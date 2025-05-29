Крутые чемпионские развязки в топ-лигах. О некоторых вспоминают и спустя много лет

23 мая чемпионом Италии стал «Наполи», обойдя «Интер» на одно очко. Существовал вариант, при котором соперникам пришлось бы сыграть ещё и «золотой» матч, но всё же это было маловероятно. Развязка в Серии А получилась что надо: за тур до финиша команда Симоне Индзаги могла стать первой, однако упустила ключевую победу во встрече с «Лацио» (2:2). Ну а в заключительном, 38-м туре уже ребята Антонио Контре не подвели – обыграли «Кальяри» (2:0) и спокойно завершили сезон на первом месте. Жара! По этому случаю давайте вспомним крутые чемпионские развязки в топовых европейских лигах в нынешнем веке.

Серия А, сезон-2001/2002 – борьба «Интера», «Ювентуса» и «Ромы»

За тур до финиша на чемпионский титул претендовали сразу три клуба — «Интер», «Ювентус» и «Рома». Лучшие шансы были у чёрно-синих, которые возглавляли таблицу. Туринцы отставали от лидера на одно очко, а «Рома» — на два. В последнем туре вся тройка играла на выезде. «Интер» приехал в гости к «Лацио», болельщики которого откровенно болели за своего соперника. Почему? Они боялись, что чемпионский трофей может уехать к заклятым врагам. «Ювентус» ждала игра в Удине с «Удинезе». А фанаты «Торино» призывали свою команду проиграть дома «Роме», поскольку не хотели видеть чемпионом «Юве».

Весь «Олимпико» болел за «Интер». Он встречал голы соперника аплодисментами, а голы своей команды — молчанием. «Ювентус» забил дважды уже к 11-й минуте, после чего просто катал мяч. Игроки чёрно-белых постоянно смотрели в техническую зону, откуда им передавали информацию о ходе матча в Риме. В столице зрители увидели четыре гола до перерыва. «Интер» дважды выходил вперёд, «Лацио» дважды сравнивал усилиями Карела Поборски. Чеха свои же болельщики освистали ещё до начала встречи, после чего он провёл, пожалуй, лучший матч в составе римского клуба.

После перерыва «Интер» помчался забивать, за что и был наказан. Нынешний главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне вывел «Лацио» вперёд. А окончательный счёт установил нынешний тренер «Интера» Симоне Индзаги — 4:2. Нападающий гостей Роналдо не смог сдержать слёз. Через несколько недель он снова станет чемпионом мира, но 5 мая 2002 года — чёрный день в карьере феноменального бразильца. «Лацио» играл так, словно это был финал Кубка Италии, — бурчал после матча президент «Интера» Массимо Моратти. — Надеюсь, он одержал победу ради себя, а не ради кого-то другого».

Защитник «Интера» Марко Матерацци после матча предъявил футболисту «Лацио» Алессандро Несте. За два года до этого Марко помог римлянам стать чемпионами Италии — его «Перуджа» в заключительном туре обыграла «Ювентус». Столичная команда пошла по иному пути. Футболисты «нерадзурри» завершили сезон на третьем месте, поскольку «Рома» в заключительном туре обыграла «Торино» (1:0). После игры в Риме чёрно-синие сидели в раздевалке больше часа. Сержиу Консейсау утешал рыдающего Роналдо, а рядом плакали Кристиан Вьери и Матерацци.

«Интер» заплатил высокую цену за большую иллюзию. Чёрно-синие ошеломлены. Весь стадион был на их стороне, однако «Лацио» вернулся в игру и подавил соперника. Тренер «Интера» Эктор Купер использовал слишком несбалансированную схему в атаке», — текст из издания Corriere della Sera. Кстати, за «Лацио» тогда играл нынешний тренер «Спартака» Деян Станкович — его заменили во втором тайме.

Бундеслига, сезон-2001/2002 – «Байер» потерял всё

2002 год — настоящий кошмар для болельщиков «Байера». Клуб из Леверкузена отдал три трофея за 11 дней. Проиграл в финале Кубка Германии, уступил в решающем матче Лиги чемпионов. За три тура до финиша Бундеслиги «Байер» оторвался от ближайшего преследователя на пять очков. Казалось, уже ничто не помешает команде завоевать титул. Но «Байер» проиграл два матча подряд, в результате чего его обошла дортмундская «Боруссия».

Перед заключительным туром клуб из Леверкузена располагался на втором месте в таблице — между «Боруссией» и «Баварией». От первой строчки до третьей — два очка. Мюнхенцы в последнем туре одолели дома «Ганзу» (3:2), однако завершили чемпионат только на третьем месте. «Байер» забил «Герте» уже на 10-й минуте, а «Боруссия» быстро пропустила в домашней встрече с «Вердером». В Дортмунде хозяева отыгрались до перерыва, однако на момент начала второго тайма именно «Байер» был первым в онлайн-таблице.

На 51-й минуте Михаэль Баллак оформил дубль в Леверкузене, после чего стало понятно: хозяева не упустят победу. «Байер» стал бы чемпионом впервые в истории, не забей «Боруссия» второй мяч. Однако хозяева вырвали победу в Дортмунде благодаря голу на 74-й минуте. И «Байер», и «Боруссия» победили со счётом 2:1, но клуб из Леверкузена пришёл к финишу только вторым.

«Перед игрой я надеялся, что футбольная справедливость восторжествует, а после неё выл, как собака. Прекратил плакать, только когда обнял Баллака. Мне нужно было его как-то успокоить», — говорил позднее главный тренер «Байера» Клаус Топпмёллер.

Лига 1, сезон-2001/2002 – «Ланс» и «Лион» разыграли титул в последнем туре

Судьбу чемпионского титула решил матч, который, по сути, можно было назвать «золотым». «Ланс» опережал «Лион» на одно очко, однако в заключительном туре приехал на стадион конкурента. Всё решила игра, которая состоялась 4 мая 2002 года. Кстати, на тот момент «Лион» ни разу не становился чемпионом Франции.

Первые 15 минут прошли при тотальном доминировании хозяев. «Лион» запер соперника в штрафной площади, постоянно атаковал и применил удушающий прессинг. Итог: два гола. Правда, «Ланс» отыграл один мяч ещё до того, как соперники провели на поле 30 минут. «Ткачи» прикончили интригу на старте второй половины. 3:1 — счёт, который стал итоговым. С того момента началась доминация «Лиона» — он выигрывал чемпионат Франции на протяжении семи сезонов подряд.

Примера, сезон-2006/2007 – валидольная развязка борьбы между «Реалом» и «Барсой»

17 июня 2007 года — дата, когда Фабио Капелло сделал «Реал» чемпионом Испании. Правда, мадридский клуб заставил своих болельщиков понервничать. Перед 38-м туром на трофей претендовали два клуба — «Реал» и «Барселона». Они набрали одинаковое количество очков, однако мадридская команда находилась выше, поскольку у неё было преимущество по личным встречам. Таким образом, «сливочные» взяли бы трофей, сыграй они в заключительном туре не хуже конкурента.

Но «Реал» ушёл на перерыв домашнего матча с «Мальоркой», проигрывая 0:1. В параллельной встрече «Барса» терзала на выезде «Химнастик» — забила три мяча ещё в первой половине. Каталонцы в итоге победили с солидным преимуществом — 5:1. А что «Реал»? На 66-й минуте Капелло сделал ключевую замену — на поле вышел Хосе Антонио Рейес. Испанцу хватило пары минут, чтобы сравнять счёт. Однако этого было мало.

В составе «Реала» играли Руд ван Нистелрой, Гонсало Игуаин, Рауль, Робиньо. А автором «золотого» гола стал опорный полузащитник Мамаду Диарра. Он принёс «Реалу» победу на 80-й минуте, а окончательный счёт установил всё тот же Рейес — 3:1. В итоге столичный клуб стал чемпионом Испании впервые за четыре года.

АПЛ, сезон-2011/2012 – 93:20, гол Агуэро, «Сити» – чемпион

В мае 2012 года «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии впервые за 44 года. Правда, в заключительном туре сжёг огромное количество нервных клеток своих болельщиков. Ведь перед игрой «Сити» опережал соседей из «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. Команда Роберто Манчини принимала дома «Куинз Парк Рейнджерс», который ещё не гарантировал себе место в элитном дивизионе. «МЮ», в свою очередь, поехал в гости к застрявшему в середине таблицы «Сандерленду».

Команда сэра Алекса Фергюсона справилась со своей задачей — победила со счётом 1:0. Когда судья дал финальный свисток в Сандерленде, матч в Манчестере ещё продолжался. Параллельно стало понятно, что «КПР» сохранит место в АПЛ вне зависимости от исхода встречи с «Сити». Хозяева проигрывали 1:2, однако забили два мяча в добавленное время. Сначала Эдин Джеко сравнял счёт, а потом Серхио Агуэро принёс команде долгожданный чемпионский титул. 93:20 — цифры на секундомере, которые не забудет ни один фанат «Сити».

«Это было невероятно, игроки заслужили победу, — резюмировал сиявший от радости тренер «Сити» Роберто Манчини. — Выиграть таким образом — это фантастика. Подобных концовок я в своей карьере ещё не видел. Мы были достойны победы и в матче, и в чемпионате. Сумасшедшим был весь сезон, а также его последняя минута».

«Футболисты «КПР» действовали хорошо до того момента, пока не узнали, что спаслись от вылета. Думаю, как говорил их главный тренер Марк Хьюз, они бросили играть», — сокрушался после драматичной развязки Фергюсон.

Спустя несколько лет бывший нападающий «МЮ» Уэйн Руни намекнул на странный характер концовки матча: «Вратарь «КПР» Кенни должен был сыграть лучше, «Сити» забивает второй гол, а «КПР» сразу отдаёт им мяч, чтобы те успели забить победный, и это никогда не ставилось под сомнение. Я нахожу это странным. Джибриль Сиссе из «КПР» празднует победу после матча вместе с игроками «Сити».

Примера, сезон-2013/2014 – первый титул Симеоне вырвал у «Барсы»

В 2014-м «Атлетико» завоевал долгожданный чемпионский титул — первый с 1996 года. А ведь в заключительном туре команда Диего Симеоне рубилась с «Барселоной» на «Камп Ноу». Расклад был достаточно простым: хозяев устраивала только победа, гостям было достаточно и ничьей. Симеоне пришлось делать две вынужденные замены уже к середине первого тайма. Сначала Диего Коста потянул мышцу, а потом Арда Туран пострадал после единоборства с Сеском Фабрегасом.

На 33-й минуте положение «Атлетико» стало ещё более затруднительным. Лионель Месси удобно скинул мяч грудью на Алексиса Санчеса, и чилиец вонзил его в ближнюю девятку. Гости отыгрались почти сразу после перерыва — Диего Годин головой замкнул навес Габи от углового флажка. После этого «Атлетико» грамотно оборонялся, несмотря на массированные атаки каталонского клуба. «Камп Ноу» встречал гостей свистом, а провожал — овацией.

Кстати, арбитр Матеу Лаос отменил гол Месси, зафиксировав офсайд. Позднее рефери признал, что допустил ошибку, поскольку мяч отскочил к Лео от футболиста «Атлетико». Лаос подчеркнул, что, будь тогда VAR, чемпионом стала бы «Барселона». А вот что сказал бывший тренер каталонского клуба по физической подготовке Эльвио Паолороссо: «Мы плакали в раздевалке, и судья пришёл, чтобы принести извинения. Нужно ценить то, что Матеу подошел к тренеру Мартино. Судья сказал нам, что совершил ошибку».

АПЛ, сезон-2021/2022 – соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Ещё одна драматичная развязка, по итогам которой трофей достался «Манчестер Сити». На этот раз главным соперником команды Хосепа Гвардиолы был «Ливерпуль». Перед заключительным туром манкунианцы опережали мерсисайдцев на одно очко. Банда Юргена Клоппа изо всех сил рубилась за квадрупл. На тот момент она уже взяла Кубок Англии и Кубок лиги. Плюс добралась до финала Лиги чемпионов. Но обойти «Манчестер Сити» в гонке за золото АПЛ всё-таки не получилось.

В заключительном туре «Ливерпуль» принимал дома «Вулверхэмптон». «Сити», в свою очередь, играл на своём стадионе с «Астон Виллой». Кстати, клуб из Бирмингема тогда тренировал легендарный в прошлом капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард. «Ливерпуль» пропустил уже на третьей минуте. Похоже, о чемпионстве можно забыть? Но команда Клоппа отыгралась ещё до перерыва — спасибо Садио Мане. В параллельном матче «Сити» пропустил один мяч до перерыва и ещё один — в середине второго тайма. Вау!

Правда, «Сити» всё равно опережал «Ливерпуль» по дополнительным показателям. Однако команде Клоппа на тот момент достаточно было просто победить, чтобы взять трофей. И мерсисайдцы забили — Мохамед Салах сделал это на 84-й минуте. Но примерно в это же время пришли шокирующие для всех фанатов «Ливерпуля» новости из Манчестера. «Сити» за пять минут превратил 0:2 в 3:2 (дубль оформил Илкай Гюндоган). Этот камбэк принёс хозяевам золото АПЛ, а Джеррард так и не помог бывшему клубу. «Ливерпуль» в концовке забил третий мяч, но этого не хватило для завоевания титула.

«Лучшего сезона, чем этот, в АПЛ не будет, — утверждал экс-футболист «МЮ» Гари Невилл — Слёзы Гвардиолы после матча — один из ярких моментов его карьеры. Он знает, как много его команде пришлось работать, чтобы взять этот трофей».

«Вы сидите и думаете, что настало время «Ливерпуля», — говорил после развязки бывший защитник «Сити» Майка Ричардс. — Кажется, что они наберут три очка и поедут на финал Лиги чемпионов за четвёртым трофеем. Но «Сити» борется до самого конца. Настрой среди фанатов на стадионе был мрачным, однако всё изменилось после первого гола команды. После этого я поверил в итоговый успех «Сити».

Бундеслига, сезон-2022/2023 – катастрофа дортмундской «Боруссии» в последнем туре

«Байер» прервал гегемонию «Баварии» в чемпионате Германии в 2024-м. Дортмундская «Боруссия» могла сделать это годом ранее. Перед заключительным туром она опережала мюнхенский клуб на два очка. Оставалось обыграть дома «Майнц», который занимал девятое место. «Баварии» же предстоял выезд в гости к «Кёльну». В случае равенства очков у лидеров чемпионата салатница уехала бы в Мюнхен.

«Боруссия» стартовала ужасно — 0:2 к 24-й минуте. А «Бавария» быстренько забила в Кёльне. При таком раскладе мюнхенский клуб снова становился бы чемпионом. В Дортмунде хозяева отыграли один мяч в середине второго тайма. Казалось, что вот теперь уж «Боруссия» точно дожмёт соперника. Но время шло, а хозяева никак не могли огорчить гостей во второй раз.

Тут подоспела помощь из Кёльна — хозяева сравняли счёт в матче с «Баварией». Это произошло на 81-й минуте. «Боруссия» вернулась на первое место в онлайн-таблице. Однако через восемь минут Джамал Мусиала оформил, как оказалось позднее, «золотой» гол. Мюнхенцы удержали победу, а «Боруссия» забила второй мяч в ворота «Майнца» на шестой добавленной минуте. Но ей нужна была победа.

Именно тогда комментатор Роман Нагучев произнёс фразу, которая потом завирусилась: «Марко Ройс… Мой любимый Марко Ройс. Он снова не чемпион Германии. Он снова становится вторым. Очень жаль по-человечески. Клянусь вам: я очень хотел, чтобы Марко Ройс стал чемпионом».