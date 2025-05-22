В какой топ-лиге самые высокие вратари и так ли вообще важен рост? Разобрались с Кафановым

В полуфиналах Лиги чемпионов сверкали два низкорослых вратаря — Ян Зоммер из «Интера» и Давид Райя из «Арсенала» (по 1,83 м). Первый сыграет в решающем матче — и там ему будет противостоять Джанлуиджи Доннарумма (1,96 м). Скажется ли их колоссальная разница в росте? Так ли он вообще важен? В какой топ-лиге играют самые высокие, а в какой — самые низкие вратари?

Отвечаем на эти вопросы вместе с самым известным в России специалистом по вратарям — тренером сборной и «Ростова» Виталием Кафановым. Он же, кстати, заодно опроверг низкий рост Икера Касильяса. Но обо всём по порядку.

В АПЛ — самые высокие вратари. Но РПЛ уступает совсем немного

Количество вратарей во многих командах отличается. В обойме «Арсенала», например, только уже упомянутый Райя и Нето. А у «Челси» в то же время есть Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Маркус Беттинелли и Лукас Бергстрём. Поэтому мы сложили рост только двух главных представителей от каждой команды в семи лучших лигах Европы плюс РПЛ и поделили получившуюся сумму на количество вратарей.

Так в статистику не вошёл, например, двухметровый Фрейзер Форстер из «Тоттенхэма» — при здоровых Гульельмо Викарио и Антонине Кински-младшем в основу он не попадает. Как и Иньяки Пенья (184 см) в «Барсе» — Марк-Андре тер Штеген и Войцех Щенсны котируются выше. Данные взяты с сайта Transfermarkt. С формальностями разобрались, теперь к сути.

Англия

Средний рост двух главных вратарей — 191,9 см

Самые высокие — Карлос Мигел (2,04 м, «Ноттингем Форест»), Алтай Байындыр (1,98 м, «Манчестер Юнайтед»), Ник Поуп (1,98 м, «Ньюкасл»), Ариянет Мурич (1,98 м, «Ипсвич Таун»)

Самые низкие — Давид Райя (1,83 м, «Арсенал»), Джордан Пикфорд (1,85 м, «Эвертон»), Мадс Хермансен (1,87 м, «Лестер»)

Германия

Средний рост двух главных вратарей — 191,6 см

Самые высокие — Кауа Сантос (1,98 м, «Антрахт»), Грегори Кобель (1,96 м, «Боруссия» Дортмунд), Матей Коварж (1,96 м, «Байер»), Неделько Лабрович (1,96 м, «Аугсбург»)

Самые низкие — Франк Феллер (1,83 м, «Хайденхайм»), Финн Дамен (1,86 м, «Аугсбург»), Михаэль Цеттеррер (1,87 м, «Вердер»), Оливер Бауманн (1,87 м, «Хоффенхайм»)

Италия

Средний рост двух главных вратарей — 191,5 см

Самые высокие — Ваня Милинкович-Савич (2,02 м, «Торино»), Мадука Окойе (1,98 м, «Удинезе»), Рэзван Сава (1,97 м, «Удинезе»), Ален Шерри (1,97 м, «Кальяри»)

Самые низкие — Ян Зоммер (1,83 м, «Интер»), Микеле Ди Грегорио (1,87 м, «Ювентус»), Эдоардо Корви (1,87 м, «Парма»), Филип Станкович (1,87 м, «Венеция»)

Россия

Средний рост двух главных вратарей — 191,2 см

Самые высокие — Сергей Песьяков (1,99 м, «Крылья Советов»), Александр Беленов (1,98 м, «Факел»), Денис Адамов (1,96 м, «Зенит»), Тимур Магомедов (1,96 м, «Динамо» Махачкала)

Самые низкие — Игорь Акинфеев (1,85 м, ЦСКА), Александр Максименко (1,87 м, «Спартак»), Вадим Ульянов (1,87 м, «Ахмат»), Сергей Волков (1,87 м, «Акрон»), Никита Кокарев (1,87 м, «Химки»)

Нидерланды

Средний рост двух главных вратарей — 191 см

Самые высокие — Андрис Нопперт (2,03 м, «Херенвен»), Тимо Янсинк (2,03 м, «Хераклес»), Ларс Уннерсталл (1,98 м, «Твенте»)

Самые низкие — Яник ван Ос (1,83 м, «Валвейк»), Ник Олай (1,84 м, «Спарта»), Стейн ван Гассел (1,86 м, НЕК), Яспер Схенделар (1,86 м, «Зволле»)

Португалия

Средний рост двух главных вратарей — 190,1 см

Самые высокие — Анатолий Трубин (1,99 м, «Бенфика»), Лукаш Горничек (1,98 м, «Брага»), Марко Гуджулич (1,96 м, «Эштрела»)

Самые низкие — Клаудиу Рамуш (1,83 м, «Порту»), Жоау Валиду (1,85 м, «Арука»), Гильермо Очоа (1,85 м, «АВС»), Руй Энкарнасау (1,85 м, «Насьонал»)

Испания

Средний рост двух главных вратарей — 190 см

Самые высокие — Тибо Куртуа (2,00 м, «Реал»), Георгий Мамардашвили (1,97 м, «Валенсия»), Доминик Грейф (1,97 м, «Мальорка»)

Самые низкие — Хесус Овоно (1,81 м, «Алавес»), Айтор Фернандес (1,82 м, «Осасуна»), Альваро Фернандес (1,85 м, «Севилья»), Антонио Сивера (1,85 м, «Алавес»), Хуан Сориано (1,85 м, «Леганес»)

Франция

Средний рост двух главных вратарей — 189,8 см

Самые высокие — Марцин Булка (1,99 м, «Ницца»), Лукас Перри (1,97 м, «Лион»), Джанлуиджи Доннарумма (1,96 м, «ПСЖ»), Реми Дескамп (1,96 м, «Лион»), Альбан Лафон (1,96 м, «Нант»), Артур Десма (1,96 м, «Гавр»)

Самые низкие — Димитри Берто (1,80 м, «Монпелье»), Готье Ларсоннёр (1,81 м, «Сент-Этьен»), Мэтью Райан (1,84 м, «Ланс»), Антони Лопеш (1,84 м, «Нант»)

Как видим, в АПЛ самые высокие вратари. Тем не менее Бундеслига, Серия А и РПЛ не слишком-то отстают. Куда меньше на рост обращают внимание испанские и французские клубы. А показатель ниже 185 см не помешал состояться в профессии сразу 12 вратарям. И это мы ещё только по два основных брали.

«Никогда не смотрел на рост и возраст голкипера». Мнение Виталия Кафанова

— Вратари с каким ростом считаются низкими? Сильно ли этот параметр вообще важен?

— Вратарей ростом ниже 175 см практически не осталось, и таким сейчас очень сложно попадать в большой футбол. Но исключения всегда есть и будут.

— Если верить интернету, рост 182 см был у Икера Касильяса. А это икона.

— Рост Касильяса – 186-187 см. Встречался с ним, когда был на тренировке «Реала», поэтому и могу это утверждать.

— Вы сами были вратарём с ростом 180 см.

— Во-первых, я никогда не играл в больших клубах. Максимум, чего добился – первая лига чемпионата СССР. В то время вратарей с таким ростом было большинство. К концу 1990-х в первую очередь немцы стали отбирать вратарей по ростовым данным, и буквально за пять-семь лет средний рост вратарей вырос на 8-10 см.

— Советская вратарская школа была одной из лучших. И многие легенды имели рост ниже 180 см — те же Алексей Хомич и Владимир Маслаченко.

— Ещё Прохоров, Габелия, Медников, Юркус, Форкаш, Ткаченко, Яновский, Банников и так далее. На рост вратарей тогда вообще не смотрели.

— В футбольных школах вратарей с маленьким потенциалом роста бракуют? В современном футболе есть примеры невысоких Зоммера, Райи.

— Смотрят за тем, как вырастает вратарь. Есть ли в роду у молодого вратаря родные с высоким ростом. В нашей академии есть ребята с хорошими данными и небольшим ростом. Они многое умеют, и мы очень надеемся, что они ещё вырастут. Вратари, которые много прыгают, тоже растут. Геннадий Тумилович, работая в пляжном футболе, рассказывал, что его вратари, тренируясь на песке и выполняя большой объем прыжковой работы, сильно выросли – буквально за один год. Это подтверждает то, что многократные прыжки могут помочь организму вырасти.

До 16 лет очень трудно определить, каким будет вратарь. Хотелось бы, чтобы в академиях давали шанс всем мальчишкам пройти этот путь до момента, когда их выпускают из школы.

— Что больше всего необходимо невысокому вратарю?

— В первую очередь этот вратарь должен быть очень умным. Играть на сильных качествах, компенсируя недостаток роста взрывной силой и прыгучестью.

— А в чём козырь невысоких вратарей по сравнению с высокими?

— В структуре мышц. У таких голкиперов мышцы короче. Чаще всего они шире в объёме, поэтому сокращаются быстрее.

— Акинфеев — самый низкий вратарь РПЛ среди тех, кто играет. Не сильно выше и Максименко с Кокаревым. Это не мешает им показывать высокий уровень.

— Во-первых, Игоря не надо ни с кем сравнивать, потому что, как уже не раз говорил, он – вратарь особенный, обладающий высоким футбольным интеллектом и сильным менталитетом. Если говорить про Никиту Кокарева, у него рост 187 см. У Саши Максименко рост точно не ниже 190 см. На протяжении последних чемпионатов мира и Европы вычислялся оптимальный средний рост среди самых сильных вратарей – это 188-189 см.

— И последнее. Когда вы выбираете вратарей для «Ростова» и сборной России, ориентируетесь ли на их рост?

— Никогда не смотрел на рост и возраст голкипера. В первую очередь это мотивация вратаря и желание развиваться, второе – ментальность. И в своей карьере никогда не старался брать вратарей, которые были первыми номерами своих команд. Это были запасные голкиперы, и это были первые номера, которые были в командах ниже уровня Премьер-Лиги. Или это были вратари, которых уже по большому счёту списали. У нас в России очень сильная вратарская школа, и в ней большое количество голкиперов, о которых не многое известно, но которые имеют большой потенциал. Нужно просто их найти и дать им шанс реализовать себя.