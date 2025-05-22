Пророчество сбылось в финале ЛЕ! «Тоттенхэм» убрал «МЮ» и взял исторический трофей! Видео

«Тоттенхэм» – победитель Лиги Европы! «Шпоры» взяли свой второй трофей в XXI веке и первый – с 2008 года, когда завоевали Кубок лиги. Лондонцы станут ещё одним представителем Англии в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

С первых минут «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» зарубились, как в классическом английском футболе. Взаимный прессинг, множество единоборств и стандартов, использование длинных передач при развитии атаки с целью минимизировать риск. Инициатива переходила из ног в ноги – то одни владели территориальным преимуществом, то другие. Манкунианцы побольше контролировали мяч, но в основном на своей половине и в средней части поля. Команда Ангелоса Постекоглу чуть-чуть больше, чем соперник, делала передач на чужой трети. В целом при счёте 0:0 была равная игра.

Тем не менее моменты «Тоттенхэма» выглядели опаснее. Команда Рубена Аморима могла пропустить в стартовую четверть часа из-за индивидуальных ошибок. Голкипер Онана начудил на выходе после кросса Порро – быть бы голу, если бы Мазрауи не доработал эпизод до конца и не снял мяч с головы соперника. Потом Магуайр «алибистским» пасом организовал контрвыпад на собственные ворота, но сам же всё исправил, заблокировав удар.

«Манчестер Юнайтед» при продвижении мяча стремился действовать широко, используя своих латералей и вскрывая оборону «шпор» через фланги. Слева нагнетал Доргу, а вот справа особенно больно кусал «Тоттенхэм» Диалло. Защитники с трудом сдерживали дриблёра манкунианцев. Пожалуй, именно у Амада был лучший шанс забить до перерыва, причём после подачи углового, когда и Викарио не здорово сыграл на выходе. Но Диалло промазал.

Зато «Тоттенхэм» на 42-й минуте забил! «Шпоры» слева завертели карусель за счёт перепасовки и врывания Бентанкура из глубины, затем Сарр подал в район вратарской на игравшего на опережение Джонсона, а в завершающей стадии «Тоттенхэму» повезло. Мяч попал в руку Шоу и влетел в сетку. Вот так шоу! Онана такого точно не ожидал. Это был первый и единственный удар «белых» в створ за тайм.

Гол Бреннана Джонсона Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

После перерыва «Манчестер Юнайтед», которому уже нечего было терять (всё остальное потеряно по ходу сезона), придавливал «Тоттенхэм». Впрочем, команда Постекоглу, отдав мяч, неплохо держалась. На 47-й минуте Хойлунд не смог как следует ударить из хорошей позиции после паса Диалло – это было первое касание центрфорварда «МЮ» в чужой штрафной. А вот в середине второго тайма датчанин упустил супершанс. Викарио ещё раз ошибся на выходе, Хойлунд бил головой в пустые ворота, однако занявший место в воротах ван де Вен в акробатическом прыжке вынес мяч с линии. Сумасшедший сейв защитника!

У «Тоттенхэма» почти отсутствовала контригра. Бросалось в глаза, как быстро «наелся» Ришарлисон, которого уже на 67-й минуте заменил неожиданно оставшийся на скамейке Сон Хын Мин. Хотя ещё до того, на исходе часа матча, «шпоры» нашли редкую возможность провести ответную атаку на пространстве. Удоджи выводил Соланке в штрафную, а Доминик загубил момент плохой обработкой мяча. И это, кстати, было первое касание центрфорварда «Тоттенхэма» в штрафной «МЮ».

С каждой минутой «шпорам» становилось всё тяжелее. Тогда тренер «Тоттенхэма» выпустил третьего центрального защитника, чтобы совсем засушить игру. И это «романтик» Постекоглу, которого критиковали за то, что жертвует результатом из-за своей любви к атакующему футболу! В финале кто угодно превратится в циника.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В этом тайме лондонцы вообще ни разу не пробили по воротам манкунианцев, а в итоге уступили по ударам – 3:16 (в створ – 1:6). Тем не менее «МЮ» не хватило ни идей, ни класса, чтобы забить спасительный гол. «Тоттенхэм» снимал весь верх, когда соперник грузил мяч в штрафную, в том числе на превратившегося в форварда Магуайра. А когда Шоу всё-таки выиграл воздух в одной из последних атак, потащил Викарио. Без чудесных вратарских сейвов в таких встречах не победить. Постекоглу не обманул – он действительно всегда берёт трофеи на второй сезон. Его пророчество сбылось.