«Не хотел, чтобы этот момент наступил». Модрич трогательно прощается с «Реалом»

Громкая новость сегодняшнего дня — Лука Модрич уходит из «Реала». Завтра, 23 мая, хорват проведёт последний матч на «Сантьяго Бернабеу» в статусе футболиста мадридского клуба. Но у Модрича ещё будет возможность сыграть за «Реал». Почему? Потому что он поедет с командой на клубный чемпионат мира. А потом — всё, конец эпохи хорвата в испанском клубе.

Что написал Модрич

Модрич объявил о своём решении в социальных сетях.

«Дорогие болельщики «Реала», время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но это футбол, и в жизни у всего есть начало и есть конец… В субботу я проведу свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу».

Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды в мире и добиться больших успехов, но я не мог даже представить, что будет дальше. Играя в «Реале», я начал жить — как футболист и как личность. Чувствую себя частью лучшего клуба истории.

Я хочу от всего сердца поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих товарищей по команде, тренеров и всех людей, которые помогали мне всё это время. За эти годы я пережил невероятные моменты, ремонтады, которые казались невозможными, финалы, празднования и волшебные ночи на «Бернабеу». Мы выиграли всё, и я был очень счастлив. Очень-очень счастлив.

Но, помимо титулов и побед, я несу в своём сердце привязанность всех болельщиков «Реала». Я действительно не знаю, как объяснить особую связь, которую я имею с вами, и то, как меня поддерживали, уважали и любили. Никогда не забуду каждую овацию и все жесты привязанности, которые вы мне оказали. Ухожу с полным сердцем. Наполненный гордостью, благодарностью и незабываемыми воспоминаниями. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку, я всегда буду болельщиком Мадрида».

Алонсо просил руководство «Реала» сохранить Луку на сезон. Сам Модрич мечтал завершить карьеру в Мадриде

В середине марта Лука ясно дал понять: он чувствует себя хорошо и готов играть хоть раз в три дня. Правда, хорват добавил, что решение по формированию состава остаётся за главным тренером. Спустя несколько дней 39-летний футболист сделал ещё одно важное заявление: «Хотел бы завершить карьеру в «Реале». Это моя мечта. Но посмотрим, что произойдёт. Не чувствую никакого давления».

Далее последовал инсайд от испанского издания Marca. Клубы из Катара проявляют интерес к Модричу, однако он хотел бы завершить карьеру в Мадриде и съездить на ближайший чемпионат мира. Сам Лука параллельно обзавёлся новым бизнес-проектом — стал миноритарным владельцем «Суонси». Этот валлийский клуб представляет второй по силе дивизион английского футбол.

«Это потрясающая возможность, — сказал Модрич после заключения договора. — У «Суонси» сильная идентичность, невероятная фанатская база и стремление выступать на самом высоком уровне. Моя цель — поддержать рост клуба и помочь построить прекрасное будущее».

Ещё одно испанское издание — AS — сообщило, что Модрич продлит контракт с «Реалом». Но есть один нюанс. Пролонгация рассчитана до 15 июля, то есть до завершения клубного чемпионата мира. Получается, истекающий контракт продлили всего на две недели. По данным Marca, Лука был готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в Мадриде ещё на один сезон. Источник сообщил, что будущее Модрича решится после встречи хорвата с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Пару дней назад появились новые подробности от Marca. Уже понятно, что Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала», а его место займёт Хаби Алонсо. Источник сообщил, что испанец хотел бы сохранить полузащитника ещё на один год. Правда, руководство отказалось от продления договора на сезон из-за солидного возраста хорвата. Алонсо попросил боссов «Реала» пересмотреть своё решение. Тренер рассчитывал, что руководство прислушается к его мнению, однако, видимо, что-то пошло не так.

Хорват провёл за «Реал» почти шесть сотен матчей. В этом сезоне играл чаще, чем в прошлом

Модрич — живая легенда «Реала». Лука играет за мадридский клуб, страшно сказать, с 2012 года. Именно тогда он переехал в Испанию из «Тоттенхэма». 590 встреч в составе «Реала», шестикратный победитель Лиги чемпионов, четырёхкратный победитель Примеры, обладатель «Золотого мяча». И это далеко не полный список достижений звёздного футболиста. Любопытно, что в начале мадридского этапа карьеры Лука поиграл в том числе и с Хаби Алонсо. 71 совместный матч — в них команда набирала по 2,1 очка в среднем за игру.

Тот же Тони Кроос (моложе Модрича на четыре года) уже завершил карьеру, а Лука всё еще пылит. В этом сезоне хорват провёл 55 встреч во всех турнирах и провёл на поле суммарно 2757 минут. В предыдущей кампании Модрич играл реже — 2263 минуты. Плюс в сезоне-2023/2024 у хорвата было 10 (2+8) результативных действий, а в нынешнем — 13 (4+9).

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что боссы «Реала» решили не продлевать контракт с Лукой хотя бы на год, поскольку планируют начать «новую эру» команды. Модрич хотел остаться до конца следующего сезона, но принял решение руководства с уважением. Он сохранил хорошие отношения с клубом.

24 мая «Реал» встретится на своём стадионе с «Реалом Сосьедад». После этого команда отправится на клубный чемпионат мира. Там она сыграет в группе с саудовским «Аль-Хилялем» (18 июня), мексиканской «Пачукой» (22 июня) и австрийским «Ред Булл Зальцбург» (27 июня). Далее — плей-офф, если «Реал» попадёт туда. В июле Модрич окончательно простится с мадридским клубом. Ждём новостей о новом месте работы хорвата, ведь если он хочет поехать на чемпионат мира, то нужно играть на клубном уровне.

Ниже — слова из материала журналиста Хуана Игнасио Гарсия-Очоа из Marca.

«Трудно представить, что Модрич покидает «Реал». Ещё больнее осознавать, что причина кроется в возрасте, а не в том, что он делал на поле. В этом сезоне Лука доказал, что талант не стареет. Уходит один из лучших футболистов в истории «Реала». Это не шаблон. Это реальность, с которой невозможно спорить.

Лука не только блестящий футболист, но и образцовый спортсмен. Зеркало, в которое хочет смотреть любой ребёнок, мечтающий играть в футбол. Капитан и бесспорный лидер. Роджер Федерер в мире футбола: элегантный, спокойный, конкурентоспособный, вечный. С мячом в ногах Модрич был поэтом. Его манера изменять темп простым касанием, умение отдавать тонкие передачи — всё это украсило игру хорвата. Он был своеобразным мостиком между защитой и атакой «Реала». Игрок, которому не нужно было повышать голос. Он говорил на поле с помощью передач, контроля мяча и рывков.

Лука делал сложные вещи простыми. Присущая только гениям черта. Это был идеальный баланс между фантазией и точностью, между талантом и тактическим умом. Лука заслужил уважение. «Сантьяго Бернабеу» будет заполнен, чтобы поблагодарить его, попрощаться с очень значимым футболистом. Потому что уходит часть истории «Реала». Уходит элегантность в белой форме. Уходит Лука Модрич».