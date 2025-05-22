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Расписание спортивных матчей 23 мая 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: чемпионская гонка в Серии A, полуфинальные серии в Кубке Стэнли с НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 23 мая 2025 года
Аудио-версия:
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Лучший спорт 23 мая: «Наполи» и «Интер» бьются за титул, «Каролина» — «Флорида» — в плей-офф НХЛ, финал ВХЛ и Евролига!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Флорида» удвоит преимущество в серии?

Действующие обладатели Кубка Стэнли мощно начали полуфинал, обыграв «Харрикейнз» на их площадке со счётом 5:2. Под руководством Рода Бриндамора «ураганы» до сих пор не могут одержать ни одной победы в финале Восточной конференции – так было и в 2019-м, и в 2023-м, где на пути «Каролины» также встала «Флорида». Продолжится ли эта полоса неудач и дальше или же хозяева смогут сравнять счёт?

Статистика плей-офф НХЛ
Обзор первого матча:
«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы
Видео
«Флорида»! Бобровский! Чемпион НХЛ начал полуфинал Кубка Стэнли с уверенной победы

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
23 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: MVP докажет своё превосходство?

НБА объявила, что Шей Гилджес-Александер стал самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2024/2025. «Оклахома-Сити Тандер» с канадцем во главе уверенно обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 114:88 в первой встрече финала Западной конференции. «Волки» лидировали после первой половины, но затем просто ушли в тень. Удастся ли Энтони Эдвардсу и компании забрать матч на выезде или же MVP и его «громовержцы» слишком сильны?

Статистика плей-офф НБА
MVP НБА!
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной
Шей Гилджес-Александер — MVP НБА. Объясняем, что делает эту награду особенной

🏀 18:00: «Фенербахче» — «Панатинаикос», Евролига, 1/2 финала

Евролига . Semi Finals. 1-й тур
23 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: второй финал подряд?

«Финал четырёх» Евролиги стартует с противостояния «Фенербахче» и «Панатинаикоса». Греческий клуб является действующим обладателем трофея, но с большим трудом пробился в число четырёх лучших команд, обыграв в плей-офф «Анадолу Эфес» (3-2). Турки же особых проблем не испытали, оказавшись сильнее «Парижа» (3-0). Кто больше достоин оказаться в самом важном матче сезона?

Статистика плей-офф Евролиги
Кошмар в Сербии:
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция
Видео
Это уже не спорт. Игроки и фанаты пошли убивать друг друга. Кровь, реанимация и полиция

🏆🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
23 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Химик
Воскресенск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Химик» сравняет счёт в серии?

Пока что в финале ВХЛ побеждают исключительно гости – «Торпедо» забрало две победы в Воскресенске, однако «Химик» смог сократить отставание, оказавшись сильнее в первой игре в Нижнем Новгороде. Получится ли у подмосковного клуба выиграть ещё один раз на выезде и восстановить равновесие в противостоянии?

Статистика плей-офф ВХЛ
Как прошла предыдущая игра:
«Химик» одержал первую победу над «Торпедо-Горький» в финальной серии плей-офф ВХЛ

🏀 21:00: «Олимпиакос» — «Монако», Евролига, 1/2 финала

Интрига: лучшая команда регулярки или дерзкий аутсайдер?

Евролига . Semi Finals. 1-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпиакос» выиграл регулярный чемпионат Евролиги. Также команда под руководством Барцокаса не оставила шансов «Реалу» в плей-офф, одолев соперника со счётом 3-1. Греческий клуб прервал серию выходов «сливочных» в «Финал четырёх», которая тянулась с 2012 года. «Монако» с огромным трудом оказался в числе лучших в этом сезоне, но, может, это их шанс? Команда во главе с Майком Джеймсом в регулярке уже побеждала «Олимпиакос». Кто-то точно окажется в финале!

Статистика плей-офф Евролиги
Интересная история:
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Кальяри», Серия А, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» станет чемпионом Италии?

«Наполи» находится в одном шаге от победы в Серии А! В 38-м туре команде Антонио Конте достаточно сыграть не хуже «Интера». А победа «Наполи» гарантирует им титул вне зависимости от результата матча миланцев. Неаполитанцы на своём поле примут «Кальяри» с 14-го места в таблице. Клуб с острова Сардиния уже гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Так что высока вероятность, что встреча окажется лёгкой прогулкой для «Наполи». Ждём Конте с трофеем в руках?

Статистика Серии А
Антонио, остался один матч!
«Очень устал, еле дотягиваю до конца». Тренер «Наполи» Конте — о борьбе за чемпионство

⚽️ 21:45: «Комо» — «Интер», Серия А, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Комо
Комо
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли чудо для «Интера»?

«Интер» не воспользовался осечкой «Наполи» в прошлом туре: миланцы сыграли вничью с «Лацио» (2:2) и остались на втором месте. Теперь для победы в Серии А команде Симоне Индзаги нужно чудо. В 38-м туре «Интер» сыграет в гостях с «Комо». Непростой (серия из восьми матчей без поражений), но обыгрываемый соперник. Но даже своей победы «Интеру» недостаточно. Нужна осечка «Наполи». Случится ли чудо? Не факт, но миланцам всё равно нужно играть на победу.

Статистика Серии А
Обидная осечка «Интера» в прошлом туре:
Драматичная развязка с чемпионством в Италии! «Интер» подарил «Наполи» скудетто?
Драматичная развязка с чемпионством в Италии! «Интер» подарил «Наполи» скудетто?
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