Топ-матчи пятницы: чемпионская гонка в Серии A, полуфинальные серии в Кубке Стэнли с НБА

Лучший спорт 23 мая: «Наполи» и «Интер» бьются за титул, «Каролина» — «Флорида» — в плей-офф НХЛ, финал ВХЛ и Евролига!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз», НХЛ, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: «Флорида» удвоит преимущество в серии?

Действующие обладатели Кубка Стэнли мощно начали полуфинал, обыграв «Харрикейнз» на их площадке со счётом 5:2. Под руководством Рода Бриндамора «ураганы» до сих пор не могут одержать ни одной победы в финале Восточной конференции – так было и в 2019-м, и в 2023-м, где на пути «Каролины» также встала «Флорида». Продолжится ли эта полоса неудач и дальше или же хозяева смогут сравнять счёт?

🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», НБА, плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Интрига: MVP докажет своё превосходство?

НБА объявила, что Шей Гилджес-Александер стал самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2024/2025. «Оклахома-Сити Тандер» с канадцем во главе уверенно обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 114:88 в первой встрече финала Западной конференции. «Волки» лидировали после первой половины, но затем просто ушли в тень. Удастся ли Энтони Эдвардсу и компании забрать матч на выезде или же MVP и его «громовержцы» слишком сильны?

🏀 18:00: «Фенербахче» — «Панатинаикос», Евролига, 1/2 финала

Интрига: второй финал подряд?

«Финал четырёх» Евролиги стартует с противостояния «Фенербахче» и «Панатинаикоса». Греческий клуб является действующим обладателем трофея, но с большим трудом пробился в число четырёх лучших команд, обыграв в плей-офф «Анадолу Эфес» (3-2). Турки же особых проблем не испытали, оказавшись сильнее «Парижа» (3-0). Кто больше достоин оказаться в самом важном матче сезона?

🏆🏒 19:00: «Торпедо-Горький» — «Химик», плей-офф ВХЛ, финал, четвёртый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Химик» сравняет счёт в серии?

Пока что в финале ВХЛ побеждают исключительно гости – «Торпедо» забрало две победы в Воскресенске, однако «Химик» смог сократить отставание, оказавшись сильнее в первой игре в Нижнем Новгороде. Получится ли у подмосковного клуба выиграть ещё один раз на выезде и восстановить равновесие в противостоянии?

🏀 21:00: «Олимпиакос» — «Монако», Евролига, 1/2 финала

Интрига: лучшая команда регулярки или дерзкий аутсайдер?

«Олимпиакос» выиграл регулярный чемпионат Евролиги. Также команда под руководством Барцокаса не оставила шансов «Реалу» в плей-офф, одолев соперника со счётом 3-1. Греческий клуб прервал серию выходов «сливочных» в «Финал четырёх», которая тянулась с 2012 года. «Монако» с огромным трудом оказался в числе лучших в этом сезоне, но, может, это их шанс? Команда во главе с Майком Джеймсом в регулярке уже побеждала «Олимпиакос». Кто-то точно окажется в финале!

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Кальяри», Серия А, 38-й тур

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Интрига: «Наполи» станет чемпионом Италии?

«Наполи» находится в одном шаге от победы в Серии А! В 38-м туре команде Антонио Конте достаточно сыграть не хуже «Интера». А победа «Наполи» гарантирует им титул вне зависимости от результата матча миланцев. Неаполитанцы на своём поле примут «Кальяри» с 14-го места в таблице. Клуб с острова Сардиния уже гарантировал себе место в Серии А на следующий сезон. Так что высока вероятность, что встреча окажется лёгкой прогулкой для «Наполи». Ждём Конте с трофеем в руках?

⚽️ 21:45: «Комо» — «Интер», Серия А, 38-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: случится ли чудо для «Интера»?

«Интер» не воспользовался осечкой «Наполи» в прошлом туре: миланцы сыграли вничью с «Лацио» (2:2) и остались на втором месте. Теперь для победы в Серии А команде Симоне Индзаги нужно чудо. В 38-м туре «Интер» сыграет в гостях с «Комо». Непростой (серия из восьми матчей без поражений), но обыгрываемый соперник. Но даже своей победы «Интеру» недостаточно. Нужна осечка «Наполи». Случится ли чудо? Не факт, но миланцам всё равно нужно играть на победу.