обычного интервью делает шоу. Может в прямом эфире внезапно похвалить ведущего за цвет куртки и облокотиться на него по-дружески. Часто шутит и смеётся, причём весьма заразительно.

Репортёр и Жереми Фримпонг Фото: Кадр из трансляции

Необычные празднования голов — это тоже про него. Как и танцы в раздевалке. Ну и, конечно, приколы над партнёрами. Например, в нидерландских соцсетях разошлось, как Фримпонг в сборной приветствует Гакпо, пародируя скаузерский акцент. Вероятно, новичку «Ливерпуля» потребуется время, чтобы освоиться, но, когда это произойдёт, он наверняка будет прикалываться и над собой, и над партнёрами. Good vibes («хорошие вайбы») — так он это называет.