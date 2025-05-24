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Краснодар — Динамо, РПЛ, 24 мая 2025: как работает Ролан Гусев, результаты, надо ли оставить его тренером, мнение, что говорит

Боссы «Динамо» должны дать Гусеву большой шанс. И никто их за это не осудит
Дмитрий Зимин
Боссы «Динамо» должны дать Гусеву большой шанс
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Ролан заслужил возможность начать следующий сезон.

Вспомните, что говорили инфлюенсеры после назначения Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Ролана поставили в период логичного окончания сезона. Шансы на чемпионство уже потеряны, из Кубка команда вылетела, а Личка уж слишком активно заговорил о желании поехать в Прагу. Клубу требовался временщик. И в таком статусе он и оказался на своём посту. Без больших предпосылок на обсуждение будущего. Многие уже даже предрекали динамовцам ненапряжный финиш, где расслабленные легионеры будут считать дни до отпуска, а россияне — его планировать. Последние четыре матча словно стали формальностью — в этот период должен был хоть кто-то тренировать, пока руководители ищут нового тренера.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возможно, единственный человек, кто не поддержал такую концепцию, — сам Ролан Гусев. Он воспринял эту историю не как возможность потестить свои идеи на больших мастерах, дать шанс молодёжи и формально закончить сезон. Нет. Он посчитал, что эти четыре встречи — шанс для него показать свои умения не только боссам «Динамо», но и всей стране.

Оставалось главное — убедить команду поддержать это. Как бы сложно ни было. Как ты скажешь условным Биттелло, Карраскалю, Маричалю и остальным, чтобы они сохраняли максимальный настрой и форму, когда бороться уже не за что? Да, есть персональные премии и контрактные обязательства, однако всё это на бумаге. А есть настроение и эмоциональный фон, куда требовалось залезть и повлиять на него. По трём матчам мы видим, что у Гусева получилось.

Ролан Гусев с игроками «Динамо»

Ролан Гусев с игроками «Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Хотя мы разглядели это ещё в его первой встрече с «Крыльями». Много ли команд, которые остаются вдесятером и летят вырывать победу? С учётом того самого контекста, когда команда уже ни за что не борется. Полагаю, их точно не большинство. Но в их число попало «Динамо», которое после удаление Карраскаля сделало героем матча Ярослава Гладышева — тот оформил два мяча. И в целом команда выглядела организованной и мотивированной. А это не всегда считывалось даже при Личке.

Потом — встреча со «Спартаком», где результат был сделан уже в первом тайме, а во втором — убедительно сохранён. В этот момент уже включилась внутренняя уверенность. Это неизбежно и правильно: никто не предложит свою кандидатуру лучше, чем ты сам. Гусев вышел в паблик и сказал, что готов возглавить «Динамо». Кто-то воспринял это как самоуверенность. Однако, кажется, это конкретная позиция взрослого человека, который параллельно и объяснил, что изменил за это время.

Ролан Гусев
Ролан Гусев
и. о. главного тренера «Динамо»

«Вы же видите, что многое изменилось. В первую очередь — организация оборонительных действий. Как командных, так и индивидуальных. Это было одно из приоритетных решений. Далее — игровая дисциплина. И третье — самоотдача. Мы говорили ребятам, чего хотим в плане перестроения, опасались, будут ли успевать. Но есть и тактические нюансы, о которых рассказывать не хотелось бы. Мы каждый день со штабом это прорабатывали. Ребята большие молодцы, что это всё услышали и воплотили на поле».

Потом — матч с «Акроном». Много упущенных шансов в первом тайме, не лучший второй, но дальше — главное. Последние 10 минут. Что делала бы команда без мотивации? Сохранила бы результат. Ведь ничья в любом случае лучше, чем поражение. «Динамо» же понеслось вперёд вырывать победу, словно они все ещё за что-то борются. Не за условные медали, а именно за трофей. И результат был добыт уже в добавленное время. А сам Гусев после встречи якобы заявил: в играх с нами никто не должен становиться чемпионами. Эти слова направлены уже к следующему матчу с «Краснодаром», где «быкам» надо побеждать, чтобы завоевать трофей.

Нет сомнений: в 30-м туре будет драка. И дело совсем не в мести за события прошлого года. Не в желании помочь «Зениту». Полагаю, «Динамо» будет играть в том числе за веру в Ролана Гусева. Главное, чтобы не подвело судейство, ведь арбитры, как кажется со стороны, относятся к «быкам» явно лояльнее, чем к сопернику. И если команда победит ещё и там, то, полагаю, руководство в тот же день должно объявить, что именно он будет готовить команду к следующему сезону. Звать нового иностранца будет точно бессмысленно, если все увидят, что игроки приняли нового тренера и за короткое время стали с ним лучше. Плюс совсем недавно член совета директоров клуба Сергей Степашин подтвердил, что кандидатура Ролана рассматривается.

Как «Динамо» победило «Акрон»:
«Динамо» Гусева побеждает даже в оранжевом! Дожали «Акрон» в безумной концовке. Видео
«Динамо» Гусева побеждает даже в оранжевом! Дожали «Акрон» в безумной концовке. Видео

Да, можно сколько угодно говорить, что «Динамо» нужен тренер-победитель. Однако это совсем не значит, что он даст команде гарантии трофеев. А Гусев точно даст народную любовь и поддержку. Может, это сейчас и нужно?

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