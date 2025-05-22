«Все деньги тратила на тату». Мечтала стать дворником, играла джаз, а теперь — в «Динамо»

Милена Никитина выделяется в Женской лиге не только игрой, но и имиджем. Необычный стиль и куча тату точно не дадут вам перепутать её ни с кем в московском «Динамо». В интервью «Чемпионату» одна из самых ярких футболисток России рассказала о своём образе, совмещении музыкальной школы с тренировками и карьере.

О чём расскажем:

Татуировки и стиль

— Когда ты набила первую татуировку?

— В 15 лет я набила крест на солнечном сплетении. Просто в какой-то момент подумала, что так должно быть, это само пришло. Я специально выбрала самое незаметное место – тщательно скрывала тату от мамы. Но я недолго продержалась. Делала первую татуировку с папой, потому что, когда ты несовершеннолетний, нужно разрешение и присутствие хотя бы одного родителя. Однако маме мы не сказали.

— Через какое время появилась вторая татуировка?

— Через год. Я сделала мои первые три татуировки в 15, 16 и 17 лет. Их я уже ходила набивать вместе с мамой. Она даже сказала, что с удовольствием сделала бы себе Луну и Солнце. Но она пока не созрела для этого.

— Сколько у тебя их сейчас?

— 61. Татуировки для меня – это как монолог с самим собой. На мне вся история моей жизни: чувства, которые я переживала, радостные события, грустные, это всё отражено картинкой на теле. За каждой татуировкой стоит история.

— Знаешь, когда и какой будет следующая татуировка?

— Я работала с немногими мастерами, мне не нравится переходить из рук в руки. Для меня тату – это прежде всего сеанс терапии. Как на маникюре – ты приходишь к мастеру, пьёшь кофе, у вас какая-то беседа, коннект. И не все мастера подходят тебе по энергетике. Когда я играла в «Торпедо», работала исключительно с одним мастером в Ижевске. Потом уехала в Пермь и там нашла своего мастера, с которым мне суперкомфортно. После переезда из Перми я стала ездить в Питер и встречаться со своим пермским мастером там.

Милена Никитина Фото: Из личного архива футболистки

— Ты не ездила в Пермь специально ради татуировки?

— Ездила. Я вообще люблю Пермь, поэтому ездила туда просто гулять. И к своему тату-мастеру заходила на чай.

— У тебя есть любимая татуировка?

— Обычно последняя набитая татуировка становится самой любимой. Сейчас это татуировка на ребре. Я сделала её в Москве недавно, в прошлом месяце. Изначально собиралась набивать другую – фразу из песни. Но это была не весёлая история. Когда пришла к мастеру, передумала её делать, – была на флюидах любви. Подумала, как могу отразить свои чувства с помощью татуировки. Поэтому набила именно такую (AMORAMORAMOR. – Прим. «Чемпионата»).

— А как появилась та, что на шее (Girl from steel — Девушка из стали)?

— После просмотра фильма «Человек из стали». Когда я была помладше, во мне всегда было много сил из-за тех условий, в которых я находилась. Я из семьи педагогов, всегда было много умственной нагрузки, потом добавилась ещё и физическая. И сила росла. В период с 17 до 23 лет я вообще не понимала, что мне с ней делать, не могла её обуздать. И сейчас я очень рада, что нахожусь в гармонии с собой. Поняла, что тебе не нужно быть сильным постоянно, всё время нести ответственность за что-то или кого-то. Ещё я бизон – это мое тотемное животное. Это с детства пошло. Он не набит, но это в планах – пока не решила, куда впихнуть.

— Равняешься на кого-то в моде? У тебя есть какой-то топ стильных футболистов?

— Я не читаю новости, журналы, телевизор не смотрю. В «Телеграме» я подписана только на один питерский бренд одежды и на «Динамо».

Новости, аккордеон и высшее образование

— Ты специально себя изолируешь от новостной повестки?

— Да, потому что много информационной нагрузки. В соцсетях я подписана только на близких людей и на Джастина Бибера. Я люблю позалипать в телефоне, как и все. Говорят, что это вредно, но я минут 20 попрокрастинирую после тяжёлого дня, и мне становится легче. Стараюсь грамотно подбирать, что я вижу, что слышу, что чувствую. Везде должен быть баланс.

— Ты давно начала информационно себя фильтровать?

— В какой-то момент поняла, что слишком много чего-то внешнего влияет на меня. Я эмпат, гиперчувствительный человек. Мне это мешает очень сильно. Хотя и бесчувственным быть плохо. Я могу почувствовать настроение чужих людей, подумать, что это мне плохо, а на самом деле у кого-то другого был плохой день, и это отражается на мне. У меня всё настолько запущено, поэтому я максимально себя изолировала от всего.

— Ты играешь в футбол с детства, была в академии и параллельно отучилась на лингвиста, освоила два языка. Это как?

— Я поступила в университет на заочку, потому что на тот момент играла в Ижевске. Сама хотела получить высшее образование. Мама просила меня доучиться, просто дойти до конца. Сколько себя помню, что бы я ни начинала, мама всегда говорила: «Если ты начинаешь, будь добра, доведи дело до конца».

— Почему лингвистика?

— Потому что гуманитарий.

— Тебе легко давались языки?

— Вообще, четыре моих самых любимых предмета — это русский, английский, история, литература. Историю я решила дальше не изучать, потому что всё быстро забывается, когда не повторяешь. А с английским у меня никогда не было проблем. В детстве я училась в нескольких школах одновременно — одна из них была английской.

— Как это?

— Помимо гимназии, я ходила на дополнительные уроки в английскую школу, музыкальную и футбольную. Плюс разные кружки и ансамбль, который проходил по субботам. Вы будете в шоке, но сейчас вы говорите с лауреатом премии «Джазовая весна – 2012».

— На чём играла?

— В ансамбле – на балалайке. Кроме этого, у меня были аккордеон, фортепиано и вокал.

Милена Никитина Фото: Из личного архива футболистки

— Ты успевала побыть ребёнком?

— Нет. Я думаю, что компенсировала это позже в Ижевске и Перми.

— Что ты там делала? Отрывалась?

— Нет, просто могла жить жизнь. Раньше я всё время делала то, что мне говорят, потому что на меня возлагали надежды. Мои родители хотели, чтобы я занималась абсолютно всем. Поэтому я выросла многозадачной: могу делать несколько дел одновременно.

— У тебя был выбор: балалайка, аккордеон, английский. Как в жизни появился футбол?

— Выбор – это не совсем правильное слово. Было так: мама хотела, чтобы я учила английский, поэтому я ходила в английскую школу. Бабушка – чтобы я играла на каком-то инструменте, поэтому я училась в музыкальной школе, которую закончила с красным дипломом. Ансамбль был по утрам в субботу, поэтому мы освобождались достаточно рано. Впереди выходной, делать нечего, мы с ребятами ходили играть в футбол. Из-за того, что никто не вставал в ворота, это делала я. Как-то так и пошло. Потом я попросила физрука в гимназии, в которой училась, создать женскую команду. Вместе с ней мы поехали на школьные соревнования, где меня заметил «Спартак-2». Они позвали меня тренироваться хотя бы иногда, потому что у меня был жуткий график. Потом, уже на другом турнире, в 12 лет, меня заметили и позвали в «Чертаново».

Первая зарплата, дворники, Ижевск

— Футболисты говорят, чтобы выйти на топ-уровень, надо набить время с мячом не только на тренировках, но и за полем. Как в таком графике ты умудрялась найти время для футбола?

— Вспоминаю – и плакать хочется (смеётся). Лет в 13-14 я закончила музыкалку. В английской школе я не доучилась. Потом перешла в футбольную гимназию, потому что там совмещались и футбол, и учёба.

— Как ты поняла, что хочешь быть именно футболисткой?

— В детстве это так не ощущается. Когда мне было 12, я не задумывалась, что в 25 буду зарабатывать футболом. Ты просто концентрируешься на становлении профессионалом. Даже если потом ты не вырастаешь профессиональным спортсменом, ты всё равно зарабатываешь полезные для жизни навыки. Это и дисциплина, и режим, и социальные навыки. И отсутствие жизни (смеётся).

— Кем тогда ты видела себя в детстве?

— Когда была маленькая, я мечтала стать дворником. Я считала это благородной работой. Думала, если буду подметать улицы, то буду помогать людям и делать мир чище.

— Если бы все уважали тех, кто делает жизнь лучше…

— Я считаю, что каждая профессия заслуживает уважения. Несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи – нет. Хотя для людей они делают гораздо больше. Я не принижаю заслуги развлечения, это тоже важно. Но, с одной стороны, есть вопрос жизни и смерти, а с другой – просто заряда эмоциями.

Милена Никитина Фото: Из личного архива футболистки

— А если говорить про мужчину-футболиста? У вас же серьёзно отличаются зарплаты.

— Здесь с какой стороны посмотреть. Женский футбол не так популярен, как мужской. У мужских клубов больше зрителей на стадионе и на прямых трансляциях, болельщиков. Поэтому у них больше спонсорских контрактов. У мужчин-футболистов ещё и персональные контракты со спонсорами.

— Во сколько лет у тебя появился контракт с «Чертаново»?

— У меня там никогда не было контракта.

— То есть твой первый контракт был с «Торпедо» в Ижевске?

— Да.

— Какой была первая зарплата?

— Чуть меньше 20 000 рублей. Мне тогда было 18 лет, совсем ребёнок. Клуб снимал нам квартиру, кормили на базе. Так что для меня это были очень большие деньги.

— На что тратила?

— На татуировки.

— То есть на первую зарплату ты сделала татуировку?

— Первую зарплату я получила в юношеской сборной и купила на неё телефон. Когда ещё были международные соревнования, за выход из отборочного в элитный раунд нам тоже платили. Это помогало. Честно говоря, я не привередлива, мне для счастья много не надо.

— Как ты оказалась в «Торпедо»?

— После выездного матча юношеской сборной в Шотландии я поняла, что хочу поменять команду, и честно сказала об этом тренеру – на тот момент им был мой первый тренер Роман Викторович. Он меня поддержал. Я написала тренеру ижевского «Торпедо», который предложил приехать на просмотр. Я понимала, что мне нужна игровая практика, которой мне не хватало – я вообще малышка была, 18 лет. Прилетела с утра в понедельник, меня мама встретила. Говорю ей: «Мам, я сегодня вечером уезжаю в Ижевск». Уже позже я узнала, что это была аренда, и мне пришлось вернуться.

— И ты осталась в «Чертаново»?

— Нет, предложенные условия не устроили меня. После возвращения я решила, что закончу с футболом. Сыграло роль то, что у меня практически не было отдыха. Во время летнего отпуска ехала копать картошку. На осенних выходных – ехала её выкапывать. Во время зимнего отпуска – учёба или сессия. Перестав играть, я устроилась на обычную работу – секретарём в строительной фирме.

— И каково это?

— Честно говоря, ничего не понятно. Мне объяснили базовые требования. Я всё это делала. Поработала полгода, следила за документацией. В офис я ездила редко, но обставила себе кабинет и сидела в нём одна. Было мило.

Пермь, травмы, карточки

— Как ты вернулась в футбол?

— Я съездила отдохнуть. Две недели ничего не делала. А когда вернулась, поняла, что неспокойно на душе, что-то в сердце ёкает. Нет в жизни каких-то важных ощущений. Поэтому я написала Езопову Роману Викторовичу и попросила его найти мне команду. Сказала, что больше не могу. Он говорит: возвращайся в «Чертаново». Пришла на тренировку, меня встретил Сергей Николаевич Лаврентьев, начала набирать форму. А перед стартом чемпионата узнала, что в данный момент клуб делает акцент на молодых игроках из академии и я не вписываюсь в эту новую концепцию. Мне было на тот момент 20 лет.

Милена Никитина Фото: w.fcdynamo.ru

— Что ты делала дальше?

— Я попросилась на просмотр в «Звезду-2005», в Пермь. Мне было тяжело набирать физическую форму после года без футбола. Когда я решила приостановить карьеру и устроилась на обычную работу, я быстро набрала вес. Но приехала на просмотр на товарищескую игру. После матча ко мне подошёл тренер Елена Анатольевна Суслова. Похвалила, отметила положительные качества и сказала, что форму наберём. Потом мы вместе поехали на сборы, после чего меня и подписали. Я была удивлена, что Елена Анатольевна поверила в меня. Она увидела что-то во мне, что могло усилить её команду. Спасибо ей большое за то, что она существует. Этот человек занимает отдельное место в моём сердце.

— В итоге тебя подписали не зря. Ты сыграла приличное количество матчей, команда дважды заканчивала на третьем месте.

— Да, за это я ей очень благодарна. Она лучшая. Я вообще очень к ней привязана.

— А как потом в твоей жизни появилось «Динамо»?

— Впервые интерес ко мне появился ещё в 2022 году, когда бело-голубые собрали первый состав для молодёжной лиги и планировали через сезон заявляться в Суперлигу. Я тогда сказала, что у меня есть контракт. После этого, наверное, прошёл год. В Перми я получила мышечную травму и долго играла на уколах. В какой-то момент поняла, что много отдаю — и как раз позвонил Сергей Николаевич Лаврентьев. Предложил мне перейти к ним. Я сказала: «Да, забирайте». Обсудила уход с тренером «Звезды». Не хотела ничего за спиной у них не делать, это неправильно. Объяснила, что мне нужны новые вызовы. Меня поняли и спокойно отпустили.

— А как так получилось?

— В «Звезде» всегда есть характер. Ты не думаешь о своём здоровье, потому что знаешь, для чего ты жертвуешь. Для меня каждый матч в «Звезде» ощущался как битва. Был риск получить серьёзную травму, но тогда даже и не думала об этом.

— У тебя в карьере 10 жёлтых и четыре красные карточки – в игре всегда идёшь до конца?

— Не могу объяснить, чем обусловлены красные карточки, почему в каких-то моментах играла глупо и безрассудно. Не могу сказать, что действовала на эмоциях. Кроме последней карточки в матче с «Чертаново».

— А за что дали?

— Девочку пнула. В моменте была в состоянии аффекта. Она меня ударила без мяча, ну а я зарядила ей в ответ.

«Динамо», огненные очки, дерби

— Быстро освоилась в «Динамо»?

— Команда с каждым годом раскрывается для меня по-новому. Я не стою на месте, учусь чему-то. Это очень важно для меня.

— Какая атмосфера внутри команды?

— Сейчас гораздо лучше, чем в первые годы. Все девочки разные – как на поле, так и в быту. Нужно было время, чтобы всем сойтись, у каждого свой темперамент.

— Твой образ на подписании контракта пошумел. Почему выбрала именно такой лук?

— Я так хожу в обычной жизни. Когда приехала на подписание, не осознавала масштаб события, насколько это круто и здорово. Я простая, не думала тогда, что надо было как-то приличнее одеться.

Милена Никитина на подписании контракта Фото: w.fcdynamo.ru

— Руководство ругало за этот образ. Почему?

— За красный цвет очков. Потому что это цвета «Спартака».

— В женском футболе чувствуется противостояние со «Спартаком» так же, как в мужском?

— Я никогда не ходила на стадион как настоящий фанат, поэтому мне сложно прочувствовать эти встречи так, как это происходит у болельщиков. Хотя знаю о противостояниях. Всегда задумываюсь, почему во всех лигах такое есть и никто не может дружить? Мы же все делаем одно дело.

— То есть особенного настроя на такие матчи у тебя нет?

— Настрой есть всегда. Мы все понимаем, как важны дерби. У нас в принципе нет проходных игр, каждый матч важен. Но я, честно, не понимаю другого — почему болельщики из разных команд противостоят друг другу, кричат обидные кричалки, дерутся.

— Как в команде переживается уход главного тренера Сергея Лаврентьева и результаты перед его уходом?

— Мы проиграли несколько встреч, последнюю – с «Крыльям Советов», на поле будто ничего не получалось. Так играть нельзя. Было очевидно, что надо что-то менять.

— Удивила отставка тренера сразу после того поражения?

— Мы узнали о ней утром на установке перед тренировкой. Сергей Николаевич сам всё сказал. Есть фраза Льва Яшина: «Тот, кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы». Сергею Николаевичу было в какой-то момент уже тяжело.

— Как команда отреагировала?

— Тоже тяжело, но все всё понимали. Изменения были ожидаемы.

Аллергия на солнце, любимый город, Лига чемпионов

— Ты говорила, что Пермь тебе нравится больше, чем Москва. Почему?

— Москва – не совсем мой город. Не знаю, почему я не родилась, например, в Санкт-Петербурге. У меня аллергия на солнце, я обожаю пасмурную погоду. В Москве ты будто должен быть в спешке: у тебя 538 дел, которые нужно сделать за четыре часа. В Перми – другой темп жизни, никто не спешит. Пермь этим и прекрасна. Она сманила меня этим в первые недели жизни там.

— То есть ты не представляешь свою жизнь в Москве, например, после окончания контракта с «Динамо»?

— У меня здесь семья, друзья, мои любимые собаки, кошка. Я готова чем-то жертвовать. Самопожертвование – важная вещь для меня. Если бы стоял вопрос о переезде, я бы очень сильно подумала. Это же не только моё решение. И не только моё мнение учитывается.

— У тебя есть мечта услышать гимн Лиги чемпионов вживую?

— Да. Лига чемпионов вообще мой любимый турнир. Мне нравится идея, что встречаются клубы из разных стран и лиг, которые не могут встретиться в обычной жизни. Очень жаль, что сейчас мы не можем участвовать. Прежде всего это был большой опыт. Международные матчи – всегда крутые, даже если это игра с маленьким клубом из маленького города.

— Есть ощущение, что тебя как будто чего-то лишили?

— Я не могу так сказать, потому что у меня не было этого опыта. Это как делить шкуру неубитого медведя.

— Но ты играла на международных турнирах со сборной.

— Да, но Лига чемпионов – это другое.

— Есть мечта попробовать себя в Европе?

— Будь у меня все ресурсы мира, то, конечно, хотелось бы.

Милена Никитина Фото: w.fcdynamo.ru

— А где?

— Хороший вопрос. Я об этом не задумывалась. Нужно выбирать не клуб, в котором я бы хотела играть, а климат. У меня же аллергия на солнце. Я просто не могу играть на жаре.

— Как ты играешь летом?

— В России не такое жаркое солнце. Но когда в Перми была аномальная жара и температура +40, было тяжело. Я не выходила из дома, а если тренировалась, то только в термо или другой одежде, которая полностью покрывала кожу. Иначе солнце её моментально выжигает.

— Мы думали, что ты пошутила про аллергию на солнце.

— У меня ещё и на холод аллергия. Мне вообще надо жить в погребе (смеётся).

— Зато ты можешь понять Юлию Веселову. Сейчас для арбитров ввели требование скрывать татуировки. Теперь в жаркую погоду на поле вы обе будете с длинными рукавами. Только у тебя – аллергия на солнце, а ей запрещено.

— Если жары не будет, то всё обойдётся.

— Как тебе требование, что арбитры должны прятать татуировки?

— Я не понимаю тут только одного, как это поможет спорту?

— Те, кто играл с тобой в сборной в юношестве, в один голос говорят, что ты очень любила Джастина Бибера.

— Я не знаю, откуда у вас такая инсайдерская информация (смеётся). Он просто мне нравится. У него большая история, он пришёл в шоу-бизнес совсем молодым, и он его поглотил. У него не было никого, кто бы его защитил.

— То есть он нравится тебе как личность?

— Да, но и песни у него крутые. Я слушала абсолютно все треки лет с 13 и, грубо говоря, росла вместе с ним. Помню, как его голос менялся, становился более взрослым, как менялся он сам. Это сейчас он уже взрослый дядька с ребёнком и женой. А когда мы «познакомились», такого ещё не было.

— Карьера спортсмена достаточно быстрая. Ты думала, чем хотела бы заниматься после футбола?

— Наверное, я хотела бы работать по образованию. Я же зачем-то его получала. Переводчиком или копирайтером. Я нашла бы что-то своё. Опять же, у меня поверхностные знания. Я получила образование, а что с ним делать, пока не знаю. Наверное, я прошла бы какие-то курсы по повышению квалификации.

— Ты работала бы с английским или с испанским языком?

— Можно и с испанским. Я обожаю испанский, красивый язык.

— А по-английски переводила, например, для Кайлан Уильямс?

— Нет, она же пришла к нам из «Локомотива» и уже знала русский. Я общалась с некоторыми девчонками, которые к нам приходили, например, с сербками.

— У тебя есть друзья в команде?

— Да. Диана Пономарёва — самая лучшая тётечка на свете.

— Ты как-нибудь используешь навыки после музыкальной школы?

— Аккордеон стоит у меня дома и пылится. Всё время не хватает времени. В день у меня есть два часа, личные, которые я могу потратить только на себя. Не хочется тратить их на аккордеон. Я могу сыграть парочку песен на фортепиано, если оно стоит где-нибудь в отеле. Просто послушать и похихикать с девчонками.

— Какая у тебя фирменная песня?

— «Тёмная ночь».

— Ты как-нибудь пересекаешься с мужским «Динамо»?

— Пересекаемся, когда приезжаем на тренировки и встречи на базе в Новогорске. Мы ходим на их матчи. Ждем теперь их на наших играх!

— Ты следишь за игрой мужского состава?

— Могу посмотреть результаты матчей, обзоры. Могу на какое-то время включить трансляцию, если есть немного свободного времени.

— Есть кто-то, кто кажется тебе сильным, классным футболистом? Может быть, с кем-то хотелось бы пообщаться?

— Пообщаться, наверное, нет. Но мне очень нравится Лунёв. Он прикольный.

— Как игрок или как человек?

— Как игрок. Я никого из «Динамо» не знаю как людей, потому что мы не пересекаемся. У меня не было возможности узнать его.

— Кто станет чемпионом РПЛ в этом году?

— «Динамо», вперёд! «Динамо» – чемпион! (Разговор состоялся до того, как бело-голубые выбыли из «золотой» гонки. — Прим. «Чемпионата»).

— А кто выиграет Лигу чемпионов?

— Не могу сказать. Мне нравится, как сейчас играет «Барселона». Я как-то включила их матч, вроде бы с «Леганесом». Просто рядовой матч Ла Лиги. Но «Барса» билась так, как будто это финал чемпионата мира. Борьба на каждом участке поля, все бегут. Для сравнения: несколько недель назад «Реал» играл с «Арсеналом» и уступил 0:3. И я понимаю, насколько сейчас велика разница между этими двумя клубами.

— Но ты всегда любила «Реал».

— Он и сейчас мне импонирует. Очень жаль, что из-за своего возраста я не застала его праймовую версию, где были Роналду, Марсело. Смотрела только какие-то вырезки, моменты матчей, но не могла наслаждаться этим в реальном времени.