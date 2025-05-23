Судьба скудетто, спецагент «Ромы» и «деревянные» матчи. Всё о решающем туре Серии А

В чемпионате Италии остался всего один тур, но почти ничего не решено. Кто станет чемпионом? Кто сыграет в Лиге чемпионов? Кто вылетит? Ответы на эти вопросы мы можем получить в ближайший уикенд. А можем и не получить! В Италии всё настолько запутано, что, возможно, 38 туров не хватит, чтобы разрешить все интриги.

Скудетто: в Неаполь или в Милан?

Италия дала Европе самую жаркую чемпионскую гонку. «Наполи» и «Интер» идут нос к носу. Между командами всего одно очко. В 37-м туре матчи «Парма» — «Наполи» и «Интер» — «Лацио» шли параллельно, и нужна была вторая пара глаз, чтобы за всем уследить. Оторваться оказалось невозможно!

«Наполи» Антонио Конте не в лучшей форме. Команда не играет в еврокубках, но к концу сезона всё равно подустала. В последних двух турах она сыграла вничью — с «Дженоа» и «Пармой». Эти клубы тренируют бывшие «нерадзурри» Патрик Виейра и Кристиан Киву соответственно. И они сделали всё, чтобы помочь бывшей команде. «Дженоа» и «Парма» буквально вынули из «Наполи» душу.

Первой осечкой конкурента «Интер» воспользовался. А дальше был остросюжетный матч с «Лацио». Миланцы дважды выходили вперёд — но оба раза ветеран Педро возвращал «Лацио» в игру. Тот самый Педро, который работал с Антонио Конте в «Челси». Теперь он помогает своему бывшему коучу дистанционно.

В концовке «Интер» мог вырвать победу. Отличный момент был у Марко Арнаутовича. Плюс имел возможность забить Франческо Ачерби, который наловчился играть у чужих ворот в матче с «Барселоной». Но в итоге — 2:2.

Теперь всё в руках «Наполи». Они будут играть дома с соседями по югу — «Кальяри». Сардинцы уже обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон, так что никакой турнирной мотивации у них нет. Плюс в «Кальяри» играют сразу несколько футболистов с неаполитанским прошлым. Себастьяно Луперто — воспитанник «Наполи», Леонардо Паволетти когда-то выступал за этот клуб, пусть и недолго. Джанлука Гаэтано вообще «Наполи» принадлежит, в «Кальяри» в аренде.

А ещё есть голкипер Элиа Каприле. Он не просто принадлежит «Наполи» — играл за этот клуб в первой части сезона (четыре матча в Серии А плюс два – в Кубке Италии). Так что если команда Конте станет чемпионом, то чемпионом станет и Каприле. Тут впору говорить о конфликте интересов. Очень любопытно, сыграет ли Элиа на стадионе имени Марадоны. И если сыграет, то как.

«Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Комо». Команде Сеска Фабрегаса уже ничего не надо. Она не вылетает, но и еврокубки ей не светят. И тем не менее «Комо» — очень крепкий соперник, одна из самых ярких команд Италии без приставки «топ». Нико Пас, если выйдет на поле, наверняка постарается «продать» себя подороже. Уже давно говорят, что его очень хочет купить «Интер». Да и «Реал», воспитанником которого является Пас, вроде как думает над тем, чтобы вернуть парня в Мадрид.

Матчи «Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер» вынесли на пятницу. Во-первых, потому что у «Интера» впереди финал Лиги чемпионов. А во-вторых, потому что возможен «золотой» матч. Да-да, в пятницу мы можем не узнать имя чемпиона! Если «Наполи» проиграет, а «Интер» сыграет вничью, будет дополнительный матч за скудетто. Предварительно он запланирован на понедельник — 26 мая.

С трудом верится, что в последнем туре «Наполи» и «Интер» на двоих возьмут всего одно очко. Так что, вероятнее всего, в пятницу мы всё же узнаем, кто станет чемпионом. А если вдруг нет и дело дойдёт до «золотого» матча, то мы получим самый легендарный сезон Серии А! Как минимум — в XXI веке. А может, и за всю историю.

Битва за Лигу чемпионов

Первые три места заняты. Их забронировали «Наполи», «Интер» и «Аталанта». А вот на четвёртое место — последнее, которое даёт путёвку в ЛЧ — сразу три претендента: «Ювентус», «Рома» и «Лацио».

«Лациале» выдали эпический матч с «Интером» – дважды отыгрались, помешали миланцам выйти на первое место и забрали одно очко. Однако прямо сейчас команда Марко Барони идёт в зоне Лиги конференций — на шестом месте. То есть по окончании сезона «Лацио» может оказаться либо в ЛЧ, либо в ЛЕ, либо в ЛК. Вот такой разброс!

В последнем туре лазурные римляне дома играют с «Лечче». «Лечче» предельно мотивирован, так как борется за выживание. Но предельно мотивирован и «Лацио». Чтобы занять четвёртое место и попасть в Лигу чемпионов, команде Марко Барони нужно выиграть свой матч, а также рассчитывать на осечки конкурентов. «Рома» должна потерять очки во встрече с немотивированным «Торино», а «Ювентус» — проиграть «Венеции» с 19-го места.

Борьба «Ромы» за Лигу чемпионов — отдельный невероятный сюжет. В начале сезона команда пережила настоящий ад. С диким скандалом уволили Даниэле Де Росси. Потом случился Иван Юрич, которого отправили с обходным листом всего через полтора месяца после назначения. И тут возник благородный образ Клаудио Раньери. Легенда, патриарх итальянского футбола возобновил карьеру ради любимой «Ромы» и поднял её со дна.

Ещё красивее, что помочь «джалоросси» в борьбе за ЛЧ может ещё один «романиста» — Эусебио Ди Франческо. Сейчас он тренирует «Венецию». И для сохранения места в Серии А его команде необходимо обыграть «Ювентус», который опережает «Рому» на одно очко.

В последний раз «Рома» играла в ЛЧ как раз под руководством Ди Франческо, это был сезон-2018/2019. А за год до того, в сезоне-2017/2018, римляне с тем же тренером совершили величайший камбэк в противостоянии с «Барселоной» (1:4, 3:0) и дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где шумно вылетели от «Ливерпуля» (2:5, 4:2).

Спастись «Венеции» будет очень трудно. Даже победа в матче с «Юве» не гарантирует им место в Серии А. Однако шанс помочь любимой «Роме» у Эусебио Ди Франческо есть. Для этого может хватить даже ничьей. Хотя, разумеется, добыть её будет нелегко.

«Ювентус» — самая серая команда из трёх претендентов на ЛЧ. Но она набирает очки. Игор Тудор добавил дисциплины после Тьяго Мотты. «Юве» стал намного строже — и на поле, и, видимо, в раздевалке. Вернулись вайбы Макса Аллегри: смотреть матчи «бьянконери» трудно, из яркого там только причёска Уэстона Маккенни — однако результат команда добывает.

Каким бы проблемным ни был «Юве», обыграть по заказу команду из зоны вылета он способен. Класса для этого достаточно. Другое дело, что даже место в ЛЧ не гарантирует Тудору сохранение работы. Всё активнее пишут, что Антонио Конте может покинуть «Наполи». И «Ювентус» вроде как уже на изготовке. Так что если туринцы всё-таки пробьются в Лигу чемпионов, большой вопрос, с каким тренером они будут там играть.

«Золотой» матч наоборот

Несколько лет назад в Италии провели отличную реформу. В случае равенства очков после 38 туров у команд, которые занимают первое и второе места, назначают «золотой» матч. То есть чемпиона определяют не по дополнительным показателям, а на поле. Две лучшие команды играют друг с другом.

Такая же история и с борьбой внизу. Если у команд с 17-го (последняя спасительная строчка) и 18-го (уже зона вылета) мест поровну очков, они тоже играют друг с другом за право остаться в Серии А. И если «золотых» матчей в Италии пока не было, то матч за спасение был. Для доступности назовём его «деревянным». В июне 2023-го «Специя» и «Верона» сыграли в городе Сассуоло. «Верона», в составе которой был «любимец» болельщиков ЦСКА Адольфо Гайч, победила 3:1 и осталась в Серии А. А «Специя» улетела во второй дивизион.

Похожая судьба, только уже без Гайча, может ждать «Верону» и в этом сезоне. Возможен вариант, при котором после 38-го тура сразу у четырёх команд, борющихся за выживание, будет одинаковое количество очков! По 34 очка могут набрать «Парма», «Лечче», «Эмполи» и «Верона». И если так случится, «Верона» и «Парма» будут играть стыковые матчи. Именно матчи — их будет два. Один – на поле «Пармы», другой — на поле «Вероны».

Увидеть такое было бы очень круто, ибо расклад рисуется по-настоящему уникальный. Но реализуется он навряд ли. Например, «Лечче», чтобы набрать 34 очка, надо в гостях победить «Лацио», который бьётся за Лигу чемпионов. А «Парме» — на выезде сыграть вничью с «Аталантой». Бергамаски уже обеспечили себе третье место, глобально им ничего не надо. Да и «Парма» крепка. Это показал в том числе и последний матч с «Наполи». Однако всё равно рассчитывать даже на ничью в Бергамо команде Кристиана Киву будет сложно.

В самом выигрышном положении среди команд, которые ещё не спаслись от вылета, «Верона». У неё 34 очка, и она поедет в гости к «Эмполи». Хозяева на 18-м месте, у них 31 очко. Матч в Тоскане суперважен для обеих команд, но запас очков у «Вероны» побольше, это очень важно. Так что даже в случае поражения бывший клуб Руслана Нигматуллина имеет неплохие шансы на сохранение прописки в Серии А.

Кстати, есть ещё вариант, при котором будут сыграны «деревянные» матчи — между 17-й и 18-й командами. Сейчас на 17-м месте «Лечче», на 18-м — «Эмполи». У обеих команд по 31 очку. Если обе в 38-м туре проиграют, а «Венеция» не выиграет у «Ювентуса», то «Эмполи» и «Лечче» сойдутся в стыках за то, чтобы не вылететь.

Если же «Лечче» и «Эмполи» в своих матчах сыграют вничью, а «Венеция» вдруг победит «Юве», тогда сразу у трёх команд (с 17-го по 19-е место) будет по 32 очка!

В общем, внизу таблицы — там, где у итальянского футбольного сапога находится каблук, всё очень-очень запутанно. Так что следите не только за чемпионской борьбой, не только за борьбой за зону ЛЧ, но и за рубкой внизу. Не брезгуйте! Там точно будет интересно!