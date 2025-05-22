«Они откинули насмешки целого поколения». Реакция на исторический еврокубок «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы! Нет, это не сон. Лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0) и впервые с 2008-го взяли трофей. Также он стал первым для команды в Европе за 41 год! Действительно историческое событие. А как на него отреагировали СМИ? Смотрим.

Manchester Evening News: «Манчестер» получил итог сезона, который заслужил»

Манчестерское издание всегда реагирует на результаты команды эмоционально. Прошедший финал не стал исключением.

«Баннер «Манчестер Юнайтед» на газоне перед матчем гласил: «Мы видели всё». Они вообще ничего не видели. Они получили сезон, который заслужили. Это фактически и бесспорно худшая команда «МЮ» за 51 год. Она настолько плохая, что проиграла «Тоттенхэму» четыре раза за один сезон. Трибуна с болельщиками «Юнайтед» быстро опустела после финального свистка. А игроки стояли ошеломлённые. Вся бравада о трофейном наследии «МЮ» не имела никакого значения».

The Guardian: «Тоттенхэм» откинул насмешки целого поколения»

Одно из авторитетнейших английских СМИ радо за лондонцев и тренера Ангелоса Постекоглу.

«Для Постекоглу и «Тоттенхэма» была только одна история, одна миссия. Речь шла не о том, что будет дальше с тренером; это подождёт. У них появилась возможность, которая нечасто предоставляется. Нужно было откинуть насмешки целого поколения и выиграть. В «золотую» ночь для своих многострадальных фанатов они изменили историю. И снова Постекоглу победил во втором сезоне в клубе. Впервые с 2008 года «Тоттенхэм» получил в руки трофей».

«Тоттенхэм» празднует победу в Лиге Европы Фото: Ryan Pierse/Getty Images

The Independent: «Тоттенхэм» одержал победу, которую запомнят навсегда»

Переживание за состояние «МЮ» и радость за лондонцев от журналиста The Independent Мигеля Делани.

«Манчестер Юнайтед» придётся пережить весь этот шум. Они остаются в шатком положении после худшего сезона в современной истории. А «Тоттенхэм» может забыть о нём. Клуб одержал победу, которую запомнят навсегда.

Решения того стоили. Назначение Постекоглу, несмотря на всю справедливую критику и сомнения, оказалось успешным. Он дал клубу то, чего он больше всего хотел, несмотря на все волнения и разочарования. Это вряд ли означает, что Постекоглу остаётся. Но главное, что у него и у команды есть этот победный момент».

Ангелос Постекоглу главный тренер «Тоттенхэма» «Всё ещё пытаюсь осознать произошедшее. Понимаю, насколько это важно для нашего клуба. К сожалению, чем дольше продолжается период без трофеев, тем сложнее его прервать. Я чувствовал напряжение среди всех в клубе. Пока не удастся сбросить этот груз, сложно понять, каково это. Всегда считал, что футбол в плей-офф отличается от игры в чемпионате. Когда вы находитесь в такой ситуации, необходимо проявить хорошую организованность, верить в себя, иметь чёткий план и обращать внимание на ключевые моменты. Важно минимизировать шансы соперника, надёжно защищаясь. Во время игры чувствовал себя уверенно, зная, что если мы выйдем вперёд, то сможем нейтрализовать «МЮ».

Sky Sports: «Дорога «МЮ» обратно в элиту выглядит длиннее, чем когда-либо»

Рефлексия по поводу будущего «Манчестер Юнайтед».

«Что действительно нужно «МЮ», так это новые игроки, причём в большом количестве. Необходимо начать выбираться из этой колеи, но привлекать футболистов без еврокубков гораздо сложнее. Квалификация в Лигу чемпионов не стала бы панацеей, однако это был бы значительный шаг на пути к выздоровлению.

Победа [в Лиге Европы] не сделала бы сезон «МЮ» успешным, но дала бы повод для оптимизма. Вместо этого после четвёртого подряд поражения от «Тоттенхэма», занимающего 17-е место в АПЛ, дорога «Юнайтед» обратно в элиту выглядит длиннее, чем когда-либо. В очередной раз больше вопросов к клубу и главному тренеру, чем ответов».

Игроки «МЮ» после финала Лиги Европы Фото: Carl Recine/Getty Images

BBC: «Постекоглу уйдёт героем»

Тренер «Тоттенхэма» вряд ли сохранит место в клубе даже после исторической победы.

«Победа означает, что находящийся под огнём критики главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу выполнил обещание принести команде трофеи во втором сезоне. На предматчевой пресс-конференции он заявил, что «никогда не будет клоуном». А затем Постекоглу вызвал улыбки и безудержную радость на лицах 15 тыс. болельщиков «Тоттенхэма» на «Сан-Мамесе».

Победа, возможно, не спасёт Ангелоса от увольнения в ближайшие недели. Однако австралиец уйдёт героем, присоединившись к Биллу Николсону и Киту Беркиншоу, также завоевавших европейские трофеи с клубом из северного Лондона».

Goal: «Вопросы о будущем Аморима в «МЮ» будут нарастать»

Забавно, что Постекоглу не только обыграл Аморима, но и передал ему эстафету. Теперь португальцу придётся постоянно терпеть вопросы о его будущем в «МЮ».

«Накануне финала Лиги Европы у Рубена спросили, странно ли, что его коллега Ангелос находится под огромным давлением в «Тоттенхэме», а он — нет. Прежде чем он успел ответить, Бруну Фернандеш весело вставил: «Кто вам сказал, что он не находится?» Ну, теперь Аморим точно под давлением. «МЮ» упустил свой единственный шанс на трофей, проиграв «Тоттенхэму» в Бильбао. Это только второй сезон за последние 36 лет, после которого «Юнайтед» остался без еврокубков на следующий год.

Теперь Аморим столкнётся с тем же пристальным вниманием, которое Постекоглу терпел весь сезон. Вопросы о том, должен ли он оставаться в «МЮ», будут нарастать».

Рубен Аморим главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Нам нужно смириться с этим поражением. Думаю, очевидно, что мы были лучшей командой, но нам не удалось забить. Команда выступила не идеально, однако мы были лучшей командой. Случались дни, когда мы выглядели совсем плохо, но сегодня был не один из таких дней. Если правление и болельщики посчитают, что я не тот парень, я уйду на следующий день без всяких разговоров о компенсации. Однако я не уйду. Я действительно уверен в своей работе и ничего не собираюсь менять в своих методах».

The Sun: «Ужасный матч между двумя ужасными командами»

Никаких стеснений! The Sun в резкой форме констатирует впечатления от финала.

«Это был ужасный матч между двумя ужасными командами, завершившийся ужасным голом. Но Постекоглу сделал это снова – взял трофей во втором сезоне, как было с пятью разными клубами, а также со сборной Австралии.

Неловкого победного забитого мяча Бреннана Джонсона, который выглядел как автогол Люка Шоу, оказалось достаточно, чтобы решить исход финала Лиги Европы. Он, скорее, напоминал борьбу за выживание между двумя клубами, парящими над зоной вылета АПЛ».

The Telegraph: «Не увольняйте Постекоглу»

Журналист The Telegraph призывает босса «Тоттенхэма» оставить тренера.

«Будьте смелее, Дэниел Леви, не увольняйте Ангелоса Постекоглу. Это не то же самое, когда «Манчестер Юнайтед» остался с Эриком тен Хагом — австралиец изменил отношение к лондонцам».