Райс из «Уфы» и Доннарумма из «КАМАЗа». Голы и сейвы 33-го тура Первой лиги

В Мелбет Первой лиге состоялся 33-й тур. До финиша командам осталось провести всего по одной встрече! А пока что «Чемпионат» собрал лучшие моменты игровой недели — самые красивые голы и наиболее яркие сейвы.

Сразу несколько футболистов забили красивые мячи. Особенно в 33-м туре преуспел «Сокол». А точнее, два игрока команды – Роман Ермолин и Батраз Гурциев – попали в пятёрку. А что за мяч со штрафного положил Илья Черняк из «Уфы»! В стиле полузащитника «Арсенала» Деклана Райса. В общем, кандидатов на самый красивый гол много. Выбор – за вами.

Вратари так вообще дали в минувшем туре что-то невероятное. И из девяток доставали, и с близкого расстояния спасали, и пенальти отражали, и в последний момент грамотно выбрасывались под удар. Артур Анисимов так вообще выдал что-то на языке Джанлуиджи Доннаруммы – вытащил тяжелейший удар из дальнего верхнего угла в ситуации, когда не каждый за таким мячом даже прыгнет.